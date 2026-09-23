Primaire du PS et de Place publique : la liste des candidats (enfin) arrêtée et un premier débat

La primaire du PS approche et les candidats s'affrontent dans un premier débat ce mercredi 23 septembre. Si le nombre de participants au scrutin socialiste, et donc au débat, était incertain, il a été définitivement fixé par décision de justice.

Qui sera le candidat du parti socialiste (PS) à l'élection présidentielle 2027 ? Celui qui saura s'imposer lors de la primaire du PS et de Place publique prévue à la mi-octobre. Pour cela les candidats vont devoir convaincre l'électorat social-démocrate qu'ils sont le meilleur représentant que le parti par espérer pour remporter la présidentielle au printemps prochain.

Si la campagne a déjà commencé, avec des offensives féroces de la part de certains candidats, elle va entrer dans une nouvelle étape ce mercredi 23 septembre avec l'organisation du premier débat. La confrontation est à suivre sur LCI à partir de 20h40. Les candidats seront interrogés sur les principales préoccupations des Français par des électeurs invités sur le plateau et seront attendus sur le fond de leurs propositions. La forme, elle, pourrait être virulente par moment, notamment à l'encontre de Raphaël Glucksmann qui a déjà été chargé par Olivier Faure et traité de "stagiaire" inexpérimenté en politique nationale par Ségolène Royal. A noter que les candidats auront d'autres occasions de débattre avant la primaire du PS : le 1er octobre sur France 2 et France Inter et le 4 octobre du BFMTV.

Ils sont cinq à avoir vu leur candidature validée par le PS, après la mise à l'écart de Philippe Brun par le parti en raison d'accusations de violence visant le député, et ils resteront cinq candidats jusqu'à la fin de la primaire. Si l'élu avait déposé un référé contre son parti dans le but d'obtenir sa réintégration et de pouvoir participer à la primaire, la justice a rejeté sa demande. Le tribunal judiciaire de Paris "constate que la mesure conservatoire de suspension décidée à l’égard de monsieur Philippe Brun n’est pas constitutive d’un trouble manifestement illicite dès lors qu’aucune violation flagrante des statuts du Parti socialiste est caractérisée", a indiqué la juridiction.

La date de la primaire socialiste a été arrêtée. Le premier tour du scrutin se tiendra du vendredi 9 octobre à partir de 8 heures jusqu’au samedi 10 octobre à 20 heures, pour un résultat attendu dans la soirée ou au plus tard le lendemain matin. Faute de majorité absolue, un second tour aura lieu du vendredi 16 octobre à 8 heures jusqu'au samedi 17 octobre à 20 heures.

Le vote à la primaire socialiste sera uniquement électronique. Des bureaux de vote physiques pourront être mis en place dans chaque département, mais le vote se fera tout de même sur une tablette mise à disposition dans un isoloir. Les résultats sont collectés virtuellement et le résultat de scrutin sera délivré dans la soirée du 18 octobre ou, au plus tard, le lendemain matin.

Qui est candidat à la primaire du PS ?

Ils sont cinq candidats à se positionner sur la ligne de départ de la primaire socialiste : le patron du PS et député de Seine-et-Marne Olivier Faure, le députée de l'Essonne Jérôme Guedj, le député du Val-d'Oise et président du parti Gauche républicaine et socialiste (GRS) Emmanuel Maurel, l'eurodéputé et fondateur de PP Raphaël Glucksmann et enfin la présidente de l'association France-Algérie Ségolène Royal.

Tous s'étaient déclarés candidats. Olivier Faure, Raphaël Glucksmann et Emmanuel Maurel n'ont pas eu à justifier d'un nombre de parrainages puis que leur statut de chef de parti les qualifier d'office. Les deux autres candidats, en revanche, ont du obtenir suffisamment de signatures. Ils avaient plusieurs options : 15 membres du Conseil national du PS ; celles de 10 parlementaires ; celles de 50 conseillers départementaux (de huit départements différents) ou régionaux (de trois régions distinctes) ; ou celles de 50 maires socialistes (de trois régions différentes).

Deux autres personnalités politiques avaient fait part de leur volonté de participer à la primaire du PS. L'ancien maire de Châteaudun Fabien Verdier qui n'a pas été retenu et le député de l'Eure Philippe Brun. Ce dernier avait assuré avoir recueilli suffisamment de parrainages, mais a été écarté du scrutin et suspendu du PS après des "accusations de violence" a fait savoir la commission d'organisation de la primaire et l'entourage de l'élu. Le député s'est défendu et a indiqué ne pas s'avoir ce qui lui était reproché. Il a aussi dénoncé une décision arbitrait du PS prise avant que la justice ne soit saisie de l'affaire.

Que disent les résultats des sondages sur les candidats à la primaire du PS ?

Comme pour tous les scrutins, il y a des favoris à la primaire du PS et de Place publiques : les candidats qui se démarquent dans les résultats des sondages. Aucune étude d'intentions de vote n'est menée pour tester les chances de victoire des candidats à la primaire, mais les études sur la popularité des prétendants sont de bons indices, de même que les sondages réalisés en vue de l'élection présidentielle. Or, certains candidats à la primaire n'apparaissent pas ou peu dans ces études, notamment Jérôme Guedj, Emmanuel Maurel et Ségolène Royal, signe qu'ils partent de plus loin que leurs rivaux.

Côté popularité auprès des électeurs de gauche, Raphaël Glucksmann a l'avantage dans les sondages. Le baromètre Elabe pour Les Echos du mois d'août place le fondateur de Place publique en 5e position dans le classement des personnalités politiques préférées avec 40 % de bonnes opinions, tandis qu'Olivier Faure est donné 7e avec 31 % d'image favorable et que les autres candidats sont absents du classement. Dans le baromètre Toluna-Harris Interactive pour LCI, Raphaël Glucksmann est aussi en tête chez les électeurs du PS et plébiscité à 63 %, devant Olivier Faure donné 3e à 50 % et Ségolène Royal donnée 6e à 44 %.

Quant aux sondages sur la présidentielle, ils donnent aussi une petite avance à Raphaël Glucksmann qui apparait comme le candidat capable d'obtenir le meilleur score pour le PS au premier tour. Il est crédité de 10 à 14 % d'intentions de vote dans les dernières études Elabe pour BFMTV et La Tribune et Toluna-Harris Interactive pour RTL et M6 et en mesure de faire mieux que Gabriel Attal si ce dernier représente le bloc central. Mais il ne parvient jamais à se qualifier pour le second tour, devancé par Jean-Luc Mélenchon ou Edouard Philippe. Seul Olivier Faure est aussi testé dans ces sondages et il ne parvient pas à obtenir plus de 10 % d'intentions de vote.

Qui pourra voter à la primaire du PS ?

Tous les adhérents du PS comme ceux de PP et de la GRS pourront voter à la primaire socialiste, mais ils ne seront pas les seuls. Les personnes non-encartées dans un de ces partis, mais souhaitant prendre part au scrutin pourront le faire à condition de s'acquitter d'une cotisation de 15 euros auprès de l'"Association de la désignation de la candidature de la gauche socialiste et démocratique". Il s'agit d'une structure tierce mise en place pour recueillir les participations financières qui serviront à financer l'organisation de la primaire. Un tarif réduit de 10 euros sera mis en place pour les électeurs les plus modestes, notamment les personnes non imposables et les étudiants. Attention toutefois à s'acquitter des cotisations suffisamment tôt : seuls les électeurs ayant procédé au paiement au moins trois jours avant le scrutin pourront voter.

Les conditions d'accès au vote et surtout le tarif de la cotisation pour les électeurs non-encartés ont longtemps fait débat. Le montant est censé agir comme un repoussoir pour les électeurs des camps adverses qui seraient tentés d'influencer le scrutin, mais plusieurs candidats à la primaire l'ont jugé trop élevé comme Ségolène Royal et Olivier Faure. Certains craignent par ailleurs que ce tarif limite drastiquement la participation des électeurs alors qu'Olivier Faure espérait au moins 100 000 participants (bien plus que les 41 000 adhérents du PS).

Quid d'une grande primaire de la gauche ?

Si l'organisation d'une primaire interne au PS n'est pas incompatible avec celle d'une primaire de la gauche, il est peu probable que le candidat vainqueur du scrutin se soumettent à une nouvelle primaire. D'autant plus que le PS s'oppose à lui de faire une campagne commune avec LFI. Olivier Faure a un temps appelé à l'organisation d'une primaire de la gauche sans LFI, mais il n'a pas été entendu par son propre camp.

Le PS va donc choisir son candidat de son côté, tandis que LFI a déjà désigné Jean-Luc Mélenchon comme candidat à l'élection présidentielle. De fait, le parti écologiste et le parti communiste réfléchissent à la désignation de leur propre candidat aussi.

Dernières mises à jour

11:51 - Philippe Brun dénonce un "coup monté" par le camp d'Olivier Faure Philippe Brun s'est exprimé après le rejet de son référé par la justice pour revenir sur l'appel reçu par la direction du parti la veille de l'officialisation des candidature à la primaire du PS et ayant justifié sa suspension. Il a dénoncé un "coup monté" s'appuyant sur une information rapportée par Le Canard enchaîné hier soir et selon laquelle l'appel n'aurait pas été fait par l'accusatrice, mais par la directrice de cabinet d'Olivier Faure. Philippe Brun estime que le PS a donc "menti à la justice" et que l'appel faisant office de "seul fondement juridique" à l'affaire "n'a jamais existé". "Il y a une affaire Olivier Faure (...) Je réclame que l'on convoque le bureau national pour faire la lumière sur la réalité de cette fausse saisine de 23h50. Le bureau national doit me réintégrer, dire la vérité", a déclaré l'élu de l'Eure. 11:42 - La justice justifie son rejet du référé de Philippe Brun contre le PS Après l'examen du référé déposé par Philippe Brun, le tribunal judiciaire de Paris a estimé que "la seule existence d’un différend au sein d’un parti politique, y compris dans le contexte d’une élection nationale, ne suffit pas à conférer (au tribunal) le pouvoir de prendre en urgence des mesures conservatoires de nature à remettre en cause les décisions régulièrement prises par ce parti". Il a par ailleurs indiqué que la suspension de Philippe Brun "n'était pas constitutive d’un trouble manifestement illicite" et que "cette procédure a été mise en œuvre par l’organe compétent et dans des conditions qui ne sont pas manifestement irrégulières, au regard, d’une part, de l’urgence tenant à un signalement interne très récent faisant état de faits susceptibles de relever de qualifications pénales, et d’autre part, de l’imminence de la décision à prendre sur la validation des candidatures à la primaire". 11:15 - Philippe Brun dénonce un "trouble illicite" et des "dommages irréversibles" Lors de l'audience pour l'examen du référé déposé par Philippe Brun contre le PS, le député et son avocat avaient souligné le fait que personne au bureau national du PS ne soit au courant des faits, des dates ou de l’identité de l'accusatrice le jour où a été décidée la suspension de son client, à savoir le jour de l'officialisation des candidatures pour la primaire. Ils avaient ensuite dénoncé un "trouble illicite" et des "dommages irréversibles évidents" sur Philippe Brun et sa campagne. L'avocate du PS, de son côté, avait rappelé que les accusations concernaient "des faits graves de harcèlement, de violences physiques" et estimait qu'une "suspension s’impos[ait]". Elle avait également évoqué une urgence à agir "pour ne pas laisser ce pauvre monsieur Brun candidater" qu'il n'aurait pu gagner après les révélations sur cette affaire, selon elle. LIRE PLUS

La primaire du PS se tiendra durant les week-ends du 9 et 10 octobre et du 17 et 18 octobre. Le scrutin, réservé à la gauche sociale-démocrate, permettra aux électeurs de gauche d'élire le candidat qu'ils souhaitent voir représenter leur camp à l'élection présidentielle 2027.