Bardella candidat à la présidentielle à la place de Le Pen ? Des remous au RN

Le RN doit décider qui de Jordan Bardella ou Marine Le Pen le représentera à la présidentielle 2027 maintenant que le verdict du procès en appel dans l'affaires des assistants parlementaires du RN a été rendu ce mardi 7 juillet. Le président du parti a des chances d'être retenu, mais ne fait pas l'unanimité.

Jordan Bardella prendra-t-il la place de Marine Le Pen en tant que candidat du Rassemblement national (RN) la présidentielle 2027 ? La question est tranchée ce mardi 7 juillet au siège du parti d'extrême droite, maintenant que le verdict du procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires du Front national (ancien nom du RN) a été rendu.

La cour d'appel de Paris a bel et bien condamné Marine Le Pen pour détournements de fonds publics européens en tant qu'eurodéputée, et complicité de détournements de fonds publics en tant que présidente du parti. Elle a cependant prononcé des peines pondérées par "la liberté des candidatures" et "le libre choix des électeurs" : 15 mois d'inéligibilité ferme qui ont déjà été purgés ou presque entre le 31 mars 2025 - date de la condamnation en première instance - et ce 7 juillet 2026 et un an de prison ferme aménagé avec port d'un bracelet électronique.

Ces peines n'empêchent pas Marine Le Pen de se présenter au scrutin présidentiel et risquent de couper court aux ambitions de Jordan Bardella. Pourtant, le président de RN a encore des chances d'être retenu pour la course à la présidentielle. Et pour cause, Marine Le Pen affirmation encore le 1er juillet, sur LCI, qu'il "ne sera pas possible" pour elle de faire campagne en portant un bracelet électronique. Or si elle renonce à sa candidature, c'est Jordan Bardella qui portera les couleurs du RN à l'élection présidentielle. Alors Marine Le Pen restera-t-elle sur la position avancée la semaine dernière ou jugera-t-elle finalement sa peine compatible à une campagne présidentielle ? Le président du RN s'est en tout cas dit "serein et prêt à assumer les conséquences" de la décision de justice et celle du parti. "Je continuerai de la soutenir comme je l'ai toujours fait", a-t-il affirmé lundi devant le Parlement européen à Strasbourg.

Une réunion suivie d'une déclaration de Jordan Bardella ?

Jordan Bardella, Marine Le Pen et une quinzaine de personnes tiennent une réunion de crise ce mardi après-midi pour adopter la meilleures stratégie à adopter après le verdict et en vue de 2027. D'autant plus que Marine Le Pen doit s'exprimer mardi soir au 20 Heures de TF1 et pourrait indiquer si oui ou non elle maintient sa candidature. "Si elle n'est pas empêchée, ça sera une déclaration de candidature. Si elle est empêchée, ça sera une passation. Il faut que cela soit solennel, mais il est important de le faire vite. Elle pense qu'il faut passer à autre chose", glisse un poids lourd du RN dans les colonnes du Parisien. Une déclaration de Jordan Bardella devrait suivre soit pour soutenir sa mentor, soit pour formaliser "une déclaration de candidature en bonne et due forme". Celle-ci pourrait survenir, si nécessaire, dans le courant de la semaine ou du mois tout au plus, lors d'une prise de parole médiatisée.

Les mouvements devant le siège du RN à l'issue de la réunion ce mardi pourraient toutefois donner des indices sur l'identité du futur candidat. D'après BFMTV, un départ simultané de Marine Le Pen et de Jordan Bardella signifierait le maintien de la candidature de la député, tandis qu'un départ de Marine Le Pen uniquement pourrait indiquer que la candidature de Jordan Bardella a finalement été retenue comme la meilleure option.

L'hypothèse Bardella pour 2027 rejetée par des poids lourds du RN ?

Jordan Bardella a donc encore des chances d'être la figure du RN à la présidentielle. D'autant que le président du RN a dépassé sa mentor en devant la personnalité politique la plus appréciée des Français, ou tout moins celle suscitant le plus d'adhésion selon plusieurs enquêtes comme le baromètre politique Elabe pour Les Echos ou celui d'Odoxa-Mascaret pour Public Sénat et la presses quotidienne régionale.

Si le jeune politique de 30 ans a l'adhésion de l'opinion publique, il ne fait pas l'unanimité dans les rangs du RN. Selon les informations de Franceinfo, "certains dirigeants du RN traînent des pieds à l'idée de faire campagne pour lui et redoutent que le jeune homme ne tienne pas la distance", apprend-on. Jordan Bardella se voir reprocher sa jeunesse et son manque d'expérience face à une Marine Le Pen rompue à l'exercice d'une campagne présidentielle. Retraites, impôts, drague des chefs d'entreprise, image "bling-bling" à travers sa relation avec la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles... Le député européen pourrait déplaire à plusieurs gros poissons du RN, reniant certains piliers historiques du programme d'extrême droite. "Le 7, il y aura un choc chez nous parmi les élus. C'est faux de dire que c'est déjà digéré", concède une "figure du parti" dans Le Parisien.

Bardella et Le Pen se promette "confiance" et "amitié"

Bras droit de Marine Le Pen depuis des années, Jordan Bardella s'est imposée comme une personnalité politique nationale depuis sa nomination à la tête du parti en 2021 sur décision de la cheffe de file des lepénistes qui menait alors sa troisième campagne présidentielle. C'est donc naturellement qu'il est apparu comme l'héritier de Marine Le Pen et son remplaçant en cas d'inéligibilité en 2027. Une hypothèse qui a fait son chemin chez le trentenaire et l'a poussé à s'affirmer de plus en plus, quitte à s'émanciper de Marine Le Pen, sans jamais bafouer son autorité, ni l'image de "candidate naturelle".

Jordan Bardella et Marine Le Pen se sont d'ailleurs jurés "confiance" et "amitié" lors d'un banquet militant samedi soir à Liévin, dans le Palais-de-Calais. La députée a d'ailleurs promis de soutenir "tous les jours", "avec une grande énergie, une grande conviction et une grande confiance" celui qu'elle a hissé à la tête du parti en cas de candidature personnelle empêchée.

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