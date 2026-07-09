Marine Le Pen à la présidentielle : les sondages la donnent gagnante, face à tous les candidats ?

Marine Le Pen a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle 2027 et a aussitôt gagné des points dans les résultats des sondages. Les chiffres vont jusqu'à (presque) lui assurer la victoire.

Marine Le Pen est officiellement candidate à l'élection présidentielle 2027. La doute a été levé mardi 7 juillet après que le verdict du procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires du FN a été rendu. Lequel a condamné la cheffe de file du RN à des peines ne l'empêchant pas de se présenter au scrutin du 18 avril et 2 mai prochain. L'annonce de la candidature de Marine Le Pen comme le verdict de la cour d'appel ont eu un effet certain sur les résultats des sondages en vue de la présidentielle.

Marine Le Pen, comme Jordan Bardella qui était jusqu'à présent testé en éventuel remplaçant de sa mentor dans les sondages, dominent en tête des enquêtes d'opinion depuis plusieurs mois. Autant dans les baromètres d'adhésion que dans les intentions de vote. A titre d'exemple, Marine Le Pen est donnée en tête de tous les résultats des sondages du premier tour de la présidentielle effectués par l'Ifop depuis septembre 2025, sans jamais être détrônée. Mais les études publiées le 8 juillet, soit au lendemain de l'officialisation de la candidature de Marine Le Pen, montrent que la députée du Pas-de-Calais a creusé son avance.

Plus de 10 points d'avance au 1er tour de la présidentielle

Dans les résultats du sondage Ifop réalisé pour Le Figaro et LCI, Marine Le Pen est créditée de 36% des intentions de vote au premier tour de la présidentielle 2027, soit 4 point de plus que lors de la précédente enquête publiée le 24 juin. Un score qui la place largement en tête devant Edouard Philippe (19%) ou Gabriel Attal (15%) et Jean-Luc Mélenchon (15%). Marine Le Pen serait donc assurée de participer au second tour du scrutin.

Une tendance confirmée par le sondage Harris Interactive réalisé pour M6 et RTL qui affiche aussi la députée lepéniste entre 34 et 36% des intentions de vote au premier tour. Avec au moins 14 points d'avance, elle est suivie par Edouard Philippe (20%) et Jean-Luc Mélenchon (16%) ou par une égalité entre le candidat insoumis et Gabriel Attal (16%). La deuxième marche du podium reviendrait à Jean-Luc Mélenchon si les deux anciens Premiers ministres maintenaient leur candidature respective.

Une victoire assurée pour Marine Le Pen ?

Les deux sondages du 8 juillet testent également des hypothèses pour le second tour de l'élection présidentielle, et là encore c'est Marine Le Pen qui semble avoir l'avantage. La cheffe de file du RN est donnée en tête face aux trois candidats en mesure de se qualifier pour le duel du second tour, avec plus ou moins d'écart. La candidate apparaît même en mesure d'obtenir des scores rarement vus dans des sondages : une victoire avec 67 ou 70% des intentions de vote face à Jean-Luc Mélenchon selon les chiffres respectifs de Harris Interactive et de l'Ifop.

La victoire de Marine Le Pen est également avancée face à Gabriel Attal avec 55% des intentions de vote selon les deux études. C'est face à Edouard Philippe que l'écart serait le moins élevé, et que les estimations se trouvent dans la marge d'erreur. Dans cette dernière hypothèse Marine Le Pen obtiendrait 51% des intentions de vote selon Harris Interactive et 54% selon l'Ifop. Ce dernier point est important à soulever, car dans les sondages des derniers mois Edouard Philippe apparaissait comme le seul candidat à pouvoir faire obstacle à la victoire de Marine Le Pen dans les intentions de vote.

Des résultats qui sont de bons augures pour Marine Le Pen, mais il faut gardre à l'esprit que les sondages ne reflètent que des tendances à un instant T et ne présument pas des résultats définitifs de l'élection. D'autant que durant les 10 prochains moins, ces tendances ont encore le temps d'évoluer et les rapports de force peuvent encore s'inverser.