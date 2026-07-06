Marine Le Pen Première ministre de Jordan Bardella ou hors-jeu ? L'avenir politique de "l'héritière" en pointillé

À la veille de la décision de la cour d'appel, le Rassemblement national retient son souffle. Marine Le Pen pourrait voir sa candidature à la présidentielle de 2027 compromise et son rôle politique profondément remis en question.

Qui de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella pour incarner le RN en 2027 ? La cheffe du parti sera fixée sur son sort mardi 7 juillet par la cour d'appel de Paris dans l'affaire des assistants parlementaires du RN. Une décision qui dira si Marine Le Pen pourra, ou non, être sur la ligne de départ de la présidentielle de 2027. Dans les rangs du parti, l'attente est palpable et certains évoquent déjà un tournant historique pour cette famille politique.

Dans ce dossier, Marine Le Pen encourt une condamnation pour détournement de fonds publics et une peine d'inéligibilité de cinq ans, assortie de prison et d'amende, selon les réquisitions du parquet rapportées par France 2. Pour rester dans la course présidentielle, cette inéligibilité devrait être réduite à deux ans, lui permettant de mener campagne sans contrainte, notamment sans port de bracelet électronique. Depuis l'ouverture de son procès en appel, Marine Le Pen affiche une forte détermination, mais teintée de prudence, évoquant une forme d'espérance face à une décision sur laquelle elle n'a aucune prise. En coulisses, la perspective d'un basculement politique est déjà intégrée, tant au RN que chez ses opposants.

Marine Le Pen face à un avenir politique suspendu

Au sein du parti, plusieurs responsables attendent avec impatience la décision du 7 juillet, perçue comme un moment charnière de la présidentielle. Certains élus évoquent une issue déjà anticipée, quand d'autres se veulent plus optimistes et espèrent une relaxe ou une réduction de peine.

Si elle ne peut pas se présenter, Marine Le Pen a déjà indiqué qu'elle soutiendrait son protégé, Jordan Bardella, qui deviendrait alors le candidat naturel du parti. Mais ce scénario n'exclut pas, pour autant, un rôle actif dans l'après-présidentielle. Certains responsables du RN évoquent la possibilité d'un rôle de Première ministre si Jordan Bardella accédait à l'Élysée. Une hypothèse toutefois entièrement conditionnée au résultat électoral et à un cadre institutionnel compatible avec sa situation juridique et parlementaire. Une piste que la candidate avait pourtant écartée d'un revers de main en mars dernier sur RTL. D'autres options circulent en interne, Marine Le Pen pourrait conserver une place centrale au sein du RN, dans un rôle de direction politique ou de stratégie, même sans mandat exécutif direct. Et si elle ne pouvait plus siéger à l'Assemblée, son influence pourrait se recentrer exclusivement sur la vie du parti.

Dans les rangs du RN, certains estiment que "tout est encore possible", tandis que d'autres se préparent déjà à une recomposition autour de Jordan Bardella. Quelle que soit la décision rendue par la cour d'appel, Marine Le Pen s'exprimera mardi soir, un rendez-vous qui pourrait déjà donner le ton de la future campagne présidentielle, qu'elle la porte ou qu'elle la laisse à Jordan Bardella.

