Interview de Macron au 13h de TF1 : un discours pour présenter la position de la France dans le G7

Un moment de pédagogie : le chef de l'Etat a choisi de s'expliquer sur ce que va défendre la France et l'Europe dans un G7 plongé dans une actualité de crise.

Ce lundi 15 juin, Emmanuel Macron accorde une interview en direct au journal de 13 heures de TF1. Le chef de l'État répond aux questions de Marie-Sophie Lacarrau depuis Évian, station thermale sur les bords du lac Léman, où s'ouvre le sommet du G7 présidé par la France. Cette intervention télévisée marque le retour de sa parole directement adressée aux Français, sa dernière grande interview internationale remontant à mai 2025.

Cette prise de parole vise à s'adresser à la nation alors que la France accueille ce club regroupant les États-Unis, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni et le Japon. L'objectif est de remettre en perspective son action internationale et de prouver que la diplomatie française s'affaire à protéger les intérêts Français en rendant notamment le pays moins exposé aux soubresauts extérieurs, tout en pesant dans les sphères d'influence.

Emmanuel Macron devrait préciser les grands objectifs de ce G7. Mardi, les discussions du sommet seront consacrées à l'Ukraine, au développement international et à la guerre au Moyen-Orient. Emmanuel Macron s'efforce de maintenir la cohésion du bloc occidental depuis des mois. En coulisses, l'objectif de la France est de consolider une convergence financière et militaire durable autour de l'Ukraine, en présence de Volodymyr Zelensky.

Emmanuel Macron doit aussi naviguer autour des annonces de Donald Trump concernant le Proche-Orient. Face au blocus du détroit d'Ormuz, la diplomatie française pousse pour la mise en place d'une force de sécurisation maritime dès qu'un cessez-le-feu sera stabilisé.

L'interview de Macron avant des frictions avec Trump ?

La présence de Donald Trump au G7 focalise évidemment l'attention, car il s'agit de sa première rencontre avec ces puissances depuis que les États-Unis et Israël ont déclenché une guerre contre l'Iran fin février. Le président américain a annoncé dimanche soir un accord avec l'Iran pour clore le conflit et rouvrir le détroit d'Ormuz, enjeu crucial pour l'économie mondiale. Toutefois, cette information n'a pas été confirmée par Téhéran, le négociateur iranien accusant Washington de ne pas respecter ses engagements. Emmanuel Macron devrait donner des éléments de clarification de ce dossier explosif et clarifier la position de la France.

Paris cherche par ailleurs à obtenir un engagement ferme du G7 pour renforcer et diversifier les chaînes de valeur des minerais critiques et terres rares. L'enjeu sur ce sujet est considérable : sécuriser les approvisionnements de l'extraction jusqu'au recyclage, un impératif pour garantir la souveraineté européenne dans la production de semi-conducteurs, de batteries et de technologies bas-carbone. Parallèlement, la France tente depuis des semaines d'imposer un nouveau consensus sur la solidarité internationale, visant à rationaliser l'aide au développement et à bâtir des partenariats plus équitables et mutuellement bénéfiques avec les pays du Sud.

La journée de mercredi abordera les déséquilibres économiques mondiaux et la régulation du numérique. La France entend particulièrement promouvoir la protection des enfants sur Internet, il pourrait en être mention durant l'interview.