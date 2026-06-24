La climatisation obligatoire à l'école ? Ce que l'on sait de la proposition d'Éric Ciotti

Face aux épisodes de canicule de plus en plus récurrents et longs, Éric Ciotti a déposé ce mercredi 24 juin une proposition de loi visant à obliger l'installation de la climatisation dans les écoles et établissements de santé.

La canicule qui sévit en France depuis plusieurs jours aura prouvé une chose : de nombreux établissements publics ne sont clairement pas parés pour faire face à de telles vagues de chaleur. Un point sur lequel Éric Ciotti compte bien remédier. Comme de nombreuses personnalités politiques, le maire de Nice et président de l'UDR a dévoilé son plan pour lutter contre la canicule.

Prenant les devants face à ses opposants, il a même déposé ce mercredi 24 juin une proposition de loi qui vise à rendre obligatoire la climatisation dans "les écoles, collèges, lycées, établissements de santé et EHPAD", a précisé Éric Ciotti sur X et sur les ondes de différents médias. Pour lui, "la France doit se moderniser et protéger les plus fragiles".

Nous avons déposé une proposition de loi pour rendre obligatoire la climatisation dans les écoles, les hôpitaux et les EHPAD.



À Nice, nous agissons déjà : 1 200 classes seront climatisées dici 2027.



Face aux canicules, il faut du concret ! pic.twitter.com/jrbcN6I40p — Eric Ciotti (@eciotti) June 24, 2026

Une deuxième proposition de loi d'Éric Ciotti

La proposition de loi d'Éric Ciotti survient alors que l'épisode caniculaire a conduit les autorités à fermer 1 800 établissements scolaires, parmi les 8 000 concernés par la vague de chaleur. Au micro de CNews, le maire de Nice, venu entre autres pour évoquer sa proposition de loi, n'a pas manqué de souligner qu'il avait déjà pris le problème à bras-le-corps, à son échelle municipale, avançant que d'ici 2027, 1 200 classes auront été climatisées à Nice.

Nous avons déposé une proposition de loi pour rendre obligatoire la climatisation dans les écoles, les hôpitaux et les EHPAD.



À Nice, nous agissons déjà : 1 200 classes seront climatisées dici 2027.



Face aux canicules, il faut du concret ! pic.twitter.com/jrbcN6I40p — Eric Ciotti (@eciotti) June 24, 2026

Ce n'est par ailleurs pas la première fois qu'Éric Ciotti propose une loi visant à lutter contre la canicule. Déjà en juillet 2025, l'élu avait déposé une proposition de loi dont l'objectif était de rendre obligatoire la "climatisation des espaces publics prioritaires". Le texte avait pour ambition de "mettre en place un plan national d'équipement des écoles pour garantir un environnement d'apprentissage sain et sécurisé, de modernisation des hôpitaux avec des installations climatiques adaptées, pour protéger les patients et soulager le personnel soignant".