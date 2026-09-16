Primaire du PS et de Place publique : les candidats connus et des favoris dans les sondages... Ce qu'il faut savoir

La primaire du PS opposera cinq candidats espérant représenter la gauche sociale-démocrate à l'élection présidentielle. Le scrutin se tiendra à la mi-octobre après une campagne rythmée par plusieurs débats.

Les candidats à la primaire du Parti socialiste (PS) et de Place publique (PP) sont officiellement connus. La commission d'organisation de la primaire a confirmé la participation des cinq personnalités politiques au scrutin, après la validation d'un nombre de parrainages suffisant, le mercredi 16 septembre.

La primaire socialiste va désormais entrer dans la phase de campagne avec plusieurs débats en vue. Trois confrontations sont prévues ces prochains jours : une le 23 septembre sur LCI, un débat le 1er octobre sur France 2 et France Inter et enfin une dernière rencontre sur BFMTV et les autres médias du groupes CMA, en partenariat avec Libération, le 4 octobre. Si la campagne va s'accélérer, elle a déjà commencé entre les principaux candidats qui n'ont pas manqué de s'envoyer des piques par interviews interposées. Le but est des convaincre les électeurs socialistes, mais plus largement l'électorat de la gauche en l'encourageant à participer pour donner plus de légitimité au vainqueur du scrutin.

L'officialisation des candidats, lesquels sont limités à un périmètre social-démocrate, coupe court à l'idée d'une primaire élargie allant de "Ruffin à Glucksmann" comme proposée début septembre par Olivier Faure, le patron du PS. Si l'hypothèse séduisait le député anciennement insoumis invité à participer, elle a été fermement rejeté par le patron de PP qui a appelé à "respecter le vote" des adhérents socialistes sur les modalités de la primaire.

La date de la primaire socialiste a été arrêtée. Le premier tour du scrutin se tiendra du vendredi 9 octobre à partir de 8 heures jusqu’au samedi 10 octobre à 20 heures, pour un résultat attendu dans la soirée ou au plus tard le lendemain matin. Faute de majorité absolue, un second tour aura lieu du vendredi 16 octobre à 8 heures jusqu'au samedi 17 octobre à 20 heures.

Le vote à la primaire socialiste sera uniquement électronique. Des bureaux de vote physiques pourront être mis en place dans chaque département, mais le vote se fera tout de même sur une tablette mise à disposition dans un isoloir. Les résultats sont collectés virtuellement et le résultat de scrutin sera délivré dans la soirée du 18 octobre ou, au plus tard, le lendemain matin.

Qui est candidat à la primaire du PS ?

Ils sont cinq candidats à se positionner sur la ligne de départ de la primaire socialiste : le patron du PS et député de Seine-et-Marne Olivier Faure, le députée de l'Essonne Jérôme Guedj, le député du Val-d'Oise et président du parti Gauche républicaine et socialiste (GRS) Emmanuel Maurel, l'eurodéputé et fondateur de PP Raphaël Glucksmann et enfin la présidente de l'association France-Algérie Ségolène Royal.

Tous s'étaient déclarés candidats. Olivier Faure, Raphaël Glucksmann et Emmanuel Maurel n'ont pas eu à justifier d'un nombre de parrainages puis que leur statut de chef de parti les qualifier d'office. Les deux autres candidats, en revanche, ont du obtenir suffisamment de signatures. Ils avaient plusieurs options : 15 membres du Conseil national du PS ; celles de 10 parlementaires ; celles de 50 conseillers départementaux (de huit départements différents) ou régionaux (de trois régions distinctes) ; ou celles de 50 maires socialistes (de trois régions différentes).

Deux autres personnalités politiques avaient fait part de leur volonté de participer à la primaire du PS. L'ancien maire de Châteaudun Fabien Verdier qui n'a pas été retenu et le député de l'Eure Philippe Brun. Ce dernier avait assuré avoir recueilli suffisamment de parrainages, mais a été écarté du scrutin et suspendu du PS après des "accusations de violence", selon les informations de BFMTV qui cite la commission d'organisation de la primaire et l'entourage de l'élu.

Que disent les résultats des sondages sur les candidats à la primaire du PS ?

Comme pour tous les scrutins, il y a des favoris à la primaire du PS et de Place publiques : les candidats qui se démarquent dans les résultats des sondages. Aucune étude d'intentions de vote n'est menée pour tester les chances de victoire des candidats à la primaire, mais les études sur la popularité des prétendants sont de bons indices, de même que les sondages réalisés en vue de l'élection présidentielle. Or, certains candidats à la primaire n'apparaissent pas ou peu dans ces études, notamment Jérôme Guedj, Emmanuel Maurel et Ségolène Royal, signe qu'ils partent de plus loin que leurs rivaux.

Côté popularité auprès des électeurs de gauche, Raphaël Glucksmann a l'avantage dans les sondages. Le baromètre Elabe pour Les Echos du mois d'août place le fondateur de Place publique en 5e position dans le classement des personnalités politiques préférées avec 40 % de bonnes opinions, tandis qu'Olivier Faure est donné 7e avec 31 % d'image favorable et que les autres candidats sont absents du classement. Dans le baromètre Toluna-Harris Interactive pour LCI, Raphaël Glucksmann est aussi en tête chez les électeurs du PS et plébiscité à 63 %, devant Olivier Faure donné 3e à 50 % et Ségolène Royal donnée 6e à 44 %.

Quant aux sondages sur la présidentielle, ils donnent aussi une petite avance à Raphaël Glucksmann qui apparait comme le candidat capable d'obtenir le meilleur score pour le PS au premier tour. Il est crédité de 10 à 14 % d'intentions de vote dans les dernières études Elabe pour BFMTV et La Tribune et Toluna-Harris Interactive pour RTL et M6 et en mesure de faire mieux que Gabriel Attal si ce dernier représente le bloc central. Mais il ne parvient jamais à se qualifier pour le second tour, devancé par Jean-Luc Mélenchon ou Edouard Philippe. Seul Olivier Faure est aussi testé dans ces sondages et il ne parvient pas à obtenir plus de 10 % d'intentions de vote.

Qui pourra voter à la primaire du PS ?

Tous les adhérents du PS comme ceux de PP et de la GRS pourront voter à la primaire socialiste, mais ils ne seront pas les seuls. Les personnes non-encartées dans un de ces partis, mais souhaitant prendre part au scrutin pourront le faire à condition de s'acquitter d'une cotisation de 15 euros auprès de l'"Association de la désignation de la candidature de la gauche socialiste et démocratique". Il s'agit d'une structure tierce mise en place pour recueillir les participations financières qui serviront à financer l'organisation de la primaire. Un tarif réduit de 10 euros sera mis en place pour les électeurs les plus modestes, notamment les personnes non imposables et les étudiants. Attention toutefois à s'acquitter des cotisations suffisamment tôt : seuls les électeurs ayant procédé au paiement au moins trois jours avant le scrutin pourront voter.

Les conditions d'accès au vote et surtout le tarif de la cotisation pour les électeurs non-encartés ont longtemps fait débat. Le montant est censé agir comme un repoussoir pour les électeurs des camps adverses qui seraient tentés d'influencer le scrutin, mais plusieurs candidats à la primaire l'ont jugé trop élevé comme Ségolène Royal et Olivier Faure. Certains craignent par ailleurs que ce tarif limite drastiquement la participation des électeurs alors qu'Olivier Faure espérait au moins 100 000 participants (bien plus que les 41 000 adhérents du PS).

Quid d'une grande primaire de la gauche ?

Si l'organisation d'une primaire interne au PS n'est pas incompatible avec celle d'une primaire de la gauche, il est peu probable que le candidat vainqueur du scrutin se soumettent à une nouvelle primaire. D'autant plus que le PS s'oppose à lui de faire une campagne commune avec LFI. Olivier Faure a un temps appelé à l'organisation d'une primaire de la gauche sans LFI, mais il n'a pas été entendu par son propre camp.

Le PS va donc choisir son candidat de son côté, tandis que LFI a déjà désigné Jean-Luc Mélenchon comme candidat à l'élection présidentielle. De fait, le parti écologiste et le parti communiste réfléchissent à la désignation de leur propre candidat aussi.

Dernières mises à jour

11:40 - Un nombre de parrainages exigé pour chaque candidat à la primaire du PS Les candidats à la primaire du PS ont dû recueillir un certain nombre de parrainages pour valider leur participation au scrutin. Plusieurs options devraient s'offrir à eux concernant le nombre de signatures, ils pouvaient obtenir : 15 parrainages de membres du Conseil national du PS ;

10 parrainages d'élus parlementaires ;

50 parrainages de conseillers départementaux (de huit territoires différents) et régionaux (de trois régions distinctes) ;

50 parrainages de maires répartis sur trois régions. 11:21 - Philippe Brun abasourdi par son exclusion de la primaire du PS Le député socialiste Philippe Brun dit avoir appris sa suspension du parti et sa mise à l'écart de la primaire avec "stupeur" et ignorer ce qui lui est "reproché". "Une ancienne collaboratrice que j'ai licenciée pour faute grave aurait saisi hier à 23h50 la direction du parti de faits pouvant être qualifiés pénalement. Je ne connais pas ces faits. J'ignore ce qui m'est reproché. Je n'ai pas été entendu par les commissions du parti", a déclaré l'élu auprès de France Télévisions. 11:10 - Le député Philippe Brun écarté de la primaire du PS après des "accusations de violence" Le député Philippe Brun était le sixième candidat à la primaire du PS à s'être déclaré, mais il n'a pas été retenu par la commission d'organisation. Cette exclusion de la primaire, qui s'accompagne d'une suspension à titre conservatoire de l'élu, a été décidée après des que accusations de violence ont été remontées au parti d'après les informations de BFMTV et de France Télévision. Des violences sexistes et sexuelles seraient reprochées au député de l'Eure. Lire l'article Philippe Brun accusé de violences : le PS pointe "des faits graves susceptibles de relever du pénal" LIRE PLUS

La primaire du PS se tiendra durant les week-ends du 9 et 10 octobre et du 17 et 18 octobre. Le scrutin, réservé à la gauche sociale-démocrate, permettra aux électeurs de gauche d'élire le candidat qu'ils souhaitent voir représenter leur camp à l'élection présidentielle 2027.