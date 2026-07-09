Marine Le Pen : sa candidature empêchée juste avant la présidentielle 2027 ?
Marine Le Pen sera candidate à l'élection présidentielle 2027, malgré sa condamnation en appel au port d'un bracelet électronique. Si son pourvoi en cassation lui permet de suspendre la peine, la décision de la Cour attendue avant le premier tour du 18 avril pourrait l'empêcher de se présenter à la dernière minute.
- Marine Le Pen sera candidate à l'élection présidentielle 2027, et ce malgré sa condamnation en appel dans l'affaire des assistants parlementaires du FN. Condamnée à 15 mois d'inéligibilité ferme, qu'elle a déjà purgé, et un an de prison ferme aménageable sous bracelet électronique, Marine Le Pen a annoncé se pourvoir en cassation et être donc libre pour mener une campagne. "J’avais indiqué que je ne ferai pas campagne sous bracelet électronique. Mais comme j’ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation [...] et que le pourvoi suspend les effets de l’arrêt, je ferai campagne sans bracelet électronique", a-t-elle déclaré le 7 juillet sur TF1.
- Marine Le Pen pourra être candidate sans entrave a confirmé la justice. La Cour de cassation a rappelé l'effet suspensif d'un pourvoi auprès d'elle en cas de condamnation sans exécution provisoire. Si la cheffe de file du RN avait fait les frais d'une telle mesure en première instance, aucune exécution provisoire n'a été prononcée en appel.
- La candidature de Marine Le Pen à la présidentielle 2027 est encore soumise à la décision de la Cour de cassation. L'instance avait promis de rendre un avis d'ici janvier 2027 avant d'être saisie, notamment en cas de condamnation de Marine Le Pen. Elle a réaffirmé sa volonté de trancher rapidement la question et a fixé l'échéance "au plus tard [à] début avril 2027". L'objectif est même de rendre une décision "avant le scrutin présidentiel" prévu les 18 avril et 2 mai a renchéri Rémy Heitz, procureur général près la Cour de cassation sur France Inter le jeudi 9 juillet.
- Si la Cour de cassation rejette le pourvoi de Marine Le Pen, la candidate devra purger sa peine et porter un bracelet électronique dans un délai de quatre mois. Mais en cas de victoire à la présidentielle, la cheffe de file bénéficiera de l'immunité et n'honorera sa condamnation qu'à l'issue de son mandat.
10:18 - Marine Le Pen donnée avec une large avance et victorieuse au second tour par deux sondages
L'annonce de sa candidature a fait gagner plusieurs points à Marine Le Pen dans les sondages de l'élection présidentielle publiés mercredi. La cheffe de file du RN est donnée en tête du premier tour et avec une large avance sur ses concurrents. L'étude Ifop pour LCI et Le Figaro la crédite de 36% des intentions de vote avec 17 points de plus qu'Edouard Philippe ou 21 de plus que Gabriel Attal qui sont donnés en deuxième position. Quant au sondage Harris Interactive pour M6 et RTL, il place Marine Le Pen en tête avec 34 à 36% des intentions de vote devant Edouard Philippe (20%) et Gabriel Attal (16%) toujours donnés deuxième.
Les sondages testent aussi le second tour de la présidentielle et donnent Marine Le Pen gagnante face à Edouard Philippe. Celui d'Harris Interactive n'accorde qu'un court avantage à la candidate du RN (51% contre 49%), tandis que celui de l'Ifop mise sur un écart plus prononcé (54% contre 46%).
09:24 - Le premier déplacement de Marine Le Pen écourté par ses opposants
Au lendemain de sa condamnation en appel et de l'annonce de son pourvoi en cassation ainsi que de sa candidature, Marine Le Pen a lancé sa campagne avec un déplacement à La Flèche, dans la Sarthe, en compagnie de Jordan Bardella. Si la cheffe de file du RN, entourée de journalistes, a été accueillie par une foule de partisans, elle n'a pas pu ignorer les huées des opposants venus également en nombre. Les "Marine présidente !" se heurtaient au "Le Pen en prison" rapporte ICI Maine. Tant et si bien que la candidate a écourté sa déambulation, initialement prévue pour durer 1h30, à une vingtaine de minutes.
08:55 - L'avocat et les soutiens de Marine Le Pen n'attendent pas une réponse rapide de la Cour de cassation
La Cour de cassation rend habituellement ses décisions dans des délais allant de huit mois à un an et se prononcer d'ici l'élection présidentielle implique de rendre un avis sous neuf mois maximum. Chose que l'instance s'est engagée à faire. Mais du côté des soutiens de Marine Le Pen, on ne demande pas un traitement en urgence du pourvoi. Au contraire, plus la Cour de cassation prend son temps, plus la candidate pourra mener sa campagne sans bracelet électronique et peut-être être élue à l'Elysée. L'avocat de Marine Le Pen a assuré mercredi que l'instance n'avait pas à se prononcer "plus rapidement que d’habitude".
Le port d'un bracelet électronique n'est "pas compatible" avec une campagne présidentielle. Marine Le Pen a fait savoir dès février 2026 qu'elle ne ferait pas campagne en étant entravée, et a répété le 1er juillet sur LCI que pour être "candidat à la présidentielle, il faut être totalement libre de ses mouvements". "S'il s'agit de m'autoriser à être candidate, mais de m'empêcher en réalité de mener une campagne tout à fait librement, vous entendez bien que ça ne sera pas possible", a-t-elle ajouté évoquant le scénario d'une condamnation à une peine de prison sans inéligibilité.
Seule une peine de prison incluant six mois fermes, obligatoirement aménagée avec un port du bracelet électronique, permettrait grâce au jeu des remises de peine d'être libre de ses mouvements dans le courant de l'automne. Soit suffisamment longtemps pour mener une campagne présidentielle durant les six mois précédant le scrutin.