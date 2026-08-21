Primaire du PS et de Place publique : quels candidats participent ? Et qui peut voter, à quel prix ?

Le PS a décidé d'organiser une primaire réservée aux candidats issus de son camp ou de familles politiques proches, mais il doit encore déterminer les modalités du scrutin. Voici ce que l'on sait.

Il y aura bien une primaire au Parti socialiste (PS), mais le groupe politique doit encore définir les modalités de celle-ci. La date ainsi que les conditions de participation pour les candidats et les électeurs doivent être tranchées lors d'un réunion du parti prévue le mardi 25 août. Les socialistes ont cependant déjà choisi - à 55,5 % - d'organiser une primaire fermée et réservée aux "militants" du PS et aux "organisations politiques se reconnaissant comme faisant partie du pôle socialiste" à l'instar de Place publique (PP) de Raphaël Glucksmann.

La primaire socialiste se jouera donc uniquement entre des membres du PS identifiés ou des personnalités considérées comme des proches de la mouvance. Au grand dam d'Olivier Faure, premier secrétaire du parti, qui, craignant de voir le scénario de 2022 se répétait - quand Anne Hidalgo n'avait obtenu que 1,75% des suffrages -, défendait l'idée d'un scrutin plus large entre des personnalités sociales-démocrates, voire entre toutes les forces de gauche à l'exception de LFI.

A quelle date aura lieu la primaire du PS ?

La date officielle de la primaire socialiste doit être arrêtée, mais une option serait privilégiée selon les informations de TF1/LCI et de France Télévisions obtenues auprès de sources socialistes : un premier tour durant le week-end du 10 et 11 octobre et, en absence de majorité absolue, un second tour le week-end suivant entre le 17 et 18 octobre.

Qui pourra voter à la primaire du PS ?

Conformément au choix du PS, la primaire devrait être réservée aux adhérents du parti à la rose ou à ceux des formations jugées suffisamment proches, dont ceux de Place publique, tant pour être candidat que pour être électeur. Mais malgré cette décision, l'hypothèse d'une ouverture plus large du scrutin est évoquée et pose la question de la participation financière des électeurs, surtout du montant de celle-ci. D'après les informations de L'Opinion, certains socialistes envisageraient de faire payer la participation au scrutin 15 euros aux personnes n'adhérant ni au PS, ni à PP, ni à une autre formation incluse dans la primaire. Un tarif réduit de 10 euros serait aussi avancé pour les électeurs non imposables ajoute Le Parisien.

Un montant conséquent, surtout en comparaison aux 2 euros demandés lors de la primaire du PS pour la présidentielle de 2017. "C'est trop cher. Comment justifier de passer de 2 euros à 15 euros cette année ? Alors que le pouvoir d'achat a baissé. Vérifier une motivation en fixant une contribution symbolique oui, mais faire un barrage par un prix trop élevé risque d'affaiblir l'idée même la bonne initiative de primaire démocratique", a dénoncé Ségolène Royal sur X. L'ancienne candidate socialiste à la présidentielle demande à ce que le prix de la participation ne dépasse "pas plus de 5 euros". D'autres candidats, déclarés ou supposés, plaident pour une baisse du tarif comme Philippe Brun ou Olivier Faure.

Qui est candidat à la primaire du PS ?

Quelques socialistes ont déjà annoncé prendre part à la primaire du PS : le député de l'Eure Philippe Brun et celui de l'Essonne Jérôme Guedj. Ségolène Royal, candidate à la présidentielle en 2007, a également dit vouloir participer au scrutin le 10 juillet. D'autres n'ont pas encore officialisé leur candidature, mais devraient passer par la primaire après s'être déclaré. Ce sera, a priori, le cas de Raphaël Glucksmann, dont l'annonce est attendue le 23 août au 20 Heures de TF1, bien qu'il a condition sa participation à la primaire à la promesse de ne pas conclure d'accord programmation avec LFI aux prochaines élections législatives. Un sujet qui doit être lui tranché le 25 août, lui aussi. D'autres noms de présidentiables présumés ne se sont pas exprimés sur leur participation à la primaire : Boris Vallaud ou Olivier Faure.

Certains, en revanche, se sont déclarés candidats et ont refusé de se soumette à une primaire. On peut citer Karim Bouamrane, maire de Saint-Ouen, qui a jugé la manoeuvre "énergivore, chronophage, inutile" le 29 juillet sur TF1. Mais aussi l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve et l'ancien chef de l'Etat François Hollande. Celui qui est redevenu député de Corrèze fait planer le doute sur ses ambitions et suivrait un calendrier établi sur la "fin d'année", mais en cas de candidature avant octobre, "il ne participera pas à la primaire" prévient son entourage à Franceinfo.

Parmi ces personnalités de gauche, François Hollande et Raphaël Glucksmann s'imposent comme celles bénéficiant de la meilleure image et la plus forte popularité auprès des électeurs de gauche. L'ancien chef de l'Etat renvoie une bonne image à 41% de l'électorat selon le baromètre politique mensuel Elabe pour Le Echos, toutefois en baisse de 5 points par rapport à l'enquête de juillet. Le dirigeant de Place Publique a, lui, l'adhésion de 40% des électeurs de gauche sondés. Olivier Faure renvoie une image positive à 31% des électeurs et Bernard Cazeneuve inspire 22% des sondés. Quant aux autres candidats, ils ne sont pas testés.

Quid d'une grande primaire de la gauche ?

L'organisation d'une primaire interne au PS n'est pas incompatible avec la participation du candidat vainqueur à une primaire de la gauche. Olivier Faure était d'ailleurs partant pour présenter le représentant du parti à la rose à un tel scrutin face aux candidats des autres forces de gauche, à l'exception de LFI. Mais pour l'heur primaire unitaire de la gauche n'est pas en préparation.

Demandée par plusieurs candidats dont François Ruffin, Clémentine Autain ou Marine Tondelier, l'idée d'une primaire de la gauche a pâti des positions du PS et de LFI qui refusent de faire front commun. En conséquence, les principales familles politiques s'organisent de leur côté : Jean-Luc Mélenchon s'est déclaré candidat pour LFI, le PS organise sa primaire, tandis que les Ecologistes et le Parti communiste semble se diriger vers les candidatures de Marine Tondelier, concurrencée par Delphine Batho, et Fabien Roussel.

"Je prends acte du fait que la primaire a définitivement échoué, même Marine Tondelier tourne le dos à cette option qui n'existe plus", a ainsi commenté Manuel Bompard, coordinateur de LFI sur BFMTV. L'insoumis a ensuite, une nouvelle fois, appelé au rassemblement derrière Jean-Luc Mélenchon : "Si les écologistes, les communistes, comme de centaines de milliers de citoyens veulent s'engager en soutien et dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon, ils sont les bienvenus, mais avec clarté, cohésion et avec cohérence". Un rassemble auquel le PS appelle aussi, mais derrière son futur candidat.