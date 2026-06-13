Budget 2027 : pourquoi Sébastien Lecornu a recadré ses ministres par écrit

Face aux nouvelles dépenses réclamées par ses ministres pour 2027, Sébastien Lecornu signe un recadrage de ses équipes au vitriol dans lequel il exige un retour immédiat à la rigueur.

C'est un véritable coup de semonce que le Premier ministre, Sébastien Lecornu, vient d'adresser à son équipe gouvernementale. Dans une missive confidentielle consultée par Les Echos, le chef de l'exécutif n'a pas hésité à ajouter de sa propre main de multiples points d'exclamation et à appuyer des termes doublement soulignés. Flanquée de la mention "très signalé" réservée aux courriers d'importance capitale, cette lettre de cadrage pour le projet de loi de finances 2027 s'apparente à une soufflante en règle. Excédé par les premières remontées des ministères, le locataire de Matignon siffle la fin de ce qu'il considère comme une déconnexion totale avec la réalité comptable du pays.

La colère du chef du gouvernement est alimentée par des chiffres qu'il juge abyssaux. Les demandes de financement initiales des différents ministères totalisent en effet plus de 30 milliards d'euros, dont 24 milliards fléchés vers de nouvelles dépenses publiques. Ce train de vie se traduirait par la création de 23 000 emplois dès l'année prochaine, et près de 40 000 sur la période 2027-2029. Pour Sébastien Lecornu, ces exigences sont hors des clous alors que la France peine déjà à maintenir son déficit sous la barre des 5 % du PIB, dans un contexte économique et géopolitique lourdement grevé par la guerre au Moyen-Orient.

Lecornu juge "irréalistes" les demandes de ses ministres

Face à ces requêtes jugées "irréalistes", le Premier ministre rappelle à l'ordre ses troupes en martelant que " si tout est prioritaire, rien ne l'est ". Il enjoint chaque ministre à retravailler sa copie en collaboration avec David Amiel, le ministre chargé des Comptes publics, afin de réaliser de réels arbitrages. Le message est d'autant plus ferme que Matignon s'est engagé à présenter un budget sans aucune hausse d'impôts à l'automne. Or, prévient le chef du gouvernement, "les dépenses incontrôlées se terminent toujours par des hausses d'impôts", un scénario qu'il refuse de voir alimenter les différentes oppositions à l'Assemblée nationale.

L'exercice s'annonce pourtant périlleux à l'approche de l'élection présidentielle. Alors que Matignon estime qu'il faudra trouver entre 30 et 50 milliards d'euros d'économies, Bercy a d'ores et déjà missionné quatre experts indépendants pour formuler des préconisations. Cette démarche viserait à "dépolitiser" un débat budgétaire au Parlement que tous anticipent comme cauchemardesque. Reste à savoir si cette quête de crédibilité financière saura résister aux dures réalités d'une fin de mandat sans majorité absolue.