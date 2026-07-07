Verdict du procès de Marine Le Pen : condamnée et candidate, ce scénario qui reste possible

La cour d'appel de Paris rend son arrêt dans l'affaire des assistants parlementaires du FN ce mardi. Marine Le Pen encourt la prison, ainsi qu'une peine d'inéligibilité mais pourrait tout de même se présenter à l'élection présidentielle 2027. L'audience s'ouvre à 13h30.

L'essentiel :

Marine Le Pen attend de connaître le verdict la concernant dans le procès en appel pour l'affaire des assistants parlementaires du FN (ancien RN). La décision doit être rendue ce mardi 7 juillet 2026 et décidera de l'avenir politique de la cheffe de file du parti d'extrême droite. La cour d’appel de Paris tient une audience à partir de 13h30 mais la lecture du délibéré devrait prendre plusieurs heures. Quoi qu'il arrive, Marine Le Pen prendra la parole lors du JT de 20Heures de TF1 ce soir.

Condamnée à cinq ans d'inéligibilité avec exécution provisoire et à quatre ans de prison dont deux ferme le 31 mars 2025, lors du procès en première instance, Marine Le Pen est pour l'heure empêchée de se présenter à la prochaine présidentielle. Une situation qui peut se confirmer si les juges suivent les nouvelles réquisitions du ministère public, fixées à cinq ans d'inéligibilité sans exécution provisoire et quatre ans de prison dont un an ferme. Ou bien être renversée en cas de relaxe ou de condamnation plus clémente (six mois de prison ferme sous bracelet électronique ou une inéligibilité inférieure à deux ans).

Marine Le Pen n'est pas la seule à faire face à la justice, onze autres prévenus sont rejugés en appel ce mardi : Louis Aliot, ex-eurodéputé et maire de Perpignan, Julien Odoul, député de l’Yonne et ex-assistant parlementaire, Wallerand de Saint-Just, ancien trésorier du parti, Nicolas Bay, eurodéputé, ex-secrétaire général du FN, Bruno Gollnisch, ex-eurodéputé, Fernand Le Rachinel, ex-eurodéputé, Catherine Griset, eurodéputée et ex-assistante parlementaire, Guillaume L’Huillier, ex-assistant parlementaire, Timothée Houssin, ex-assistant parlementaire et actuel député RN, Nicolas Crochet, expert-comptable du RN et Le RN en tant que personne morale.

En direct

12:03 - Marine Le Pen et Jordan Bardella sont "des candidats interchangeables", estime le PS La décision de justice de ce mardi concernant Marine Le Pen "n’a pas d’impact politique. Si Marine Le Pen est inéligible, le candidat ce sera Jordan Bardella. Il faut garder son calme", estime Philippe Brun, député PS de l’Eure au micro de BFMTV. Ce sont "des candidats interchangeables", poursuit-il. En outre, il rappelle que "les élus ne sont pas au dessus des lois. Ce sera ce soir le lancement officiel de la campagne présidentielle. Marine Le Pen et Jordan Bardella : blanc bonnet et bonnet blanc", conclut-il. 11:47 - Marine Le Pen empêchée de se présenter ? Une décision "démocratiquement contestable", pour le RN Pour le député RN du Loiret, Thomas Ménagé, il serait "injuste" et "démocratiquement contestable" que Marine Le Pen soit empêchée de se présenter au scrutin de 2027. "Mais nous n'avons pas la main sur cette décision, rien ne change, on continue notre boulot, c'est une journée inédite, il y a une part de stress", précise-t-il ce mardi matin devant la presse. 11:33 - Marine Le Pen invitée du JT de 20H de TF1 ce soir Quoi qu'il arrive lors du verdict rendu ce mardi par la cour d'appel de Paris dans le procès dit des "assistants parlementaires du FN" dans lequel Marine Le Pen est impliquée, elle prendra la parole ce soi dans le JT de 20H de TF1. Elle répondre aux questions de Gilles Boulleau, comme confirmée par le groupe TF1. Ce soir, mardi 7 juillet, dans le #20H de @TF1



Marine Le Pen (@MLP_officiel) sera l'invitée du journal de 20H



À la suite de la décision rendue par la cour d'appel de Paris cet après-midi, elle répondra en direct aux questions de @GillesBouleau pic.twitter.com/SLD2QYBQpN — TF1Info (@TF1Info) July 7, 2026 LIRE PLUS

En savoir plus :

Si Marine Le Pen espère être éligible pour le premier tour du scrutin prévue le 18 avril 2027, elle souhaite aussi pouvoir mener une campagne complète. "Si je peux être candidate, je serai candidate pour peu que je puisse faire campagne", a-t-elle déclaré le mercredi 1er juillet sur LCI. Le souhait de la cheffe de file du Rassemblement national (RN) ne pourra être exaucé que si le verdict répond à plusieurs conditions. Les voici :

1. Une peine d'inéligibilité inférieure à deux ans pour Marine Le Pen

Marine Le Pen a commencé à purger sa peine d'inéligibilité dès sa condamnation en mars 2025. Ce mardi 7 juillet, elle se sera donc déjà acquittée d'un an et trois mois d'inéligibilité. Un détail qui a son importance puisque si les juges prononcent une peine d'inéligibilité inférieure ou égale à deux ans, Marine Le Pen aura purgé la totalité de cette condamnation au 1er avril 2027 au plus tard, soit avant le premier tour de l'élection présidentielle, et pourra participer à la course à l'Elysée.

En revanche, une peine d'inéligibilité supérieure à deux ans réduirait à néant les espoirs de Marine Le Pen. Si une telle peine est prononcée avec exécution provisoire, la députée du Pas-de-Calais n'aura aucune chance de se présenter au scrutin présidentiel. Et sans exécution provisoire, l'élue d'Hénin-Beaumont devrait se pouvoir en cassation pour espérer être éligible le jour de l'élection présidentielle. Compte tenu des délais très serrés entre le verdict du 7 juillet et le scrutin suprême d'avril 2027, la Cour de cassation s'est déjà engagée à rendre un avis d'ici début janvier si elle était saisie dans cette histoire. Mais Marine Le Pen a prévenu qu'elle n'attendrait pas un arrêt de la Cour de cassation pour trancher la question de sa candidature. L'opération serait effectivement risquée : la Cour pourrait confirmer le verdict et contraindre la députée RN à se retirer de la course à seulement trois mois de l'élection.

2. Une condamnation de Marine Le Pen à seulement six mois de prison ferme sous bracelet électronique

Marine Le Pen encourt une peine de prison dans l'affaire des assistants parlementaires. Les chances pour que la patronne du RN soit mise derrière les barreaux sont cependant très faibles. Face aux nouvelles réquisitions demandant quatre ans de prison dont un seul ferme, Marine Le Pen pourrait voir une peine de prison se transformer en port d'un bracelet électronique en cas de condamnation. La mesure est fréquente pour les peines incluant du sursis et systématique pour les peines de moins d'un an de prison ferme.

Le port d'un bracelet électronique n'est cependant pas compatible avec une campagne présidentielle. Marine Le Pen a fait savoir dès février qu'elle ne ferait pas campagne en étant entravée, et a répété le 1er juillet sur LCI que pour être "candidat à la présidentielle, il faut être totalement libre de ses mouvements". "S'il s'agit de m'autoriser à être candidate, mais de m'empêcher en réalité de mener une campagne tout à fait librement, vous entendez bien que ça ne sera pas possible", a-t-elle ajouté évoquant le scénario d'une condamnation à une peine de prison sans inéligibilité.

Seule une peine de prison incluant six mois fermes, obligatoirement aménagée avec un port du bracelet électronique, permettrait grâce au jeu des remises de peine d'être libre de ses mouvements dans le courant de l'automne. Soit suffisamment longtemps pour mener une campagne présidentielle durant les six mois précédant le scrutin.

3. Le scénario d'une relaxe pour Marine Le Pen

Le meilleur verdict que Marine Le Pen peut espérer est une relaxe qui mettrait fin aux peines actuellement purgées et lèverait tous les obstacles à sa candidature à l'élection présidentielle. Pour tenter d'obtenir une relaxe, ou a minima une peine moins lourdes, les avocats de Marine Le Pen ont assuré durant leurs plaidoyers que les faits reprochés relevaient d’un abus de confiance, et non d’un détournement de fonds publics, chef pour lequel la patronne du RN a été condamnée en première instance.

En cas de relaxe, le ministère public pourrait décider de se pourvoir en cassation dans un délai de 10 jours, mais dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation, Marine Le Pen pourrait faire campagne en tant que candidate. Elle risquerait toutefois de devoir laisser sa place à un autre en cas d'avis défavorable de la justice. Et la personne qui prendrait sa place en tant que candidat du RN à la présidentielle est toute trouvée : il s'agirait de Jordan Bardella.