Emmanuel Macron sur France 2 le 18 juin : ce qu'il compte dire aux Français durant l'interview

Une grande interview d'Emmanuel Macron sera diffusée ce jeudi 18 juin dans l'émission "L'Evenement", sur France 2.

Emmanuel Macron s'adresse une nouvelle fois aux Français à la télévision, ce jeudi 18 juin, sous le format d'une longue interview. Le chef de l'État répondra aux questions de la journaliste Caroline Roux dans le cadre de l'émission L'Événement, diffusée sur France 2 juste après le journal de 20 heures. L'entretien sera enregistré un peu plus tôt dans l'après-midi au Palais de l'Élysée, selon les informations du Parisien. Cette prise de parole intervient seulement quatre jours après son intervention sur TF1.

Pour le président de la République, cette émission a d'abord un but pédagogique. Il s'agit pour lui d'expliquer les décisions prises durant le sommet du G7, organisé à Evian et qui rassemble les dirigeants des sept puissances économiques les plus avancées de la planète. Immédiatement après cette interview, Emmanuel Macron prendra l'avion pour Bruxelles afin de participer à un sommet de l'Union européenne prévu les 18 et 19 juin.

Emmanuel Macron va pouvoir faire le bilan de cet événement diplomatique majeur, en peine crises iranienne et ukrainienne. L'Elysée a réussi à faire venir le président américain Donald Trump en France, et à le convier à plusieurs réunions majeures sur deux jours, le président français a tout fait pour qu'il reste jusqu'au bout - il s'était éclipser au bout de quelques heures lors du précédent G7. La diplomatie française a d'ailleurs organisé un dîner officiel au château de Versailles pour que le président américain reste en France, bien aidée par le calendrier : cet événement permet aussi de célébrer un anniversaire symbolique : les 250 ans de l'indépendance des États-Unis, aidés alors par le marquis de Lafayette.

Macron sur France 2 le 18 juin pour parler économie

Durant l'interview donné à France 2, Emmanuel Macron devra exposer les conclusions de ses échanges directs avec son homologue américain. Et compte tenu de la personnalité versatile et désinvolte du milliardaire, le décryptage est attendu. Les discussions au sommet du G7 portent sur la stabilité de l'économie mondiale, la sécurité collective et la régulation du commerce international. Le président français devrait insister sur l'importance de maintenir un dialogue multilatéral solide, notamment face aux risques de guerres commerciales et aux tensions géopolitiques globales. Il expliquera comment il a fait peser la voix de la France et de l'Europe pour influencer les positions de Washington sur ces grands sujets, quelques jours après de nouvelles menaces sur des droits de douane sur le vin français.

Une partie de l'entretien sur France 2 sera tourné vers les chantiers de l'UE, alors que s'ouvre le sommet de Bruxelles. Sans surperise, le président français défendra son action pour faire de l'Europe une force stratégique capable de garantir sa propre sécurité, de relancer son industrie et de maîtriser ses sources d'énergie. Le chef de l'État devrait ainsi détailler la feuille de route de la France pour renforcer les investissements européens dans les technologies d'avenir et la transition écologique.