Diner à Versailles pour Trump : quel programme pour le président américain ?

Donald Trump a été reçu par Emmanuel Macron lors d'un dîner organisé au château de Versailles ce mercredi 17 juin, à l'issue du sommet du G7. Un honneur fait en commémoration de l'histoire commune des deux pays qui risque de fragiliser le président français.

L'opération séduction se poursuit, mais a été revue à la baisse. Donald Trump est toujours attendu ce mercredi 17 juin au château de Versailles pour un dîner organisé par Emmanuel Macron à l'occasion des 250 ans de l'indépendance des Etats-Unis. Une initiative qui a ravi le président américain qui a rappelé son goût pour "les lieux qui sont beaux et merveilleux" depuis Evian-les-Bains où se déroule le G7, à la veille du dîner : "Le président français, que j'apprécie beaucoup, m'a invité à un dîner à Versailles. Et Versailles, c'est pas du plaqué or, c'est du lourd. Donc j'y participerai, cela retardera mon départ au lendemain matin".

Le dîner et la soirée de Donald Trump à Versailles ne sera cependant pas aussi faste que prévu. Alors qu'un feu d'artifice et un spectacle des Grandes Eaux Nocturnes étaient annoncés, aucun des deux événements ne viendra clôturer la soirée rapporte Le Figaro. Cette soirée n'est pas "un dîner de gala", comme l'affirmait Emmanuel Macron lundi au 13 Heures de TF1, et elle ne doit pas en avoir l'air. Ce serait donner trop d'honneur au président américain et risquerait de trop "vassaliser" la France par rapport à la puissance américaine selon l'analyse de Romuald Sciora, directeur de l’Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l’Iris, auprès de BFMTV.

Quel programme pour la venue de Donald Trump au château de Versailles ?

Tous les invités de la soirée organisée à Versailles doivent être présents à 19 heures, heure d'arrivée d'Emmanuel et Brigitte Macron au château. Donald Trump, lui, doit être accueilli dans la cour du palais royal et devant la presse à 19h15. Le président américain doit rejoindre la région parisienne en avion dans l'après-midi de mercredi à l'issue du G7 qui se tient en Haute-Savoie.

Les deux chefs d'Etat s'étant entretenu à plusieurs reprises depuis lundi après-midi auront le temps d'effectuer une courte balade dans le château de Versailles en passant par la Galerie des Glaces, la chapelle royale et l'exposition "Versailles et les Etats-Unis" qui retrace le rôle joué par la France, et surtout le château, dans la signature du traité d’indépendance américaine, entre 1778 et 1783. Le dîner débutera en suivant à 19h45 et sera "sobre" affirme Le Figaro, sans préciser le menu resté confidentiel. Près de trois heures plus tard, peu après 22 heures, Emmanuel Macron, Donald Trump et le reste des convives quitteront les lieux sans artifice, ni spectacle sons et lumières dans les jardins royaux.

Un dîner au château de Versailles pour retenir Trump au G7

Officiellement, l'invitation adressée à Donald Trump pour un dîner au château de Versailles vise à célébrer les 250 ans de l'indépendance des Etats-Unis, dans laquelle "la France a joué un rôle" a rappelé le locataire de l'Elysée lundi sur TF1. C'est à Versailles que fut, le 4 juillet 1783, signé le traité dédié à l'indépendance américaine. Mais l'organisation d'une telle soirée à l'issue de la tenue du G7 en France était aussi le moyen de s'assurer de la présence de Donald Trump jusqu'à la fin du sommet. Le groupe de Sept (Allemagne, Royaume-Uni, Canada, États-Unis, France, Italie et Japon) se souvient du départ précipité de l'imprévisible président américain lors du sommet de l'année précédente au Canada, et redoutait de voir la scène se répéter.

Emmanuel Macron s'est donc servi de l'attrait de Donald Trump pour les soirées d'apparat pour le pousser à rester au sommet et "construire les accords, parce qu'on a aussi des discussions importantes sur le numérique et l'intelligence artificielle mercredi", comme il l'expliquait sur TF1. Le château de Versailles redevient ici "un outil diplomatique majeur" indiquait Alice Rufo, ministre déléguée auprès des Armées et des Anciens combattants, sur France Inter.

Macron trop flatteur envers Donald Trump ?

L'invitation au château de Versailles n'a cependant pas été la seule attention d'Emmanuel Macron à Donald Trump. Le président américain a été le seul des dirigeants étrangers participant au sommet du G7 à être personnellement accueilli pour le locataire de l'Elysée. Et durant les trois jours du sommet, toutes les précautions ont été prises pour éviter de trop irriter Donald Trump, malgré les menaces formulées par ce dernier dans le New York Times lundi matin. L'homme de la Maison Blanche demandait alors à la France "de ne pas taxer les entreprises américaines" et affirmait que le cas échéant il n'aurait "pas d’autre choix que d’imposer une taxe de 100 % sur tous les champagnes et tous les vins en provenance de France".

La stratégie d'Emmanuel Macron de répondre aux menaces par les honneurs n'a pas été comprise de tous. "Trop naïf" et même "obséquieux", selon les mots de Fabien Roussel, trop flatteur aux yeux de La France insoumise, Emmanuel Macron a fait une "erreur" selon Romuald Sciora. "Il faut évidemment très bien recevoir [Donald Trump], mais pas à ce point-là", estime le spécialiste des Etats-Unis qui aurait préféré une réception à l'Elysée plutôt qu'à Versailles. Le chercheur à l'Iris note que passer par la flatterie n'est pas une stratégie nouvelle pour Emmanuel Macron : il avait déjà mis les petits plats dans les grands lors de son premiers mandats lors des visites de Donald Trump, notamment lors de leur première rencontre officielle en 2017. "Emmanuel Macron avait su doser les choses, en créant une relation un peu personnelle avec son homologue, et c’était réussi. Là, il tombe dans une opération cirage de pompes", estime Romuald Sciora.

Le gouvernement assure pour autant que faire preuve de "courtoisie" n'empêche "jamais la franchise et la clarté dans la défense de notre intérêt" selon les mots de la ministre Alice Rufo sur France Inter. Emmanuel Macron lui-même a promis des "discussions respectueuses mais fermes" avec son homologue avant le début du G7 et le dîner à Versailles. Mais la stratégie de la main de fer dans un gant de velour fonctionnera-t-elle face à un Donald Trump qui "ne respecte que la force" ? Romuald Sciora en doute.

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