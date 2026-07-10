Ségolène Royal candidate à la présidentielle 2027 : la plus populaire à gauche, ce que disent les sondages

Candidate malheureuse à l'élection présidentielle il y a 20 ans, la socialiste Ségolène Royal est désormais candidate à la primaire fermée du PS. À 72 ans, elle est la personnalité la plus populaire chez les sympathisants de gauche.

Le Parti socialiste (PS) a fait le choix d'une primaire fermée pour désigner son candidat à l'élection présidentielle 2027. Le premier secrétaire du parti a été désavoué : avec plus de 55% des votes, c'est l'option d'une primaire avec des candidats "faisant partie du pôle socialiste" qui a été plébiscitée. "Le candidat désigné proposera le rassemblement à tous les partis de la gauche démocratique, écologique et républicaine afin de construire ensemble un programme commun, un accord législatif et un contrat de gouvernement", indique le parti à la rose dans un communiqué.

Une invitée surprise prendra justement part à cette primaire restreinte : Ségolène Royal. Ministre sous Jacques Chirac puis députée, celle qui avait échoué tout près du but en 2007, battue par Nicolas Sarkozy au second tour du scrutin suprême fera donc partie de l'aventure de la primaire du PS cette année. "J'ai décidé de participer à la primaire après de nombreux échanges avec des gens rencontrés, des élus, des citoyens actifs dans des associations, des entreprises. Je prends cette initiative avec humilité, sans ego, et sans posture de supériorité comme on en voit trop", écrit-elle sur X, vendredi 10 juillet.

La socialiste de 72 ans voit en cette candidature une véritable mission pour tenter de contrer "l'extrême droite aux portes du pouvoir". "Comment pourrais-je ne rien faire, face à l'hypothèse selon laquelle la première femme de l'histoire de France qui accéderait à la présidence en serait issue ?", lance-t-elle. Elle fait notamment de la "stature diplomatique" de la France une véritable "priorité" et souhaite s'inscrire "dans la continuité de la vision de Charles de Gaulle, de François Mitterrand et de Jacques Chirac". Un ambitieux programme.

Le profil de Ségolène Royal séduit aussi chez LFI

Force est de constater qu'à moins de dix mois de l'élection présidentielle en France, Ségolène Royal a la cote dans les sondages. La vague de juin 2026 du baromètre Ifop-Fiducial pour Paris Match et Sud Radio l'illustre parfaitement. Sur 50 personnalités testées, elle arrive en cinquième position en termes de "bonne opinion". À la question "Avez-vous une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou vous ne la connaissez pas suffisamment ?", 47% des Français répondent "excellente" ou "bonne" pour Ségolène Royal.

Elle se place juste derrière Edouard Philippe (47%), Dominique De Villepin (48%), Jean-Louis Borloo (49%) et Michel-Edouard Leclerc (53%), qui conserve la première place pour le cinquième mois consécutif depuis son entrée dans le baromètre. Ségolène Royal, elle, gagne cinq points en un mois.

C'est auprès des électeurs de gauche que la popularité de l'actuelle présidente de l'association France-Algérie décolle. 68% des sympathisants de gauche ont une bonne opinion de Ségolène Royal, c'est mieux que le leader de La France insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon (63%) et dix points devant l'ex-président socialiste François Hollande, crédité de 58% d'opinions favorables chez les électeurs potentiels proches de la gauche.

Plus fort encore, Ségolène Royal est très largement plébiscitée par les électeurs potentiels de LFI : 73% d'entre eux ont une bonne opinion d'elle, quand 50% seulement ont une opinion favorable de François Hollande. La native de Dakar (Sénégal) ne démérite pas chez les électeurs potentiels du camp présidentiel, Renaissance : plus de la moitié d'entre eux ont une opinion favorable de Ségolène Royal (52%). Chez les Français proche du camp socialiste, le score grimpe à 67%.

L'enquête Ifop-Fiducial du mois de juin 2026 a été menée auprès d'un échantillon de 1 001 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage, niveau d'éducation) après stratification par région et catégorie d'agglomération. Enfin, les interviews ont été réalisées par téléphone du 10 au 12 juin 2026.