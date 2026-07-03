Bardella candidat à la présidentielle à la place de Le Pen ? Pourquoi des cadres RN ne veulent pas faire campagne pour lui

Plusieurs ténors du RN ne voient pas d'un très bon œil la candidature de Jordan Bardella à l'élection présidentielle 2027, en cas de condamnation de Marine Le Pen à plus de deux ans d'inéligibilité le 7 juillet prochain.

Le verdict du procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires du Front national (FN) doit être rendu le mardi 7 juillet 2026. À cette date, le Rassemblement national (RN) saura qui sera son candidat pour l'élection présidentielle 2027. Si Marine Le Pen est condamnée à moins de deux ans d'inéligibilité, elle sera la représentante du parti à la flamme pour le scrutin suprême. Dans le cas inverse, elle devra laisser sa place à son poulain, le président du parti d'extrême droite, Jordan Bardella.

Et le nom du ou de la représentante du RN change tout en termes de stratégie pour le parti. Si c'est Marine Le Pen, l'idée

sera de souligner la résilience de la candidate, sa ténacité et le côté survivante. Si c'est Jordan Bardella, l'image du "renouveau" devrait être mise en avant. Quoi qu'il en soit, une prise de parole de Marine Le Pen sur le plateau d'un JT de 20 heures est prévue le soir du verdict, condamnation ou pas pour la patronne des députés RN à l'Assemblée nationale.

© SIPA (publiée le 01/07/2026)

"Si elle n'est pas empêchée, ça sera une déclaration de candidature. Si elle est empêchée, ça sera une passation. Il faut que cela soit solennel, mais il est important de le faire vite. Elle pense qu'il faut passer à autre chose", glisse un poids lourd du RN dans les colonnes du Parisien. Voilà pourquoi, Jordan Bardella "formalisera une déclaration de candidature en bonne et due forme" le 7 juillet prochain si ce dernier venait à être la candidat désigné du Rassemblement national, précise le quotidien.

Pour autant, tous les cadres du RN sont-ils vraiment prêts à soutenir Jordan Bardella ? Pas vraiment. Selon les informations de Franceinfo, "certains dirigeants du RN traînent des pieds à l'idée de faire campagne pour lui et redoutent que le jeune homme ne tienne pas la distance", apprend-on. Retraites, impôts, drague des chefs d'entreprise, image "bling-bling" à travers sa relation avec la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles... Le député européen pourrait déplaire à plusieurs gros poissons du RN, reniant certains piliers historiques du programme d'extrême droite. "Le 7, il y aura un choc chez nous parmi les élus. C'est faux de dire que c'est déjà digéré", concède une "figure du parti" dans Le Parisien.

En cas de candidature, Jordan Bardella devrait lui aussi intervenir à la télévision lors d'une interview dans les prochaines semaines, mais pas tout de suite, du moins, quelques jours après la décision de justice concernant Marine Le Pen. " Ça se fera au cours du mois, mais pas illico", précise un haut gradé du parti, "l'intérêt de la télévision, c'est que c'est plus facilement communicable sur les réseaux sociaux", abonde un stratège auprès du Parisien. Le journal précise qu'un slogan de pré campagne est déjà prêt en interne, tout comme une charte graphique.