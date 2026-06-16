Polémique Tabarot-Ciotti : des propos qui heurtent, la démission du ministre exigée par le maire de Nice

Accusant le ministre des transports, Philippe Tabarot, de l'avoir menacé, le maire de Nice, Eric Ciotti, a demandé à Sébastien Lecornu de le démettre de ses fonctions.

"D'une gravité exceptionnelle". C'est ainsi qu'Éric Ciotti a qualifié sur X, ce mardi 16 mai, les menaces dont il a été victime de la part de Philippe Tabarot. Selon les informations du Le Canard enchaîné, le ministre des Transports l'aurait injurié de "nabot" devant plusieurs témoins avant de lui glisser dans l'oreille : "Je vais te faire disparaître." Ce à quoi le maire de Nice aurait répondu : "C'est surtout toi qui vas disparaître du Sénat", en référence aux élections sénatoriales qui auront lieu fin septembre.

Cette altercation s'est déroulée au Palais des expositions à Nice, dimanche 14 juin, en marge du sommet "Bharat Innovates" qui réunit, pendant trois jours, 120 startups indiennes dans des secteurs jugés stratégiques pour la relation bilatérale. Éric Ciotti assure que Philippe Tabarot l'a interpellé publiquement.

Éric Ciotti demande à Sébastien Lecornu de démettre Philippe Tabarot de ses fonctions

Face à cette situation, le maire Union des droites pour la République (UDR) a adressé un courrier à Sébastien Lecornu pour lui demander d'exclure Philippe Tabarot du gouvernement. Sur X, Éric Ciotti a partagé la lettre envoyée lundi au chef de gouvernement. "[Il] m'a déclaré qu'il allait me faire "disparaître" en m''envoyant des Géorgiens'", a expliqué l'élu dans cette dernière.

Par ailleurs, le président de la Métropole Nice-Marseille affirme avoir effectué un signalement au procureur de la République de Nice. "La gravité institutionnelle de ces actes est considérable. Ils portent atteinte à la dignité de la fonction gouvernementale (…) Je vous demande solennellement de prendre toutes les mesures qui s'imposent, et notamment de mettre fin aux fonctions ministérielles de M. Philippe Tabarot", a poursuivi Éric Ciotti.

Je vais te faire disparaître en tenvoyant des Géorgiens.



Après avoir saisi le procureur de la République, jai écrit au Premier ministre et à @SebLecornu pour demander lexclusion du ministre Philippe Tabarot du gouvernement, à la suite des menaces quil ma directement pic.twitter.com/MTqN5ipq6t — Eric Ciotti (@eciotti) June 16, 2026

Philippe Tabaro aurait déjà eu "une attitude violente" à l'égard d'Éric Ciotti

Contacté par Le Figaro, le cabinet du ministre des Transports n'avait pas répondu. Le Premier ministre ne s'est pas exprimé non plus publiquement sur cette affaire qui évoque des "menaces avec préméditation au sens de l'article 222-17 du Code pénal" (menace de commettre un crime ou un délit, NDLR) et une "injure publique caractérisée au sens de la loi du 29 juillet 1881, dans un cadre diplomatique de premier plan".

Philippe Tabarot n'en serait d'ailleurs pas à son coup d'essai. Selon le maire de Nice, le ministre des Transports "avait déjà eu une attitude violente" à son égard lors "des questions du gouvernement du 12 mai dernier".