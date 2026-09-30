Primaire du PS et de Place publique : candidats, inscriptions, sondages... Tout ce qu'il faut savoir pour participer au scrutin

La primaire du PS désignera le candidat qui représentera la gauche sociale-démocrate à la présidentielle 2027. Si les sondages font ressortir des tendances, les cinq candidats en lice ont encore plusieurs occasions de convaincre les électeurs de voter pour eux.

La primaire socialiste approche et les candidats n'ont plus que quelques occasions pour se démarquer avant le scrutin. Deux débats sont encore prévus avant le premier tour de la primaire : un le 1er octobre sur France 2 et France Inter et un dernier le 4 octobre sur BFMTV. Les cinq candidats se sont déjà confrontés sur plusieurs thèmes de campagne et ont livré des performances plus ou moins convaincantes, mais rien n'est encore joué. Tous cherchent à séduire l'électorat social-démocrate, selon le périmètre délimité du scrutin, mais plus largement celui de gauche en vue de l'élection présidentielle 2027.

Pour prouver qu'ils sont le meilleur représentant du PS pour la présidentielle, les candidats à la primaire socialiste ne s'épargnent pas. Ils opposent leurs idées sur les principaux enjeux et préoccupations des Français, même si les différences sont parfois limitées, tranchent la question très clivante d'une alliance avec LFI, et s'attaquent même avec des piques personnelles. La sortie de Ségolène Royal traitant Raphaël Glucksman de "stagiaire" en est la preuve, mais a été rabrouée par la commission d'organisation de la primaire du PS. Rappelons que le but de la primaire est d'unir tous l'électorat de gauche derrière un candidat unique, or des offensives trop sévères pourraient rendre certains rapprochements irréconciliables.

La date de la primaire socialiste a été arrêtée. Le premier tour du scrutin se tiendra du vendredi 9 octobre à partir de 8 heures jusqu’au samedi 10 octobre à 20 heures, pour un résultat attendu dans la soirée ou au plus tard le lendemain matin. Faute de majorité absolue, un second tour aura lieu du vendredi 16 octobre à 8 heures jusqu'au samedi 17 octobre à 20 heures.

Le vote à la primaire socialiste sera uniquement électronique. Des bureaux de vote physiques pourront être mis en place dans chaque département, mais le vote se fera tout de même sur une tablette mise à disposition dans un isoloir. Les résultats sont collectés virtuellement et le résultat de scrutin sera délivré dans la soirée du 18 octobre ou, au plus tard, le lendemain matin.

Qui est candidat à la primaire du PS ?

Ils sont cinq candidats à se positionner sur la ligne de départ de la primaire socialiste : le patron du PS et député de Seine-et-Marne Olivier Faure, le députée de l'Essonne Jérôme Guedj, le député du Val-d'Oise et président du parti Gauche républicaine et socialiste (GRS) Emmanuel Maurel, l'eurodéputé et fondateur de Place publique (PP) Raphaël Glucksmann et enfin l'ancienne ministre et ancienne députée Ségolène Royal.

Tous s'étaient déclarés candidats. Olivier Faure, Raphaël Glucksmann et Emmanuel Maurel n'ont pas eu à justifier d'un nombre de parrainages puis que leur statut de chef de parti les qualifier d'office. Les deux autres candidats, en revanche, ont du obtenir suffisamment de signatures. Ils avaient plusieurs options : 15 membres du Conseil national du PS ; celles de 10 parlementaires ; celles de 50 conseillers départementaux (de huit départements différents) ou régionaux (de trois régions distinctes) ; ou celles de 50 maires socialistes (de trois régions différentes).

Deux autres personnalités politiques avaient fait part de leur volonté de participer à la primaire du PS. L'ancien maire de Châteaudun Fabien Verdier qui n'a pas été retenu et le député de l'Eure Philippe Brun. Ce dernier avait assuré avoir recueilli suffisamment de parrainages, mais a été écarté du scrutin et suspendu du PS après des "accusations de violence" a fait savoir la commission d'organisation de la primaire et l'entourage de l'élu. Le député s'est défendu et a indiqué ne pas s'avoir ce qui lui était reproché. Il a aussi dénoncé une décision arbitrait du PS prise avant que la justice ne soit saisie de l'affaire.

Que disent les résultats des sondages sur les candidats à la primaire du PS ?

Comme pour tous les scrutins, il y a des favoris à la primaire du PS et de Place publiques : les candidats qui se démarquent dans les résultats des sondages. Aucune étude d'intentions de vote n'est menée pour tester les chances de victoire des candidats à la primaire, mais les études sur la popularité des prétendants sont de bons indices, de même que les sondages réalisés en vue de l'élection présidentielle. Or, certains candidats à la primaire n'apparaissent pas ou peu dans ces études, notamment Jérôme Guedj, Emmanuel Maurel et Ségolène Royal, signe qu'ils partent de plus loin que leurs rivaux.

Côté popularité auprès des électeurs de gauche, Raphaël Glucksmann a l'avantage dans les sondages. Le baromètre Elabe pour Les Echos du mois d'août place le fondateur de Place publique en 5e position dans le classement des personnalités politiques préférées avec 40 % de bonnes opinions, tandis qu'Olivier Faure est donné 7e avec 31 % d'image favorable et que les autres candidats sont absents du classement. Dans le baromètre Toluna-Harris Interactive pour LCI, Raphaël Glucksmann est aussi en tête chez les électeurs du PS et plébiscité à 63 %, devant Olivier Faure donné 3e à 50 % et Ségolène Royal donnée 6e à 44 %.

Quant aux sondages sur la présidentielle, ils donnent aussi une petite avance à Raphaël Glucksmann qui apparait comme le candidat capable d'obtenir le meilleur score pour le PS au premier tour. Il est crédité de 10 à 14 % d'intentions de vote dans les dernières études Elabe pour BFMTV et La Tribune et Toluna-Harris Interactive pour RTL et M6 et en mesure de faire mieux que Gabriel Attal si ce dernier représente le bloc central. Mais il ne parvient jamais à se qualifier pour le second tour, devancé par Jean-Luc Mélenchon ou Edouard Philippe. Seul Olivier Faure est aussi testé dans ces sondages et il ne parvient pas à obtenir plus de 10 % d'intentions de vote.

Qui pourra voter à la primaire du PS ?

Tous les adhérents du PS comme ceux de PP et de la GRS pourront voter à la primaire socialiste, mais ils ne seront pas les seuls. Les personnes non-encartées dans un de ces partis, mais souhaitant prendre part au scrutin pourront le faire à condition de s'acquitter d'une cotisation de 15 euros auprès de l'"Association de la désignation de la candidature de la gauche socialiste et démocratique". Il s'agit d'une structure tierce mise en place pour recueillir les participations financières qui serviront à financer l'organisation de la primaire. Un tarif réduit de 10 euros sera mis en place pour les électeurs les plus modestes, notamment les personnes non imposables et les étudiants. Attention toutefois à s'acquitter des cotisations suffisamment tôt : seuls les électeurs s'étant inscrit à la primaire et ayant procédé au paiement le lundi 5 juin au plus tard pourront voter.

Les conditions d'accès au vote et surtout le tarif de la cotisation pour les électeurs non-encartés ont longtemps fait débat. Le montant est censé agir comme un repoussoir pour les électeurs des camps adverses qui seraient tentés d'influencer le scrutin, mais plusieurs candidats à la primaire l'ont jugé trop élevé comme Ségolène Royal et Olivier Faure. Certains craignent par ailleurs que ce tarif limite drastiquement la participation des électeurs alors qu'Olivier Faure espérait au moins 100 000 participants (bien plus que les 41 000 adhérents du PS). Pour autant, la commission d'organisation de la primaire a estimé que la barre de 90 000 votants pourrait être dépassée le 25 septembre.

Quid d'une grande primaire de la gauche ?

Si l'organisation d'une primaire interne au PS n'est pas incompatible avec celle d'une primaire de la gauche, il est peu probable que le candidat vainqueur du scrutin se soumettent à une nouvelle primaire. D'autant plus que le PS s'oppose à lui de faire une campagne commune avec LFI. Olivier Faure a un temps appelé à l'organisation d'une primaire de la gauche sans LFI, mais il n'a pas été entendu par son propre camp.

Le PS va donc choisir son candidat de son côté, tandis que LFI a déjà désigné Jean-Luc Mélenchon comme candidat à l'élection présidentielle. De fait, le parti écologiste et le parti communiste réfléchissent à la désignation de leur propre candidat aussi.

Dernières mises à jour

14:35 - La primaire du PS peut-elle mobiliser 100 000 votants ? Avant le début de la primaire du PS, Olivier Faure affichait l'objectif de mobiliser 100 000 votants. Un objectif bien supérieur aux nombres d'adhérents aux différents partis impliqués - le PS en compte 41 000 et Place publique 10 000. Mais après le premier débat, la commission d'organisation de la primaire a enregistrer une hausse des inscriptions de votant à la primaire et le nombre d'adhérents à Place publique a lui aussi augmenté pour passer à 18 000 et pourrait dépasser la barre des 20 000 d'ici la fin de la primaire. Le président de la commission d'organisation de la primaire, Patrick Mennucci, a fait savoir fin septembre que selon les prévisions du parti le nombre de "90 000 inscrits devrait être dépassé".

La primaire du PS se tiendra durant les week-ends du 9 et 10 octobre et du 17 et 18 octobre. Le scrutin, réservé à la gauche sociale-démocrate, permettra aux électeurs de gauche d'élire le candidat qu'ils souhaitent voir représenter leur camp à l'élection présidentielle 2027.