Primaire du PS et de Place publique : candidats, conditions et prix pour voter... Comment va se dérouler le scrutin

Une primaire du PS et de Place publique va avoir lieu d'ici à la fin du mois d'octobre et les partis doivent arrêter les conditions du scrutin ce mardi 25 août. Plusieurs candidats ont déjà annoncé participer à la primaire et d'autres ont refusé de s'y soumettre.

Il y aura une primaire au Parti socialiste (PS) et le groupe politique doit arrêter les modalités de ce scrutin ce mardi 25 août à l'occasion d'une réunion du Conseil national. Date, candidatures, mode du scrutin... Plusieurs points semblent avoir été tranchés avant la réunion et doivent simplement être officialisés, mais le profil des électeurs et le montant d'une participation financière font encore débat.

Les discussions autour de la primaire du PS durent depuis des mois. Dès le 10 juillet, les socialistes ont voté sur le degré d'ouverture de la primaire aux autres formations de gauche. Ils ont choisi, à 55,5 %, d'organiser un scrutin fermé et réservé aux "militants" du PS et aux "organisations politiques se reconnaissant comme faisant partie du pôle socialiste" à l'instar de Place publique (PP) de Raphaël Glucksmann. Un choix restrictif, loin de l'idée d'une grande primaire de la gauche à l'exception seule de LFI que défendait Olivier Faure, le patron du PS.

A quelle date aura lieu la primaire du PS ?

La date de la primaire socialiste doit être arrêtée, mais elle semble avoir été fixée avant la réunion selon les informations de TF1/LCI et de France Télévisions obtenues auprès de sources socialistes. Le premier tour se tiendrait durant le week-end du 10 et 11 octobre et, en absence de majorité absolue, un second tour serait organisé le week-end suivant entre le 17 et 18 octobre.

Le PS aurait également prévu un créneau pour la candidatures des prétendants à la primaire socialiste : du 1er au 15 septembre. Les candidats déjà déclarés et les autres devront justifier du nombre de parrainages nécessaires dans ce délai pour valider leur candidature. Le mois suivant pourra servir pour faire campagne auprès des électeurs du PS et de la gauche.

Qui est candidat à la primaire du PS ?

Quatre candidats à la présidentielle de 2027 ont déjà annoncé se soumettre à une primaire socialiste : le député de l'Eure Philippe Brun et celui de l'Essonne Jérôme Guedj, ainsi que l'ancienne candidate à la présidentielle de 2007, Ségolène Royal. Le fondateur de Place publique, Raphaël Glucksmann, complète cette liste depuis l'annonce de sa candidature le dimanche 23 août sur TF1. D'autres socialistes aux ambitions présidentielles devraient se déclarer durant la première quinzaine de septembre, notamment le premier secrétaire du PS : Olivier Faure. L'ancien proche devenu rival du patron socialiste, Boris Vallaud, pourrait aussi se lancer dans la course à la présidentielle.

Tous devront présenter un certain nombre de parrainages pour être effectivement candidats : les signatures de 15 membres du Conseil national du PS ou celles de 10 parlementaires ou celles de 50 conseillers départementaux (de huit départements différents) ou régionaux (de trois régions distinctes).

A contrario, plusieurs présidentiables issus ou proches de la mouvance socialiste ont fait savoir qu'ils ne participeront pas à la primaire du PS. Parmi eux, on peut citer Karim Bouamrane, maire de Saint-Ouen, qui a jugé la manoeuvre "énergivore, chronophage, inutile" le 29 juillet sur TF1. Mais aussi l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve et l'ancien chef de l'Etat François Hollande. Ce dernier fait planer le doute sur ses ambitions et suivrait un calendrier établi sur la "fin d'année", mais en cas de candidature avant octobre, "il ne participera pas à la primaire" prévient son entourage à Franceinfo.

Parmi ces personnalités de gauche, François Hollande et Raphaël Glucksmann s'imposent comme celles bénéficiant de la meilleure image et la plus forte popularité auprès des électeurs de gauche. L'ancien chef de l'Etat renvoie une bonne image à 41% de l'électorat selon le baromètre politique mensuel Elabe pour Le Echos, toutefois en baisse de 5 points par rapport à l'enquête de juillet. Le dirigeant de Place Publique a, lui, l'adhésion de 40% des électeurs de gauche sondés. Olivier Faure renvoie une image positive à 31% des électeurs et Bernard Cazeneuve inspire 22% des sondés. Quant aux autres candidats, ils ne sont pas testés.

Qui pourra voter à la primaire du PS ?

Conformément au choix du PS, la primaire doit être réservée aux soutiens du PS ou de la mouvance sociale-démocrate. Le scrutin sera donc accessible à certaines conditions : être adhérant du PS ou de PP et être "à jour de cotisation" ou, pour ceux souhaitant participer sans adhérer à un des deux partis, avoir cotisé auprès de l'"Association de la désignation de la candidature de la gauche socialiste et démocratique". Il s'agit d'une structure tierce mise en place pour recueillir les participations financières des électeurs non-encartés. Pour ces derniers, le montant de la cotisation est, pour l'heure, estimée à 15 euros et à 10 euros pour les plus modestes.

Un montant conséquent décrié par plusieurs candidats à la primaire, Philippe Brun et Ségolène Royal en tête. L'un et l'autre ont appelé à baisser le montant pour inciter plus de personnes à participer à ce processus démocratique, mais n'ont pas été entendus. "C'est délirant", a dénoncé le député de l'Eure, prêtant l'idée à Raphaël Glucksmann, au micro de RMC le 24 août. "C'est trop cher. Comment justifier de passer de 2 euros à 15 euros cette année ? Alors que le pouvoir d'achat a baissé", a réagi de son côté Ségolène Royal.

Quid d'une grande primaire de la gauche ?

L'organisation d'une primaire interne au PS n'est pas incompatible avec la participation du candidat vainqueur à une primaire de la gauche. Olivier Faure était d'ailleurs partant pour présenter le représentant du parti à la rose à un tel scrutin face aux candidats des autres forces de gauche, à l'exception de LFI. Mais pour l'heur primaire unitaire de la gauche n'est pas en préparation.

Demandée par plusieurs candidats dont François Ruffin, Clémentine Autain ou Marine Tondelier, l'idée d'une primaire de la gauche a pâti des positions du PS et de LFI qui refusent de faire front commun. En conséquence, les principales familles politiques s'organisent de leur côté : Jean-Luc Mélenchon s'est déclaré candidat pour LFI, le PS organise sa primaire, tandis que les Ecologistes et le Parti communiste semble se diriger vers les candidatures de Marine Tondelier, concurrencée par Delphine Batho, et Fabien Roussel.

"Je prends acte du fait que la primaire a définitivement échoué, même Marine Tondelier tourne le dos à cette option qui n'existe plus", a ainsi commenté Manuel Bompard, coordinateur de LFI sur BFMTV. L'insoumis a ensuite, une nouvelle fois, appelé au rassemblement derrière Jean-Luc Mélenchon : "Si les écologistes, les communistes, comme de centaines de milliers de citoyens veulent s'engager en soutien et dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon, ils sont les bienvenus, mais avec clarté, cohésion et avec cohérence". Un rassemble auquel le PS appelle aussi, mais derrière son futur candidat.

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