Primaire du PS : le résultat du vote joué d'avance ? Tout ce qu'il faut savoir les candidats et le scrutin

La primaire du PS doit désigner le candidat qui représentera la gauche sociale-démocrate à la présidentielle 2027 et le premier tour a lieu dans seulement quelques. Un favori se démarque depuis le début de la campagne, mais aucun candidat n'a semblé convaincre de ses chances de gagner.

La campagne de la primaire du PS touche doucement à sa fin puisque le premier tour du scrutin est prévu dans seulement quelques jours. Il pourrait être le seul nécessaire si un des cinq candidats obtient plus de 50 % des suffrages. Autrement, le nom candidat du PS à la présidentielle 2027 sera connu à la mi-octobre.

Les candidats à la primaire du PS ont eu plusieurs occasions de se démarquer et de se confronter les uns aux autres lors de trois débats, mais aucun rendez-vous n'a semblé convaincre les électeurs. Les prétendants au scrutin socialiste se sont plus écharpés sur les stratégies ou alliances à adopter et attaqués avec des piques personnelles que ce qu'ils ont débattu sur le fond des sujets. L'offensive de Ségolène Royal traitant Raphaël Glucksmann de "stagiaire", la révélation de propos de ce dernier accusant l'ancienne candidate à la présidentielle d'avoir fait la "danse du ventre à Macron" et les échanges houleux sur la question clivante d'une alliance avec LFI ont été parmi les moment les plus marquants de la campagne. Campagne qui a aussi été marquée par le scandale autour de Philippe Brun, qui a été suspendu à titre conservatoire du parti et écarté de la primaire après des accusations de violences. L'élu a dénoncé un "complot" qu'il a imputé aux équipes d'Olivier Faure.

La primaire, dont le but était de réunir tout l'électorat de gauche sociale-démocrate derrière un candidat a, comme souvent, mis en avant des fractures déjà présentes. Pour autant, la participation de "dizaines de milliers de citoyens" au scrutin est "la garantie de l’unité autour du vainqueur" de la primaire veut croire le président de la commission d'organisation, Patrick Mennucci.

Le premier tour du scrutin se tiendra du vendredi 9 octobre à partir de 8 heures jusqu’au samedi 10 octobre à 20 heures, pour un résultat attendu dans la soirée. Le service de communication du PS assure être en mesure de dévoiler les résultats peu de temps après 20 heures. Faute de majorité absolue, un second tour aura lieu du vendredi 16 octobre à 8 heures jusqu'au samedi 17 octobre à 20 heures.

Le vote à la primaire socialiste sera uniquement électronique. Des bureaux de vote physiques seront mis en place dans chaque département, mais le vote se fera tout de même sur une tablette mise à disposition dans un isoloir. Les résultats seront collectés virtuellement et le résultat de scrutin sera délivré dans la foulée.

Qui peut voter à la primaire du PS ?

Une inscription est nécessaire pour participer à la primaire du PS et celle permettant de voter au premier tour du scrutin s'est clôturée le lundi 5 octobre à 23h59. Il est en revanche encore possible de s'inscrire pour participer au vote du second tour et ce jusqu'au lundi 12 octobre à 23h59. Le parti a indiqué avoir enregistré l'inscription de 140 232 votants : les adhérents du PS, de Place publique ou de la Gauche républicaine et sociale forcément, mais aussi des personnes ayant adhéré à un de ces partis durant la campagne et des sympathisants de gauche non-encartés ayant cotisé 15€, 10€ pour les électeurs les plus modestes, à l'"Association de la désignation de la candidature de la gauche socialiste et démocratique" pour glisser un vote dans l'urne.

Le PS se réjouit de cette participation supérieure au 50 000 à 100 000 votants attendus, mais les chiffres sont bien en-deçà des dernières primaires du parti. En 2011 et en 2016, ce sont respectivement 2,8 et 2 millions d'électeurs qui avaient participé à la primaire socialiste. Signe du perte de vitesse de cette branche de la gauche fragilisée par ses résultats aux deux dernières présidentielles - 6,36 % en 2017 et 1,75 % en 2022 - et des factures internes.

Qui est candidat à la primaire du PS ?

Ils sont cinq candidats à se positionner sur la ligne de départ de la primaire socialiste : le patron du PS et député de Seine-et-Marne Olivier Faure, le députée de l'Essonne Jérôme Guedj, le député du Val-d'Oise et président du parti Gauche républicaine et socialiste (GRS) Emmanuel Maurel, l'eurodéputé et fondateur de Place publique (PP) Raphaël Glucksmann et enfin l'ancienne ministre et ancienne députée Ségolène Royal.

Tous s'étaient déclarés candidats. Olivier Faure, Raphaël Glucksmann et Emmanuel Maurel n'ont pas eu à justifier d'un nombre de parrainages puisque qualifiés d'office en tant chefs de parti. Les deux autres candidats, en revanche, ont du obtenir suffisamment de signatures. Ils avaient plusieurs options : obtenir le soutien de 15 membres du Conseil national du PS ; de 10 parlementaires ; de 50 conseillers départementaux (de huit départements différents) ou régionaux (de trois régions distinctes) ; ou de 50 maires socialistes (de trois régions différentes).

Que disent les résultats des sondages sur les candidats à la primaire du PS ?

Comme pour tous les scrutins, il y a des favoris à la primaire du PS. Aucun sondage n'a été réalisé pour tester les chances de victoire des candidats à la primaire, mais les études sur la popularité des prétendants sont de bons indices, de même que les sondages faits en vue de l'élection présidentielle.

Côté popularité auprès des électeurs socialistes, Raphaël Glucksmann a l'avantage dans les sondages. Le baromètre Toluna -Harris Interactive pour LCI publié fin septembre place le cofondateur de Place publique en 1ère position avec un score de confiance de 61 %. Les autres candidats à la primaire sont également cités mais plus tard : Ségolène Royal en 3e position avec un score de 39 % (ex-aequo avec François Ruffin), Olivier Faure en 6e position avec 34 % et Jérôme Guedj en 10e position avec 29 %, tandis qu'Emmanuel Maurel n'est pas cité. En l'espace d'un mois, le baromètre a vu Olivier Faure perdre 16 points et échanger de place avec Ségolène Royal. Raphaël Glucksmann est aussi la première personnalité citée par les électeurs écologistes, devant Marine Tondelier, avec un score de confiance de 53 %, Oliver Faure suit à la 4e position avec 44 % et Ségolène Royal à la 10e position avec 35 %.

Quant aux sondages sur la présidentielle, ils donnent aussi une petite avance à Raphaël Glucksmann qui apparait comme le candidat capable d'obtenir le meilleur score pour le PS au premier tour. Il est crédité de 10 à 14 % d'intentions de vote dans les dernières études. Mais il ne parvient jamais à se qualifier pour le second tour, devancé par Jean-Luc Mélenchon ou Edouard Philippe. Seul Olivier Faure est aussi testé dans ces sondages et il ne parvient pas à obtenir plus de 10 % d'intentions de vote.

Quid d'une grande primaire de la gauche ?

Si l'organisation d'une primaire interne au PS n'est théoriquement pas incompatible avec celle d'une primaire de la gauche, il est peu probable que le candidat vainqueur du scrutin se soumettent à une nouvelle primaire surtout si c'est pour se confronter à Jean-Luc Mélenchon. Raphaël Glucksmann, qui a défendu l'organisation d'une primaire fermée, et Jérôme Guedj s'opposent catégoriquement à une alliance avec l'insoumis. Tandis qu'Olivier Faure défend l'idée d'une gauche la plus large possible pour espérer remporter la présidentielle et que Ségolène Royal n'est pas hostile à l'idée mais refuse d'axer le débat autour de Jean-Luc Mélenchon.

A l'heure où toute les formations de gauche ont tranché sur le nom du candidat ou la manière de le désigner, il n'est plus question d'une primaire unitaire de la gauche. Seuls les Ecologistes qui ont, pour le moment, désigner Marine Tondelier comme candidate doivent trancher le sujet d'un maintien ou d'une alliance en décembre.

Dernières mises à jour

11:32 - La participation à la primaire du PS divisée par 15 entre 2016 et 2026 Si le PS se réjouit d'avoir dépassé le seuil de 140 000 participants à la primaire, il faut rappeler que ce chiffre est bien inférieur à la participation enregistrée pour les primaires organisées par le parti en 2011 (pour la présidentielle de 2012) et en 2016 (pour celle de 2017). Il y a dix ans le nombre d'électeurs était 15 fois plus important avec 2 millions de participants et il y a quinze ans il était 20 fois supérieur avec 2,8 millions de votants. 11:14 - Plus de 140 000 votants vont participer à la primaire du PS Les inscriptions pour participer au premier tour de la primaire du PS organisé ce week-end sont closes depuis lundi soir et le parti a annoncé avoir enregistré 140 232 inscriptions. Bien plus que les 50 000 à 100 000 attendus et que le nombre total d'adhérents aux trois partis participant au début de la campagne. Les formations politiques ont d'ailleurs profité de la primaire pour augmenter le nombre d'adhérent, notamment Place publique qui est passé de 10 000 à 18 000 et espérait atteindre les 20 000 selon les chiffres communiqués après le premier débat.

La primaire du PS se tiendra durant les week-ends du 9 et 10 octobre et du 17 et 18 octobre. Le scrutin, réservé à la gauche sociale-démocrate, permettra aux électeurs de gauche d'élire le candidat qu'ils souhaitent voir représenter leur camp à l'élection présidentielle 2027.