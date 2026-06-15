Sommet du G7 : Poutine convié à Évian, la surprise du chef qui a pris de court le Kremlin

Le président ukrainien Voloymyr Zelensky a indiqué lundi avoir proposé à son homologue russe, Vladimir Poutine, de se rencontrer au G7, à Évian-les-Bains.

Depuis ce lundi 15 juin et jusqu'au mercredi 17 juin se tient le Sommet des chefs d'État et de gouvernement du G7 à Évian-les-Bains. Sont présents : Emmanuel Macron, le président américain, Donald Trump, le chancelier allemand Friedrich Merz, les Premiers ministres canadien Mark Carney et britannique Keir Starmer, les Premières ministres italienne Giorgia Meloni et japonaise Sanae Takaichi, ainsi que le président du Conseil européen António Costa et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Un rassemblement de personnalités politiques qui a donné une idée au président ukrainien Volodymyr Zelensky : pourquoi ne pas inviter le président russe Vladimir Poutine ? D'autant plus que ce mardi 16 juin doit être organisée une session sur l'Ukraine, pointe franceinfo.

"La Russie a montré une fois de plus qu'ils ne sont pas prêts à parler"

Lundi, Volodymyr Zelensky a ainsi révélé avoir proposé à la Russie de venir au G7. "Nous avons transmis le message que nous sommes prêts à rencontrer Poutine au G7, car Trump y est, Macron y est, Starmer, Merz, donc les Européens plus les Américains. C'est une très bonne opportunité de se rencontrer tous", a expliqué le président ukrainien, dont L'Écho républicain rapporte les propos. Et de constater, non sans une certaine déception : "L'Europe et les États-Unis ont donné leur accord, et la Russie a montré une fois de plus qu'ils ne sont pas prêts à parler."

Volodymyr Zelensky, qui s'exprimait depuis le complexe orthodoxe de la Laure des Grottes à Kiev, quelques heures après que la cathédrale de la Dormiton a été endommagée par des frappes russes, a affirmé qu'il fallait donc accentuer la pression sur Vladimir Poutine "jusqu'à ce qu'il mette fin à la guerre". En coulisses, un proche de Volodymyr Zelensky a affirmé à plusieurs journalistes que le message envoyé au président russe avait été "transmis il y a quelque temps via des canaux variés" sans qu'"aucune réponse claire [n'ait] été donnée" en retour.