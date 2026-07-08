Marine Le Pen : on sait quand elle devra porter un bracelet électronique (ou pas)

Marine Le Pen va se pourvoir en cassation, et sera candidate à l'élection présidentielle 2027 malgré sa condamnation dans l'affaire dite des assistants parlementaires du FN. Devra-t-elle faire campagne sous bracelet électronique ? La procureure générale de la cour d'appel de Paris rompt toute interrogation ce mercredi.

L'essentiel :

Marine Le Pen sera candidate à l'élection présidentielle 2027. Alors qu'elle a annoncé mardi soir se pourvoir en cassation, la cheffe de file du RN a justifié sa décision en rappelant : "J’avais indiqué que je ne ferai pas campagne sous bracelet électronique. Mais comme j’ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation [...] et que le pourvoi suspend les effets de l’arrêt, je ferai campagne sans bracelet électronique", a-t-elle déclaré.

Marine Le Pen "débutera" sa campagne "sans bracelet", confirme ce mercredi matin Marie-Suzanne Le Quéau, la procureure générale de la cour d’appel de Paris sur TF1. "À partir du moment où il y a un pourvoi en cassation, je ne mettrai pas à exécution l’arrêt rendu par la cour d’appel. Donc Marine Le Pen débutera sa campagne sans bracelet", annonce-t-elle. " Si la décision de la cour de cassation est rendue avant la présidentielle, elle pourrait, en revanche, devoir porter un bracelet pour la fin de sa campagne (...) D’ici là, Marine Le Pen est à nouveau présumée innocente, comme tout condamné", a conclu la magistrate.

Si la décision de la cour de cassation est rendue après une éventuelle élection de Marine Le Pen à la présidence de la République en 2027, la décision en question ne sera appliquée qu’après le mandat de Marine Le Pen, l’immunité présidentielle la protégeant du port d’un bracelet électronique.

"Nous allons très rapidement, Jordan Bardella et moi-même, démarrer cette campagne présidentielle", a déclaré la présidente des députés RN à l'Assemblée nationale mardi soir pendant le JT de 20 Heures de TF1, évoquant un "binôme" et un "couple politique" avec le président du parti, qui deviendrait son Premier ministre en cas de victoire. Ce mercredi 8 juillet en fin de matinée, Marine Le Pen est arrivée à la Flèche dans la Sarthe aux côtés de Jordan Bardella. "Je suis innocente (...) Je suis éligible" et "c'est aux électeurs de juger", a-t-elle lancé.

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11:51 - "Je ne vais pas passer la campagne à faire des analyses juridiques", dit Marine Le Pen "On est ici parce qu'on démarre la campagne présidentielle. Je ne vais pas passer la campagne à faire des analyses juridiques. La cour m'a rendu mon éligibilité. Je souhaite maintenant qu'on parle de politique, les Français attendent des réponses à leur quotidien", a déclaré Marine Le Pen depuis la Sarthe, aux côtés de Jordan Bardella. "Nous affrontons maintenant une échéance qui est l’échéance électorale. Nous allons continuer à travailler main dans la main comme nous l’avons toujours fait", précise celui qui pourrait constituer le "ticket" du RN, en devant Premier ministre de Marine Le Pen. 11:34 - "Non je ne joue pas la montre", assure Marine Le Pen "Non je ne joue pas la montre", affirme Marine Le Pen lors de son premier déplacement depuis l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle dans la Sarthe. "Je me réjouis que Marine puisse porter nos couleurs. Nous allons travailler main dans la main comme nous l'avons toujours fait", ajoute Jordan Bardella, se félicitant que "l'innocence partielle du Rassemblement national soit reconnue". 11:25 - "Je suis innocente" et "je suis éligible" clame Marine Le Pen dans la Sarthe Marine Le Pen est arrivée au marche de la Flèche (Sarthe), ce mercredi en fin de matinée. "Nous entrons tous les deux (avec Jordan Bardella, ndlr) dans cette campagne présidentielle". "C’est aux électeurs de juger (...) La France Insoumise entrave la démocratie", a-t-elle ajouté en dénonçant une contre-manifestation organisée pour son déplacement. "Je suis une citoyenne qui use de ses droits, j'effectue un pourvoi parce que je suis innocente des faits qui me sont reprochés. Je saisi la cour de cassation pour lui soumettre un problème juridique sérieux. La cour d'appel m'a rendu mon éligibilité, je suis donc aujourd'hui, éligible", a-t-elle déclaré devant la presse dans la Sarthe. "Je suis innocente" affirme Marine Le Pen depuis La Flèche (Sarthe), aux côtés de Jordan Bardella pour son premier déplacement de campagne pic.twitter.com/kgXWb5qdaJ — LCI (@LCI) July 8, 2026

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Le port d'un bracelet électronique n'est "pas compatible" avec une campagne présidentielle. Marine Le Pen a fait savoir dès février 2026 qu'elle ne ferait pas campagne en étant entravée, et a répété le 1er juillet sur LCI que pour être "candidat à la présidentielle, il faut être totalement libre de ses mouvements". "S'il s'agit de m'autoriser à être candidate, mais de m'empêcher en réalité de mener une campagne tout à fait librement, vous entendez bien que ça ne sera pas possible", a-t-elle ajouté évoquant le scénario d'une condamnation à une peine de prison sans inéligibilité.

Seule une peine de prison incluant six mois fermes, obligatoirement aménagée avec un port du bracelet électronique, permettrait grâce au jeu des remises de peine d'être libre de ses mouvements dans le courant de l'automne. Soit suffisamment longtemps pour mener une campagne présidentielle durant les six mois précédant le scrutin.