Primaire du PS et de Place publique : candidats, votants, sondages... Ce qu'il faut savoir sur le scrutin

La primaire du PS et de Place publique se tiendra en octobre et désignera le candidat de la gauche sociale-démocrate à l'élection présidentielle 2027. Les candidats comme les électeurs doivent remplir certains critères pour pouvoir participer.

La primaire du Parti socialiste (PS) et de Place publique (PP) se prépare et la plupart des candidats sont sur la ligne de départ. Les autres prétendants à l'Elysée n'ont plus que quelques jours pour se faire connaître puisque les candidatures seront clôturées le 15 septembre. A cette date, les candidats devront aussi présenter un nombre de parrainages suffisant pour valider leur entrée en course et s'adonner à une campagne de quelques semaines.

Les candidats à la primaire du PS et de PP devront convaincre les électeurs de la gauche, mais surtout ceux de la branche sociale-démocrate, car la primaire à un périmètre limité conformément au choix fait par les adhérents du PS. Une modalité encore sujette à discussion puisqu'Olivier Faure continue de défendre l'idée d'une primaire élargie de "Ruffin à Glucksmann" et que le député anciennement insoumis s'est dit partant pour participer à un tel scrutin. L'hypothèse a toutefois été écartée par Raphaël Glucksmann qui a appelé le patron du PS à "respecter le vote" de ses adhérents.

Malgré le champ resserré de la primaire, le PS espère mobiliser un grand nombre d'électeurs autour de la primaire afin d'accorder une certaine légitimité au candidat qui remportera le scrutin. Lequel ne sera pas assurément pas le seul candidat de gauche à la présidentielle, et peut-être même pas la seule voix socialiste puisque plusieurs prétendants dissidents à l'Elysée se sont faits connaître.

La date de la primaire socialiste a été arrêtée. Le premier tour du scrutin se tiendra du vendredi 9 octobre à partir de 8 heures jusqu’au samedi 10 octobre à 20 heures, pour un résultat attendu dans la soirée ou au plus tard le lendemain matin. Faute de majorité absolue, un second tour aura lieu du vendredi 17 octobre à 8 heures jusqu'au samedi 18 octobre à 20 heures.

Qui est candidat à la primaire du PS ?

Sept prétendants à la présidentielle de 2027 ont déjà annoncé être candidats à la primaire du PS. Le député socialiste de l'Eure Philippe Brun, celui de l'Essonne Jérôme Guedj et l'ancienne candidate à la présidentielle de 2007, Ségolène Royal, ont été les premiers à se déclarer. Mais les deux principales têtes d'affiche du scrutin, Raphaël Glucksmann et Olivier Faure, respectivement patrons de Place publique et du PS, ont officialisé leur candidature le 24 et le 31 août sur le plateur du 20 Heures de TF1. Deux autres candidats se sont ajoutés à la liste au début du mois de septembre : l'ancien maire de Châteaudun Fabien Verdier et le président du parti Gauche républicaine et socialiste (GRS) Emmanuel Maurel. L'un et l'autre ont quitté le PS en 2017 et 2018.

La plupart des candidats à la primaire du PS sont connus, mais des rumeurs ont laissé entendre que les participations d'autres personnalités étaient encore possible, notamment celle de François Ruffin et celle de l'homme d'affaires Matthieu Pigasse. A noter que toutes les candidatures à la primaire du PS ne seront validées qu'à condition les candidats justifient du nombre de parrainage nécessaire. Ils ont pour cela plusieurs options : obtenir les signatures de 15 membres du Conseil national du PS ; celles de 10 parlementaires ; celles de 50 conseillers départementaux (de huit départements différents) ou régionaux (de trois régions distinctes) ; ou celles de 50 maires socialistes (de trois régions différentes).

Il y a cependant des noms de candidats à la présidentielle qu'il ne faut pas s'attendre à voir à la primaire du PS. L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve et le maire de Saint-Ouen Karim Bouamrane ont plusieurs fois affirmé être dans la course à l'Elysée et refusé de se soumettre à un vote interne. François Hollande, qui fait planer le doute sur une possible candidature à la présidentielle d'ici la fin de l'année, a lui aussi indiqué qu'il ne sera pas candidat à la primaire en octobre.

Que disent les résultats des sondages sur les candidats à la primaire du PS ?

Comme pour tous les scrutins, il y a des favoris à la primaire du PS et de Place publiques : les candidats qui se démarquent dans les résultats des sondages. Aucune étude d'intentions de vote n'est menée pour tester les chances de victoire des candidats à la primaire, mais les études sur la popularité des prétendants sont de bons indices, de même que les sondages réalisés en vue de l'élection présidentielle. Or, certains candidats à la primaire n'apparaissent pas ou peu dans ces études, notamment Jérôme Guedj, Philippe Brun et Ségolène Royal, signe qu'ils partent de plus loin que leurs rivaux.

Côté popularité auprès des électeurs de gauche, Raphaël Glucksmann a l'avantage dans les sondages. Le baromètre Elabe pour Les Echos du mois d'août place le fondateur de Place publique en 5e position dans le classement des personnalités politiques préférées avec 40 % de bonnes opinions, tandis qu'Olivier Faure est donné 7e avec 31 % d'image favorable et que les autres candidats sont absents du classement. Dans le baromètre Toluna-Harris Interactive pour LCI, Raphaël Glucksmann est aussi en tête chez les électeurs du PS et plébiscité à 63 %, devant Olivier Faure donné 3e à 50 % et Ségolène Royal donnée 6e à 44 %.

Quant aux sondages sur la présidentielle, ils donnent aussi une petite avance à Raphaël Glucksmann qui apparait comme le candidat capable d'obtenir le meilleur score pour le PS au premier tour. Il est crédité de 10 à 14 % d'intentions de vote dans les dernières études Elabe pour BFMTV et La Tribune et Toluna-Harris Interactive pour RTL et M6 et en mesure de faire mieux que Gabriel Attal si ce dernier représente le bloc central. Mais il ne parvient jamais à se qualifier pour le second tour, devancé par Jean-Luc Mélenchon ou Edouard Philippe. Seul Olivier Faure est aussi testé dans ces sondages et il ne parvient pas à obtenir plus de 10 % d'intentions de vote.

Qui pourra voter à la primaire du PS ?

Tous les adhérents du PS comme ceux de Place publique à jour de cotisation pourront voter à la primaire, mais ils ne seront pas les seuls. Les personnes non-encartées dans un de ces partis, mais souhaitant prendre part au scrutin pourront le faire à condition de s'acquitter d'une cotisation de 15 euros auprès de l'"Association de la désignation de la candidature de la gauche socialiste et démocratique". Il s'agit d'une structure tierce mise en place pour recueillir les participations financières, lesquelles serviront à financer l'organisation de la primaire. Un tarif réduit de 10 euros sera mis en place pour les électeurs les plus modestes. Attention toutefois à s'acquitter des cotisations suffisamment tôt : seuls les électeurs ayant procédé au paiement au moins trois jours avant le scrutin pourront voter.

Les conditions d'accès au vote et surtout le tarif de la cotisation pour les électeurs non-encartés font débat. Si le montant est censé agir comme un repoussoir pour les électeurs des camps adverses qui seraient tentés d'influencer le scrutin, de nombreux candidats à la primaire le jugent trop élevé dont Philippe Brun et Ségolène Royal. Certains craignent par ailleurs que ce tarif limite drastiquement la participation des électeurs alors qu'Olivier Faure espérait au moins 100 000 participants (bien plus que les 41 000 adhérents du PS).

Quid d'une grande primaire de la gauche ?

Si l'organisation d'une primaire interne au PS n'est pas incompatible avec celle d'une primaire de la gauche, il est peu probable que le candidat vainqueur du scrutin se soumettent à une nouvelle primaire. D'autant plus que le PS s'oppose à lui de faire une campagne commune avec LFI. Olivier Faure a un temps appelé à l'organisation d'une primaire de la gauche sans LFI, mais il n'a pas été entendu par son propre camp.

Le PS va donc choisir son candidat de son côté, tandis que LFI a déjà désigné Jean-Luc Mélenchon comme candidat à l'élection présidentielle. De fait, le parti écologiste et le parti communiste réfléchissent à la désignation de leur propre candidat aussi.

Dernières mises à jour

16:13 - Anne Hidalgo annonce soutenir Raphaël Glucksmann à la primaire du PS Favori pour la primaire du PS d'après les résultats des sondages, Raphaël Glucksmann est aussi le favori de plusieurs personnalités socialistes au regard des soutiens qu'il a reçu. Ce mercredi, c'est Anne Hidalgo qui a affirmé sur France Inter qu'elle votera pour le patron de Place publique à la primaire du PS. L'ancienne maire de Paris que ne s'est plus exprimée depuis son départ en mars, estime que le candidat est "le seul" à parler d’écologie, de crise climatique et que c'est ce qui justifie son vote. "Je donnerai toute la force à Raphaël Glucksmann", poursuit la nouvelle ambassadrice pour le climat à Bruxelles. 15:29 - Glucksmann s'oppose à l'ouverture de la primaire du PS et appelle à "respecter les votes des militants" Malgré la pression qui pèse sur lui après les appels à une ouverture de la primaire du PS, Raphaël Glucksmann continue de s'opposer à l'idée et défend la primaire fermée. L'eurodéputé, donné favori à la primaire du PS dans les sondages, s'appuie sur le choix fait par les adhérents du PS pour la primaire : "Les militants socialistes ont tranché, on ne change pas les règles en cours de jeu. Moi, je respecterai les règles même si je perds. Ce que j'attends c'est que tout le monde les respecte", a déclaré Raphaël Glucksmann sur RTL mardi 8 septembre. "Quand on est premier secrétaire du PS, la première chose à faire c'est respecter les votes de ses propres militants", a-t-il également lancé à l'adresse d'Olivier Faure qui soutient l'élargissement de la primaire. 14:46 - Ruffin, prêt à rejoindre la primaire du PS, accuse Glucksmann d'avoir peur Après la proposition d'Olivier Faure, réitérée en début de semaine, sur l'élargissement de la primaire du PS pour y inclure François Ruffin, le député de la Somme a dit être prêt à rejoindre le scrutin prévu en octobre dans un message posté sur X. L'ancien insoumis désormais à la tête de son propre parti Debout! dit avoir toujours été favorable à une primaire et estime sur RTL que les socialistes ont décidé tous seuls d'organiser une primaire fermée parce qu'ils "ont eu peur de perdre". François Ruffin vise particulièrement Raphaël Glucksmann, fondateur de Place publique donné favori à la primaire du PS dans sa forme actuelle, et l'accuse d'avoir "peur des électeurs". "Je suis prêt à aller sur leur terrain et ils ferment la porte à triple tours, ils la blindent et mettent des mines derrière" insiste le député. Olivier Faure se dit, ce matin sur RMC, favorable à une primaire de Ruffin à Glucksmann .



Ce cirque dure depuis maintenant un an et demi. Jai poliment acquiescé, accepté que mon nom serve de caution. Parce que je souhaitais sincèrement lunité, et le débordement via cette — François Ruffin (@Francois_Ruffin) September 7, 2026 LIRE PLUS

La primaire du PS se tiendra durant les week-ends du 9 et 10 octobre et du 17 et 18 octobre. Le scrutin, réservé à la gauche sociale-démocrate, permettra aux électeurs de gauche d'élire le candidat qu'ils souhaitent voir représenter leur camp à l'élection présidentielle 2027.