Primaire du PS et de Place publique : candidats, sondages, votants... Ce qu'il faut savoir sur le scrutin

La primaire du PS qui choisira le représentant du parti à l'élection présidentielle 2027 opposera cinq candidats. Le scrutin se tiendra à la mi-octobre après une campagne rythmée par plusieurs débats.

Qui sera la candidat du parti socialiste (PS) à l'élection présidentielle 2027 ? C'est la question à laquelle la primaire du PS et de Place publique (PP) doit répondre à la mi-octobre. Tous les candidats sont désormais connus et s'investissent dans une campagne de quelques semaines pour convaincre les électeurs de la gauche qu'ils sont le meilleur représentant que la famille politique peut espérer pour la course à l'Elysée.

La campagne de la primaire du PS n'est d'ailleurs pas des plus tendres puisque les candidats se livrent des piques par média interposés. Raphaël Glucksmann, favori du scrutin, fait d'ailleurs l'objet de plusieurs attaques et se voit reprocher une ligne trop proche de la macronie. Les candidats auront tous les loisirs de s'affronter, sur la forme comme sur le fond, lors des trois débats prévus pendant la campagne : une confrontation le 23 septembre sur LCI, un recontre le 1er octobre sur France 2 et France Inter et un dernier débat le 4 octobre sur BFMTV avec le partenariat de Libération.

La date de la primaire socialiste a été arrêtée. Le premier tour du scrutin se tiendra du vendredi 9 octobre à partir de 8 heures jusqu’au samedi 10 octobre à 20 heures, pour un résultat attendu dans la soirée ou au plus tard le lendemain matin. Faute de majorité absolue, un second tour aura lieu du vendredi 16 octobre à 8 heures jusqu'au samedi 17 octobre à 20 heures.

Le vote à la primaire socialiste sera uniquement électronique. Des bureaux de vote physiques pourront être mis en place dans chaque département, mais le vote se fera tout de même sur une tablette mise à disposition dans un isoloir. Les résultats sont collectés virtuellement et le résultat de scrutin sera délivré dans la soirée du 18 octobre ou, au plus tard, le lendemain matin.

Qui est candidat à la primaire du PS ?

Ils sont cinq candidats à se positionner sur la ligne de départ de la primaire socialiste : le patron du PS et député de Seine-et-Marne Olivier Faure, le députée de l'Essonne Jérôme Guedj, le député du Val-d'Oise et président du parti Gauche républicaine et socialiste (GRS) Emmanuel Maurel, l'eurodéputé et fondateur de PP Raphaël Glucksmann et enfin la présidente de l'association France-Algérie Ségolène Royal.

Tous s'étaient déclarés candidats. Olivier Faure, Raphaël Glucksmann et Emmanuel Maurel n'ont pas eu à justifier d'un nombre de parrainages puis que leur statut de chef de parti les qualifier d'office. Les deux autres candidats, en revanche, ont du obtenir suffisamment de signatures. Ils avaient plusieurs options : 15 membres du Conseil national du PS ; celles de 10 parlementaires ; celles de 50 conseillers départementaux (de huit départements différents) ou régionaux (de trois régions distinctes) ; ou celles de 50 maires socialistes (de trois régions différentes).

Deux autres personnalités politiques avaient fait part de leur volonté de participer à la primaire du PS. L'ancien maire de Châteaudun Fabien Verdier qui n'a pas été retenu et le député de l'Eure Philippe Brun. Ce dernier avait assuré avoir recueilli suffisamment de parrainages, mais a été écarté du scrutin et suspendu du PS après des "accusations de violence" a fait savoir la commission d'organisation de la primaire et l'entourage de l'élu. Le député s'est défendu et a indiqué ne pas s'avoir ce qui lui était reproché. Il a aussi dénoncé une décision arbitrait du PS prise avant que la justice ne soit saisie de l'affaire. Il a toutefois confirmé qu'il ne participera pas à la primaire socialiste, faute de moyen de recours suffisamment rapide.

Que disent les résultats des sondages sur les candidats à la primaire du PS ?

Comme pour tous les scrutins, il y a des favoris à la primaire du PS et de Place publiques : les candidats qui se démarquent dans les résultats des sondages. Aucune étude d'intentions de vote n'est menée pour tester les chances de victoire des candidats à la primaire, mais les études sur la popularité des prétendants sont de bons indices, de même que les sondages réalisés en vue de l'élection présidentielle. Or, certains candidats à la primaire n'apparaissent pas ou peu dans ces études, notamment Jérôme Guedj, Emmanuel Maurel et Ségolène Royal, signe qu'ils partent de plus loin que leurs rivaux.

Côté popularité auprès des électeurs de gauche, Raphaël Glucksmann a l'avantage dans les sondages. Le baromètre Elabe pour Les Echos du mois d'août place le fondateur de Place publique en 5e position dans le classement des personnalités politiques préférées avec 40 % de bonnes opinions, tandis qu'Olivier Faure est donné 7e avec 31 % d'image favorable et que les autres candidats sont absents du classement. Dans le baromètre Toluna-Harris Interactive pour LCI, Raphaël Glucksmann est aussi en tête chez les électeurs du PS et plébiscité à 63 %, devant Olivier Faure donné 3e à 50 % et Ségolène Royal donnée 6e à 44 %.

Quant aux sondages sur la présidentielle, ils donnent aussi une petite avance à Raphaël Glucksmann qui apparait comme le candidat capable d'obtenir le meilleur score pour le PS au premier tour. Il est crédité de 10 à 14 % d'intentions de vote dans les dernières études Elabe pour BFMTV et La Tribune et Toluna-Harris Interactive pour RTL et M6 et en mesure de faire mieux que Gabriel Attal si ce dernier représente le bloc central. Mais il ne parvient jamais à se qualifier pour le second tour, devancé par Jean-Luc Mélenchon ou Edouard Philippe. Seul Olivier Faure est aussi testé dans ces sondages et il ne parvient pas à obtenir plus de 10 % d'intentions de vote.

Qui pourra voter à la primaire du PS ?

Tous les adhérents du PS comme ceux de PP et de la GRS pourront voter à la primaire socialiste, mais ils ne seront pas les seuls. Les personnes non-encartées dans un de ces partis, mais souhaitant prendre part au scrutin pourront le faire à condition de s'acquitter d'une cotisation de 15 euros auprès de l'"Association de la désignation de la candidature de la gauche socialiste et démocratique". Il s'agit d'une structure tierce mise en place pour recueillir les participations financières qui serviront à financer l'organisation de la primaire. Un tarif réduit de 10 euros sera mis en place pour les électeurs les plus modestes, notamment les personnes non imposables et les étudiants. Attention toutefois à s'acquitter des cotisations suffisamment tôt : seuls les électeurs ayant procédé au paiement au moins trois jours avant le scrutin pourront voter.

Les conditions d'accès au vote et surtout le tarif de la cotisation pour les électeurs non-encartés ont longtemps fait débat. Le montant est censé agir comme un repoussoir pour les électeurs des camps adverses qui seraient tentés d'influencer le scrutin, mais plusieurs candidats à la primaire l'ont jugé trop élevé comme Ségolène Royal et Olivier Faure. Certains craignent par ailleurs que ce tarif limite drastiquement la participation des électeurs alors qu'Olivier Faure espérait au moins 100 000 participants (bien plus que les 41 000 adhérents du PS).

Quid d'une grande primaire de la gauche ?

Si l'organisation d'une primaire interne au PS n'est pas incompatible avec celle d'une primaire de la gauche, il est peu probable que le candidat vainqueur du scrutin se soumettent à une nouvelle primaire. D'autant plus que le PS s'oppose à lui de faire une campagne commune avec LFI. Olivier Faure a un temps appelé à l'organisation d'une primaire de la gauche sans LFI, mais il n'a pas été entendu par son propre camp.

Le PS va donc choisir son candidat de son côté, tandis que LFI a déjà désigné Jean-Luc Mélenchon comme candidat à l'élection présidentielle. De fait, le parti écologiste et le parti communiste réfléchissent à la désignation de leur propre candidat aussi.

Dernières mises à jour

13:11 - Ségolène Royal recadrée par le PS Ségolène Royal a été rappelée à l'ordre par la commission d’organisation de la primaire socialiste après ses déclarations sur Raphaël Glucksmann. Dans un communiqué, l'instance demande "fermement" à la candidate "de revenir à une attitude respectueuse à l’égard du processus démocratique de la primaire ainsi qu’à tous à se conformer à un esprit de camaraderie". Elle souligne que Ségolène Royal, comme tous les candidats, a signé une charte qui "impose un comportement éthique et interdit les attaques personnelles", et que les "moqueries inadmissibles" visant Raphaël Glucksmann contreviennent à cette charte. 13:05 - "Moi, je n'ai pas quémandé des postes" : la réponse de Glucksmann à Royal Les attaques de Ségolène Royal ne sont pas restées sans réponse. Invité de Franceinfo ce lundi matin, Raphaël Glucksmann a reconnu avoir moins d'expérience en politique que d'autres candidats à la primaire du PS, il a toutefois remis en question la légitimité de l'expérience que Ségolène Royal affirme être la sienne. "Elle a raison de souligner que je ne suis pas, moi, en politique depuis quarante-cinq ans. Que je n’ai pas quémandé des postes pendant quarante-cinq ans, que je n’ai pas quémandé des postes, moi, auprès d’Emmanuel Macron pour être ministre ou finir ambassadrice", a déclaré le cofondateur de Place publique. Une référence au poste d'ambassadrice des pôles que Ségolène Royal a occupé de 2017 à 2020 sur nomination du chef de l'Etat ou aux appels du pieds faits par la candidate à la primaire socialiste en 2024 pour une possible nomination au gouvernement. 12:58 - "Le stagiaire ne peut pas gagner la présidentielle " : Ségolène attaque Glucksmann Ségolène Royal a frappé fort en qualifiant Raphaël Glucksmann de "stagiaire" ne pouvant remporter l'élection présidentielle. La candidate à la primaire du PS a été sévère envers son rival, qui est aussi le favori du scrutin à trois semaines de la primaire, a pointant son manque d'expérience en politique. "Pour diriger un pays, il faut déjà avoir un métier ou avoir dirigé ne serait-ce qu'une collectivité locale ou une structure étatique et obtenu des résultats concrets positifs", a-t-elle estimé auprès de Libération soulignant que le fondateur de Place publique ne pouvait se vanter de tels faits d'arme. Lire l'article "C'est dangereux" : Ségolène Royal accuse Raphaël Glucksmann de jouer le jeu du RN L'ancienne candidate à la présidentielle de 2007 a également critiqué la stratégie qu'elle suppose être celle de Raphaël Glucksmann s'il remporte la primaire de la droite : "Au premier tour, on va aller grappiller au centre et à droite, et puis si on est trop faible pour faire barrage à LFI, on ira s'allier avec le candidat macroniste dès le premier tour contre des ministères et des circonscriptions". Un scénario qui, selon elle, offrira "un boulevard" à Marine Le Pen.

La primaire du PS se tiendra durant les week-ends du 9 et 10 octobre et du 17 et 18 octobre. Le scrutin, réservé à la gauche sociale-démocrate, permettra aux électeurs de gauche d'élire le candidat qu'ils souhaitent voir représenter leur camp à l'élection présidentielle 2027.