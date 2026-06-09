Karim Bouamrane candidat à la présidentielle 2027 : ce que disent les sondages pour le maire PS de Saint-Ouen

Le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, est officiellement candidat pour l'élection présidentielle 2027. Le socialiste de 53 ans prône une France qui "protège, soigne, loge et éduque".

Karim Bouamrane, maire socialiste de Saint-Ouen, est candidat à l'élection présidentielle 2027. "Nous avons pris conscience de notre force. Nous sommes majoritaires à vouloir une France humaine, une France forte", a-t-il déclaré ce mardi matin au micro de France Inter. " Je suis la candidature qui fédère, je suis la candidature ancrée dans le réel (...) Je ferai tout pour qu'il y ait un bulletin Karim Bouamrane et que le bulletin Karim Bouamrane gagne, qu'on ne soit pas résolu à cette espèce de dilemme" d'un duel entre le candidat du Rassemblement national et Jean-Luc Mélenchon au second tour, a-t-il assuré.

Âgé de 53 ans, Karim Bouamrane avait lancé en octobre 2024 son mouvement baptisé "La France humaine et forte", en présence de François Hollande, du très probable candidat Raphaël Glucksmann et du premier secrétaire du PS, Olivier Faure, avec qui Karim Bouamrane est en opposition claire. Karim Bouamrane incarne une ligne anti-LFI et résolument sociale-démocrate. Aujourd'hui, sa candidature s'ajoute à la longue liste des candidatures déclarées ou potentielles à gauche en vue du scrutin suprême, quitte à créer un embouteillage monstre et à embrumer l'esprit des électeurs de gauche au moment de glisser leur bulletin dans l'urne.

Invité de Benjamin Duhamel (@Ben_Duhamel) dans La Grande Matinale de France Inter, Karim Bouamrane (@karim_bouamrane), maire de Saint-Ouen, officialise sa candidature à l'élection présidentielle de 2027.



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Bouamrane renvoie "dos à dos" Mélenchon et Bardella

"Raphaël Glucksmann n'est pas candidat, il se prépare, il s'échauffe (...) Est-ce que vous avez des candidatures à gauche qui expriment une détermination ? On s'échauffe, on parle de la primaire, de la primaire, de la primaire", regrette Bouamrane. Lui se dit défenseur d'une France qui "améliore chaque jour, concrètement, la vie des gens". Il prône "une France humaine, une France qui protège nos enfants et les femmes des violences patriarcales , une France qui soigne, une France qui loge, une France qui éduque pour faire émerger une élite populaire, une France où le travail paye, une France qui traite bien ses aînés, ses retraités, une France qui accueille avec dignité et fait respecter ses lois avec fermeté", toujours sur France Inter.

À gauche, force est de constater que les candidats sont légion. Bernard Cazeneuve, François Hollande et Raphaël Glucksmann pressentis, Jérome Guedj candidat déclaré, Olivier Faure pourrait décider d'y aller... Karim Bouamrane vient donc de s'intercaler dans cet amas de candidats étiquetés à gauche mais surtout fermement opposés à LFI. Leur objectif : être le rempart à un éventuel duel RN-LFI.

Quid d'une participation à une primaire à gauche, pour tenter de devenir le candidat "officiel" du PS pour 2027 ? "Le matin (...) on ne me parle pas des primaires, de multitude de candidatures, on me parle de capacité à pouvoir se loger, de dignité, de bénéficier d'un pouvoir qui sécurise, qui protège nos enfants", se défend-il. Il assume vouloir renvoyer Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella "dos-à-dos". Quoi qu'il en soit, partir seul à l'abordage de l'Elysée s'annonce plus que délicat pour Karim Bouamrane : le coût d'une campagne présidentielle couplé à la nécessité de recevoir les 500 signatures d'élus, tout ça seul, sans l'étiquette précieuse de la rose rend bien difficile et presque illusoire une aventure sans primaire à gauche.

"J'ai démantelé le trafic de drogue dans ma commune"

Mardi 9 juin, le maire de Saint-Ouen en a profité pour louer son bilan à la tête de la mairie pour, déjà, tenter de convaincre à moins d'un an de la prochaine présidentielle. "J'ai démantelé le trafic de drogue dans ma commune, je sais ce que c'est la réalité. J'ai lutté, je lutte chaque jour contre le logement insalubre", assure-t-il. Il dit "refuser fermement cette espèce de résignation qui consiste à dire qu'il y a une fatalité à accepter que lorsqu'on est musulman comme moi ou immigré, on est automatiquement associé à l'insécurité".

Le quinquagénaire martèle "refuser cette offre politique qui consiste à nous monter les uns contre les autres", "à faire en sorte que lorsqu'on est Français d'origine musulmane, soit on est antisémite, soit on est pro-Nétanyahou et islamophobe". Il a également rapidement évoqué d'autres enjeux majeurs comme "la souveraineté, que ce soit militaire", "l'investissement au niveau de l'Etat", et "les sujets de démographie". " Je serai le président d'une France souveraine pour notre industrie, notre défense et notre politique énergétique", assure le nouveau candidat sur France Inter.

Ancien cadre informatique, Karim Bouamrane avait été l'un des premiers édiles d'origine maghrébine à prendre la tête d'une ville de plus de 50 000 habitants en 2020. Rapidement médiatisé, il avait notamment fait parler de sa commune en accueillant le village des athlètes lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Les élections législatives qui ont suivi lui ont permis de renforcer sa légitimité aux yeux du grand public lorsque son nom est sorti du chapeau comme premier ministrable.

Dans les sondages, Bouamrane loin derrière ses concurrents directs

Officiellement candidat, Karim Bouamrane fait-il figure d'homme crédible dans les sondages, voire d'outsider face aux gros poissons de cette élection présidentielle 2027 ? Et bien pas vraiment. Le natif de Clichy est loin, très loin derrière les principales personnalités politiques du pays dans le Baromètre de confiance politique, Toluna - Harris Interactive pour LCI, d'avril 2026.

Cette étude répertorie la confiance des Français dans les personnalités politiques de premier plan en France et dresse un classement des 60 personnes les plus susceptibles de recueillir leur confiance. L'enquête a été réalisée en ligne du 22 au 23 avril dernier sur un échantillon de 1 080 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus selon la méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle.

Pour Karim Bouamrane, le constat est sans appel : il figure à la 55e place de ce classement sur 60, avec un score de 10%. Autrement dit, 10% des Français déclarent faire confiance au maire de Saint-Ouen pour faire des propositions qui vont dans le bon sens pour la France. Il fait moins bien, voire beaucoup moins bien que ses principaux concurrents en vue de l'accession à l'Elysée, notamment dans la branche "sociale-démocrate".

En effet, 23% des Français accordent volontiers leur confiance à Raphaël Glucksmann, 22% en font de même pour Bernard Cazeneuve et 20% pour l'ex-président de la République, François Hollande. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, fait également mieux que Karim Bouamrane avec 17% de confiance de la part des Français, à moins d'un an du scrutin. Des profils ancrés à gauche comme la présidente de la région Occitanie Carole Delga (13%), le député de l'Essonne Jérôme Guedj (12%) et le président du groupe PS à l'Assemblée nationale Boris Vallaud (11%) font tous mieux que Karim Bouamrane. Reste qu'en quelques mois, les équilibres peuvent être renversés, en particulier pendant une campagne électorale.