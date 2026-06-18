Macron sur France 2 : une influence et une victoire sur Trump... Le président affiche sa satisfaction

Le président de la République, Emmanuel Macron, accordait une interview exclusive à France 2 ce jeudi 18 juin dans l'émission "L'Événement".

Emmanuel Macron s'est une nouvelle fois adressé aux Français à la télévision, ce jeudi 18 juin, sous le format d'une longue interview. Le chef de l'État répondait aux questions de la journaliste Caroline Roux dans le cadre de l'émission L'Événement, diffusée sur France 2 juste après le journal de 20 heures. L'entretien avait été enregistré un peu plus tôt dans l'après-midi au palais de l'Élysée, selon les informations du Parisien. Cette prise de parole est intervenue seulement quatre jours après sa prise de parole sur TF1, à la fin du sommet du G7 organisé à Évian-les-Bains et au lendemain de la signature d'un accord de paix par Donald Trump entre les États-Unis et l'Iran lors d'un dîner au château de Versailles.

Sans surprise, c'est principalement autour de la guerre en Iran et au Liban que l'interview d'Emmanuel Macron a tourné jeudi soir. Le président français s'est d'abord réjoui que la signature de l'accord se soit faite "de façon spontanée" en marge d'un dîner qu'il organisait mercredi soir à Versailles, en présence de Donald Trump. "Il était bon qu’elle n’attende pas et qu’un nouveau moment commence."

La guerre en Iran et au Liban, pas "totalement terminée"

"Depuis des semaines, nous appelions à la fin des combats et à structurer des négociations à venir", a rappelé Emmanuel Macron, tout en restant plutôt prudent quant à l'avenir. En effet, si accord de paix signé il y a, Emmanuel Macron affirme ne pas "croire que cette guerre soit totalement terminée". Selon lui, "c’est à l’issue des soixante jours de négociations qu’on devra voir si on a un Iran moins dangereux qu’avant".

Emmanuel Macron a ensuite tenu à défendre le rôle des Français et des Européens dans la réouverture du détroit d'Ormuz et les négociations sur le nucléaire iranien à venir. Concernant le détroit, "on [les Français ndlr.] peut envoyer en 24 heures nos chasseurs. On peut aussi envoyer nos démineurs, notre porte-avions avec les frégates qui l’entourent", a-t-il fait valoir, insistant sur le fait qu'une privatisation d'Ormuz par les Iraniens serait "un des vrais risques". Quant à l'uranium : "L’Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont indispensables [dans les négociations ndlr.] parce que c’est nous qui pouvons lever les sanctions internationales qui sont décidées dans le cadre de l’ONU", a rappelé jeudi soir Emmanuel Macron sur France 2.

Le président français a également eu un mot vis-à-vis de Benyamin Netanyahou. Alors que leur relation s'est tendue ces derniers mois, Emmanuel Macron a insisté sur un point qui ne devrait pas davantage plaire au Premier ministre israélien : "La sécurité d’Israël ne peut pas être assurée par la conquête d’un autre territoire", a défendu Emmanuel Macron. Enfin contrairement à ce qu'affirment les détracteurs de l'accord de paix avec l'Iran, Emmanuel Macron n'estime pas qu'il s'agisse d'une "capitulation". "On n’a pas un changement de régime par des bombardements", a-t-il argué.

Guerre en Ukraine, canicule, affaire Lyhanna et réforme des retraites

Outre la guerre au Moyen-Orient, Emmanuel Macron a eu quelques mots concernant la guerre en Ukraine. "Coopérer, c’est utiliser autant sur le Moyen-Orient que sur l’Ukraine", a estimé Emmanuel Macron, qui s'est réjoui qu'il y ait "eu un vrai changement [d'attitude de Donald Trump] lors du G7".

Emmanuel Macron est ensuite revenu brièvement sur les sujets brûlants du moment, à commencer par la canicule qui bat à nouveau son plein. L'occasion d'"inciter tous nos compatriotes qui nous écoutent à la grande vigilance, à la précaution, à prendre soin des plus âgés, des plus vulnérables comme des enfants et à bien suivre toutes les préconisations du gouvernement". Évoquant "des jours difficiles", le président a appelé les Français à "se ménager et écouter les conseils".

L'affaire Lyhanna a également été évoquée. Le président a reconnu qu'"il y a eu des choses qui n’ont pas été bien faites", tout en veillant à ne pas relancer les débats : "Maintenant, il y a un travail d’inspection qui a été demandé. Il sera rendu le 22 juin. Je ne vais pas, moi, le préempter et commencer à désigner tel ou tel coupable. [...] Mais ceci vous montre que nous devons tous être constamment vigilants." Emmanuel Macron a par ailleurs tenu à remettre les points sur les i alors que la faute du drame a été rejetée sur de nombreux fonctionnaires : "Il ne faut pas jeter ni nos policiers, ni nos gendarmes, ni nos magistrats, comme ça a été fait dans le débat public."

Enfin, concédant ne pas avoir pu mener comme il le souhaitait la réforme des retraites, Emmanuel Macron a mis en garde les Français alors que la présidentielle 2027 se profile : "Il faudra reprendre le chantier des retraites [parce que] le plus grand poste de dépense publique aujourd’hui, c’est la retraite. Si on ne la réforme pas dans un pays qui vieillit, on est hypocrite." Quant à la présidentielle 2027 justement, Emmanuel Macron assure "faire confiance" aux Français qui "savent choisir ce qui est bon pour eux et saisir leur destin".

Dernières mises à jour

21:11 - L'interview d'Emmanuel Macron est à présent terminée Le président de la République s'exprimait ce jeudi soir dans le cadre de l'émission L'Événement de France 2. 21:09 - Pour la présidentielle 2027, Emmanuel Macron "fait confiance" aux Français Alors que dans moins d'un an il cédera sa place à l'Élysée, Emmanuel Macron a préféré rester en dehors de la mêlée arguant "faire confiance" aux Français qui "savent choisir ce qui est bon pour eux et saisir leur destin". Appelant toutefois à "éclairer le débat", Emmanuel Macron a indiqué que son rôle d'ici 2027 sera avant tout "d’agir jusqu’au bout, de tenir l’unité du pays". 21:06 - Emmanuel Macron estime qu'"il faudra reprendre le chantier des retraites" "Il faudra reprendre le chantier des retraites", a lancé Emmanuel Macron, pointant que "le plus grand poste de dépense publique aujourd’hui, c’est la retraite. Si on ne la réforme pas dans un pays qui vieillit, on est hypocrite". 21:03 - "Il y a eu des choses qui n’ont pas été bien faites" dans l'affaire Lyhanna a reconnu Emmanuel Macron Autre sujet brûlant du moment, l'affaire Lyhanna. "Il y a eu des choses qui n’ont pas été bien faites", a concédé Emmanuel Macron sur France 2. "Maintenant, il y a un travail d’inspection qui a été demandé. Il sera rendu le 22 juin. Je ne vais pas, moi, le préempter et commencer à désigner tel ou tel coupable. [...] Mais ceci vous montre que nous devons tous être constamment vigilants", a estimé Emmanuel Macron pour qui "il ne faut pas jeter ni nos policiers, ni nos gendarmes, ni nos magistrats, comme ça a été fait dans le débat public." 20:53 - Canicule : Emmanuel Macron appelle à une "grande vigilance" Alors que la canicule s'installe à nouveau en France, Emmanuel Macron a profité de son interview sur France 2 pour "inciter tous nos compatriotes qui nous écoutent à la grande vigilance, à la précaution, à prendre soin des plus âgés, des plus vulnérables comme des enfants et à bien suivre toutes les préconisations du gouvernement", évoquant "des jours difficiles" à venir. Et d'insister : "II faut beaucoup se ménager et écouter les conseil." 20:51 - L'accord de paix avec l'Iran pas une "capitulation" pour Macron "On n’a pas un changement de régime par des bombardements", a estimé Emmanuel Macron sur France 2, affirmant que pour lui, l'accord de paix entre l'Iran et les États-Unis n'était en rien une "capitulation". 20:49 - Guerre en Ukraine : "Il y a eu un vrai changement [d'attitude de Trump] lors du G7" Au cours de son interview sur France 2, Emmanuel Macron a abordé la guerre en Ukraine. Après avoir loué les mérites des Ukrainiens, le président a estimé que "coopérer, c’est utiliser autant sur le Moyen-Orient que sur l’Ukraine". Emmanuel Macron a profité de la fenêtre qui s'offrait à lui pour souligner les derniers changements d'avis de Donald Trump. "Il est arrivé et pensait que l’Ukraine allait perdre. Mais il a changé d’avis. [...] Il a aussi vu que la Russie ne tenait pas ses engagements. Oui, il y a eu un vrai changement [d’attitude] lors de ce G7." 20:46 - Négociations sur le nucléaire iranien : "L’Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont indispensables" Nous ne sommes qu'à l'aube des négociations sur le nucléaire iranien entre Washington et Téhéran. Mais "l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont indispensables parce que c’est nous qui pouvons lever les sanctions internationales qui sont décidées dans le cadre de l’ONU", a rappelé jeudi soir Emmanuel Macron sur France 2. 20:40 - Pour Macron, "la sécurité d’Israël ne peut pas être assurée par la conquête d’un autre territoire" Reconnaissant que le Hezbollah est un ennemi de taille et "un danger pour Israël", Emmanuel Macron a toutefois affiché son opposition aux méthodes de l'État hébreu sur France 2. "La sécurité d’Israël ne peut pas être assurée par la conquête d’un autre territoire", a ainsi martelé le locataire de l'Élysée. Après avoir souligné "le changement d'attitude de Donald Trump ces derniers jours" vis-à-vis de Benyamin Netanyahou, Emmanuel Macron a invité le Premier ministre israélien à "faire preuve de responsabilité et de rationalité". 20:37 - Paris va "aider techniquement à rouvrir" le détroit d'Ormuz Toujours sur le plateau de France 2 ce jeudi soir, Emmanuel Macron a expliquer que la France allait participer à la réouverture du détroit d'Ormuz, pointant que la privatisation de ce passage incontournable du commerce mondial par l'Iran est "un des vrais risques". Et Emmanuel Macron de détailler l'aide technique que peut fournir Paris : "On peut envoyer en 24 heures nos chasseurs. On peut aussi envoyer nos démineurs, notre porte-avions avec les frégates qui l’entourent." 20:33 - La guerre en Iran et au Liban finie ? Emmanuel Macron reste prudent "Depuis des semaines, nous appelions à la fin des combats et à structurer des négociations à venir", a poursuivi Emmanuel Macron sur la guerre en Iran et au Liban. Si un accord de paix a été signé vendredi, le président français reste toutefois prudent, confiant ne pas "croire que cette guerre soit totalement terminée". Pour Emmanuel Macron, "c’est à l’issue des soixante jours de négociations qu’on devra voir si on a un Iran moins dangereux qu’avant". 20:29 - La signature de l’accord États-Unis-Iran "s’est faite de façon spontanée", révèle Emmanuel Macron Sur le plateau de L'Événement sur France 2, Emmanuel Macron est revenu sur la signature de l'accord de paix avec l'Iran. La signature "s'est faite de façon spontanée", a expliqué le président français alors qu'elle avait eu lieu en marge d'un dîner qu'il organisait à Versailles mercredi soir avec Donald Trump. Et Emmanuel Macron, selon qui tout s'est finalisé au cours des dernières heures du G7 qui se tenait en France, d'ajouter : "Il était bon qu’elle n’attende pas et qu’un nouveau moment commence." 20:26 - C'est parti pour l'interview d'Emmanuel Macron ! Pré-enregistrée, l'interview du président de la République, Emmanuel Macron, débute sur France. 19:29 - Combien de temps l'interview d'Emmanuel Macron va-t-elle durer ? L'émission de France L'évènement propose différents formats : il s'agit parfois de compilations de reportages, de sujets d'analyse et de débats avec des invités , d'autres fois de pures interviews politiques ; d'autres fois encore des débats entre personnalités politiques. Ce soir, Emmanuel Macron est annoncé comme le seul invité. Il pourrait répondre à une interview d'environ trois quarts d'heures en début d'émission qui diffuserait en suite une compilation de sujets, ou rester durant l'intégralité de l'émission pour aborder tour à tour plusieurs sujets. 19:00 - Emmanuel Macron a déjà participé à un numéro de L'évènement L'émission politique de France 2, L'évènement, a été diffusé pour la première fois en octobre 2022 et a eu pour premier invité le président de la République, Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat avait participé à deux émissions pour aborder respectivement les différentes crises internationales puis les urgences françaises. L'entretien de ce jeudi 18 juin 2026 fait écho à ces précédentes interventions. LIRE PLUS

Ce jeudi 18 juin 2026, après le JT de 20h de France 2, Emmanuel Macron a répondu aux questions de Caroline Roux dans l'émission L'Événement. L'occasion pour le président de la République d'évoquer plusieurs sujets internationaux : l'Iran et l'Ukraine.