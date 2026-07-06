Verdict du procès de Marine Le Pen : condamnée mais candidate, la leader du RN peut y croire

Marine Le Pen attend de connaître le verdict du procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires du FN qui sera rendu le mardi 7 juillet. En cas de condamnation, elle pourrait tout de même se présenter à l'élection présidentielle de 2027, on vous explique.

Marine Le Pen se présentera-t-elle à l'élection présidentielle de 2027 ? Ce n'est pas l'envie qui manque à celle qui a déjà participé trois fois au scrutin suprême, mais la réponse à cette question dépend d'une décision de justice : le verdict du procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires du Front national (FN) qui doit être rendu ce mardi 7 juillet 2026.

Condamnée à cinq ans d'inéligibilité avec exécution provisoire et à quatre ans de prison dont deux ferme le 31 mars 2025, lors du procès en première instance, Marine Le Pen est pour l'heure empêchée de se présenter à la prochaine présidentielle. Une situation qui peut se confirmer si les juges suivent les nouvelles réquisitions du ministère public, fixées à cinq ans d'inéligibilité sans exécution provisoire et quatre ans de prison dont un an ferme. Ou bien être renversée en cas de relaxe ou de condamnation plus clémente.

Les adversaires de Marine Le Pen, eux, la craignent grandement. "Si c'est (Marine) Le Pen, ça va être très difficile pour nous", s'inquiète un ministre dans les colonnes de France Info. Ce dernier voit en elle une candidate bien plus redoutable que Jordan Bardella, remplaçant désigné si la patronne historique du RN ne pouvait pas se présenter à l'issue de son procès en appel. "Elle a déjà trois présidentielles dans les pattes, elle est plus redoutable", assure de son côté un poids lourd de Renaissance. "Ça sera très dur si c'est elle, car Marine Le Pen est mieux préparée et bien plus solide en débat que Jordan Bardella", estime enfin un sénateur macroniste.

Si Marine Le Pen espère être éligible pour le premier tour du scrutin prévue le 18 avril 2027, elle souhaite aussi pouvoir mener une campagne complète. "Si je peux être candidate, je serai candidate pour peu que je puisse faire campagne", a-t-elle déclaré le mercredi 1er juillet sur LCI. Le souhaite de la cheffe de file du Rassemblement national (RN) ne pourra être exaucé que si le verdict répond à plusieurs conditions :

1. Une peine d'inéligibilité inférieure à deux ans pour Marine Le Pen

Marine Le Pen a commencé à purger sa peine d'inéligibilité dès sa condamnation en mars 2025. Le mardi 7 juillet, jour du verdict, elle se sera donc déjà acquittée d'un an et trois mois d'inéligibilité. Un détail qui a son importance puisque si les juges prononcent une peine d'inéligibilité inférieure ou égale à deux ans, Marine Le Pen aura purgé la totalité de cette condamnation au 1er avril 2027 au plus tard, soit avant le premier tour de l'élection présidentielle, et pourra participer à la course à l'Elysée.

En revanche, une peine d'inéligibilité supérieure à deux ans réduirait à néant les espoirs de Marine Le Pen. Si une telle peine est prononcée avec exécution provisoire, la députée du Pas-de-Calais n'aura aucune chance de se présenter au scrutin présidentiel. Et sans exécution provisoire, l'élue d'Hénin-Beaumont devrait se pouvoir en cassation pour espérer être éligible le jour de l'élection présidentielle. Compte tenu des délais très serrés entre le verdict du 7 juillet et le scrutin suprême d'avril 2027, la Cour de cassation s'est déjà engagée à rendre un avis d'ici début janvier si elle était saisie dans cette histoire. Mais Marine Le Pen a prévenu qu'elle n'attendrait pas un arrêt de la Cour de cassation pour trancher la question de sa candidature. L'opération serait effectivement risquée : la Cour pourrait confirmer le verdict et contraindre la députée RN à se retirer de la course à seulement trois mois de l'élection.

2. Une condamnation de Marine Le Pen à seulement six mois de prison ferme sous bracelet électronique

Marine Le Pen encourt une peine de prison dans l'affaire des assistants parlementaires. Les chances pour que la patronne du RN soit mise derrière les barreaux sont cependant très faibles. Face aux nouvelles réquisitions demandant quatre ans de prison dont un seul ferme, Marine Le Pen pourrait voir une peine de prison se transformer en port d'un bracelet électronique en cas de condamnation. La mesure est fréquente pour les peines incluant du sursis et systématique pour les peines de moins d'un an de prison ferme.

Le port d'un bracelet électronique n'est cependant pas compatible avec une campagne présidentielle. Marine Le Pen a fait savoir dès février qu'elle ne ferait pas campagne en étant entravée, et a répété le 1er juillet sur LCI que pour être "candidat à la présidentielle, il faut être totalement libre de ses mouvements". "S'il s'agit de m'autoriser à être candidate, mais de m'empêcher en réalité de mener une campagne tout à fait librement, vous entendez bien que ça ne sera pas possible", a-t-elle ajouté évoquant le scénario d'une condamnation à une peine de prison sans inéligibilité.

Seule une peine de prison incluant six mois fermes, obligatoirement aménagée avec un port du bracelet électronique, permettrait grâce au jeu des remises de peine d'être libre de ses mouvements dans le courant de l'automne. Soit suffisamment longtemps pour mener une campagne présidentielle durant les six mois précédant le scrutin.

3. Le scénario d'une relaxe pour Marine Le Pen

Le meilleur verdict que Marine Le Pen peut espérer est une relaxe qui mettrait fin aux peines actuellement purgées et lèverait tous les obstacles à sa candidature à l'élection présidentielle. Pour tenter d'obtenir une relaxe, ou a minima une peine moins lourdes, les avocats de Marine Le Pen ont assuré durant leurs plaidoyers que les faits reprochés relevaient d’un abus de confiance, et non d’un détournement de fonds publics, chef pour lequel la patronne du RN a été condamnée en première instance.

En cas de relaxe, le ministère public pourrait décider de se pourvoir en cassation dans un délai de 10 jours, mais dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation, Marine Le Pen pourrait faire campagne en tant que candidate. Elle risquerait toutefois de devoir laisser sa place à un autre en cas d'avis défavorable de la justice. Et la personne qui prendrait sa place en tant que candidat du RN à la présidentielle est toute trouvée : il s'agirait de Jordan Bardella.

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10:52 - "Si c'est Le Pen, ça va être très difficile pour nous", les adversaires du RN ne cachent pas leur inquiétude Les adversaires de Marine Le Pen la craignent. "Si c'est (Marine) Le Pen, ça va être très difficile pour nous", s'inquiète un ministre dans les colonnes de France Info. Ce dernier voit en elle une candidate bien plus redoutable que Jordan Bardella, remplaçant désigné si la patronne historique du RN ne pouvait pas se présenter à l'issue de son procès en appel, mardi 7 juillet. "Elle a déjà trois présidentielles dans les pattes, elle est plus redoutable et dangereuse que Jordan Bardella. Lui n'a pas d'histoire politique ni d'expérience professionnelle, et il est trop jeune", assure de son côté un poids lourd de Renaissance. "Marine Le Pen a le socle le plus solide, car ses électeurs considèrent qu'elle a un vécu, de l'expérience et de la sincérité dans son combat antisystème", observe un cadre du parti présidentiel. "Quand on s'appelle Le Pen et que l'on a grandi dans les années 1990 et 2000, on s'est endurci au combat politique", estime un gros poisson de la gauche. "Ça sera très dur si c'est elle, car Marine Le Pen est mieux préparée et bien plus solide en débat que Jordan Bardella", estime enfin un sénateur macroniste.

Marine Le Pen attend de connaître le verdict la concernant dans le procès en appel pour l'affaire des assistants parlementaires du FN (ancien RN). La décision doit être rendue ce mardi 7 juillet 2026 et décidera de l'avenir politique de la cheffe de file du parti d'extrême droite. D'autant que Marine Le Pen envisage et espère pouvoir se présenter à l'élection présidentielle de 2027.