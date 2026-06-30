Verdict du procès Marine Le Pen : une condamnation qui la laisse se présenter à la présidentielle, c'est possible

Marine Le Pen attend de connaître le verdict de son procès dans l'affaire des assistants parlementaires du FN pour savoir si elle pourra se présenter à l'élection présidentielle 2027. La réponse est attendue ce mardi 7 juillet.

Marine Le Pen sera-t-elle candidate à l'élection présidentielle de 2027 ? Ce n'est pas l'envie qui manque à celle qui a déjà participé trois fois au scrutin suprême, mais la réponse à cette question dépend d'une décision de justice : le verdict du procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires du Front national (FN) qui doit être rendu le mardi 7 juillet 2026.

Condamnée à cinq ans d'inéligibilité avec exécution provisoire et à quatre ans de prison dont deux ferme le 31 mars 2025, lors du procès en première instance, Marine Le Pen est pour l'heure empêchée de se présenter à la prochaine présidentielle. Une situation qui peut aussi bien se confirmer si les juges suivent les nouvelles réquisitions du ministère public fixées à cinq ans d'inéligibilité sans exécution provisoire et quatre ans de prison dont un an ferme. Ou bien être renversée en cas de relaxe ou de condamnation plus clémente.

Marine Le Pen condamnée à seulement deux ans d'inéligibilité ?

Marine Le Pen a commencé à purger sa peine d'inéligibilité dès sa condamnation en mars 2025, le jour du verdict, elle se sera donc déjà acquittée d'un an et trois mois d'inéligibilité. Un détail qui a son importance puisque si les juges prononcent une peine d'inéligibilité inférieure ou égale à deux ans, Marine Le Pen aura purgé la totalité de cette condamnation au 1er avril 2027 au plus tard, soit avant le premier tour de l'élection présidentielle qui aura théoriquement lieu le 11 ou le 18 avril prochain selon les conditions posées par la Constitution. Elle aura donc le loisir d'être la candidate du Rassemblement national (RN) dans la course à l'Elysée.

En revanche, une peine d'inéligibilité supérieure à deux ans réduirait à néant les espoirs de Marine Le Pen. Si une telle peine est prononcée avec exécution provisoire, la députée du Pas-de-Calais n'aura aucune chance de se présenter au scrutin. Et même sans exécution provisoire, l'élue d'Hénin-Beaumont devrait se pouvoir en cassation pour espérer être éligible le jour de l'élection présidentielle. Compte tenu des délais très serrés entre le verdict du 7 juillet et le scrutin suprême d'avril 2027, la Cour de cassation s'est déjà engagée à rendre un avis d'ici début janvier si elle était saisie dans cette histoire. Mais Marine Le Pen a prévenu qu'elle n'attendrait pas un arrêt de la Cour de cassation pour trancher la question de sa candidature. L'opération serait effectivement risquée : la Cour pourrait confirmer le verdict et contraindre la députée RN à se retirer de la course à seulement trois mois de l'élection.

Il est donc fort probable qu'en cas d'une condamnation à plus de deux ans d'inéligibilité, Marine Le Pen se résigne à laisser son poulain Jordan Bardella candidater à sa place à l'élection présidentielle.

Quid d'une condamnation de Marine Le Pen à de la prison ?

En plus d'une peine d'inéligibilité, Marine Le Pen encourt une peine de prison. Les chances pour que la patronne du RN soit mise derrière les barreaux sont cependant très faibles. Condamnée à quatre ans de réclusion, mais seulement deux ans ferme en première instance et face aux nouvelles réquisitions de quatre ans et un an ferme, Marine Le Pen pourrait voir la peine se transformer en port d'un bracelet électronique en cas de condamnation. La mesure est fréquente pour les peines incluant du sursis et un an de prison ferme au maximum.

N'empêche que le port d'un bracelet électronique ne paraît pas compatible avec une campagne présidentielle. La cheffe de file du RN a d'ailleurs indiqué qu'elle ne ferait pas de campagne sous entrave. Seule une privation de liberté plus courte pouvant donner lieu à un port du bracelet électronique pendant quelques mois seulement pourrait permettre à Marine Le Pen de mener campagne suffisamment longtemps avant le scrutin et de se présenter.

Un pourvoi en cassation possible pour Marine Le Pen ?

Marine Le Pen et le RN savent que seule une relaxe et ces quelques scénarios permettent d'envisager une quatrième candidature de la patronne de l'extrême droite à l'élection présidentielle, mais il faut attendre le verdict du 7 juillet pour établir précisément le plan de campagne du parti à la flamme, derrière Marine Le Pen ou Jordan Bardella. D'autant que si un pourvoi en cassation ne paraît pas être envisagé du côté de l'élue du Pas-de-Calais, le ministère public peut lui aussi se pourvoir en cassation en cas de peine jugée insuffisante de son point de vue. Une décision qui relancerait la machine juridique.