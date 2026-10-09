Primaire du PS : le résultat joué d'avance ? Tout ce qu'il faut savoir sur le scrutin ouvert ce vendredi

Le premier tour de la primaire du PS a débuté ce vendredi 9 octobre. Les électeurs ont jusqu'à samedi soir, 20 heures, pour voter et soutenir leur candidat préféré. Les résultats du scrutin seront dévoilés dans la foulée, mais un deuxième tour pourrait être nécessaire pour connaître le nom du vainqueur.

La primaire du PS est lancée. Le premier tour de scrutin a ouvert ce vendredi 9 octobre à 8 heure et doit durer deux jours. Les électeurs de gauche inscrits à la primaire ont effectivement jusqu'à samedi, 20 heures, pour glisser un bulletin dans l'urne avant la fin du vote et la publication des résultats attendue dans la soirée de samedi.

Tout se passe en ligne pour le scrutin de la primaire du PS. Les adhérents ont reçu par mail toutes les informations nécessaires pour se connecter à la plateforme de vote - un identifiant et un mot de passe personnel ainsi qu'un numéro d'adhérent ou d'identification - et soutenir leur candidat préféré. Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de se rendre dans un des bureaux de vote physique mis en place par le PS, mais là aussi le vote se fera numériquement sur une tablette mise à disposition dans un isoloir.

Cinq candidats s'affrontent dans cette primaire du PS et si certains faisaient figure de favoris, le nombre de votant, plus élevé qu'attendu, rend le résultat du vote plus incertain. Le nom du vainqueur de la primaire du PS et donc du candidat socialiste à la présidentielle 2027 ne devrait pas être connu ce week-end, à moins qu'un des candidats obtiennent la majorité absolue des suffrages. Une deuxième tour de la primaire du PS entre les deux candidats arrivés en tête est prévu du vendredi 16 au samedi 17 octobre.

Qui peut voter à la primaire du PS ?

Une inscription est nécessaire pour participer à la primaire du PS et celle permettant de voter au premier tour du scrutin s'est clôturée le lundi 5 octobre à 23h59. Il est en revanche encore possible de s'inscrire pour participer au vote du second tour et ce jusqu'au lundi 12 octobre à 23h59. Le parti a indiqué avoir enregistré l'inscription de 140 232 votants : les adhérents du PS, de Place publique ou de la Gauche républicaine et sociale forcément, mais aussi des personnes ayant adhéré à un de ces partis durant la campagne et des sympathisants de gauche non-encartés ayant cotisé 15€, 10€ pour les électeurs les plus modestes, à l'"Association de la désignation de la candidature de la gauche socialiste et démocratique" pour glisser un vote dans l'urne.

Le PS se réjouit de cette participation supérieure au 50 000 à 100 000 votants attendus, mais les chiffres sont bien en-deçà des dernières primaires du parti. En 2011 et en 2016, ce sont respectivement 2,8 et 2 millions d'électeurs qui avaient participé à la primaire socialiste. Signe du perte de vitesse de cette branche de la gauche fragilisée par ses résultats aux deux dernières présidentielles - 6,36 % en 2017 et 1,75 % en 2022 - et des factures internes.

Qui sont les candidat à la primaire du PS ?

Ils sont cinq candidats sur la ligne de départ de la primaire socialiste : le patron du PS et député de Seine-et-Marne Olivier Faure, le députée de l'Essonne Jérôme Guedj, le député du Val-d'Oise et président du parti Gauche républicaine et socialiste (GRS) Emmanuel Maurel, l'eurodéputé et fondateur de Place publique (PP) Raphaël Glucksmann et enfin l'ancienne ministre et ancienne députée Ségolène Royal.

Tous s'étaient déclarés candidats. Olivier Faure, Raphaël Glucksmann et Emmanuel Maurel n'ont pas eu à justifier d'un nombre de parrainages puisque qualifiés d'office en tant chefs de parti. Les deux autres candidats, en revanche, ont du obtenir suffisamment de signatures. Ils avaient plusieurs options : obtenir le soutien de 15 membres du Conseil national du PS ; de 10 parlementaires ; de 50 conseillers départementaux (de huit départements différents) ou régionaux (de trois régions distinctes) ; ou de 50 maires socialistes (de trois régions différentes).

Que disent les résultats des sondages sur les candidats à la primaire du PS ?

Comme pour tous les scrutins, il y a des favoris à la primaire du PS. Aucun sondage n'a été réalisé pour tester les chances de victoire des candidats à la primaire, mais les études sur la popularité des prétendants sont de bons indices, de même que les sondages faits en vue de l'élection présidentielle.

Côté popularité auprès des électeurs socialistes, Raphaël Glucksmann a l'avantage dans les sondages. Le baromètre Toluna -Harris Interactive pour LCI publié fin septembre place le cofondateur de Place publique en 1ère position avec un score de confiance de 61 %. Les autres candidats à la primaire sont également cités mais plus tard : Ségolène Royal en 3e position avec un score de 39 % (ex-aequo avec François Ruffin), Olivier Faure en 6e position avec 34 % et Jérôme Guedj en 10e position avec 29 %, tandis qu'Emmanuel Maurel n'est pas cité. En l'espace d'un mois, le baromètre a vu Olivier Faure perdre 16 points et échanger de place avec Ségolène Royal. Raphaël Glucksmann est aussi la première personnalité citée par les électeurs écologistes, devant Marine Tondelier, avec un score de confiance de 53 %, Oliver Faure suit à la 4e position avec 44 % et Ségolène Royal à la 10e position avec 35 %.

Quant aux sondages sur la présidentielle, ils donnent aussi une petite avance à Raphaël Glucksmann qui apparait comme le candidat capable d'obtenir le meilleur score pour le PS au premier tour. Il est crédité de 10 à 14 % d'intentions de vote dans les dernières études. Mais il ne parvient jamais à se qualifier pour le second tour, devancé par Jean-Luc Mélenchon ou Edouard Philippe. Seul Olivier Faure est aussi testé dans ces sondages et il ne parvient pas à obtenir plus de 10 % d'intentions de vote.

Quid d'une grande primaire de la gauche ?

Si l'organisation d'une primaire interne au PS n'est théoriquement pas incompatible avec celle d'une primaire de la gauche, il est peu probable que le candidat vainqueur du scrutin se soumettent à une nouvelle primaire surtout si c'est pour se confronter à Jean-Luc Mélenchon. Raphaël Glucksmann, qui a défendu l'organisation d'une primaire fermée, et Jérôme Guedj s'opposent catégoriquement à une alliance avec l'insoumis. Tandis qu'Olivier Faure défend l'idée d'une gauche la plus large possible pour espérer remporter la présidentielle et que Ségolène Royal n'est pas hostile à l'idée mais refuse d'axer le débat autour de Jean-Luc Mélenchon.

A l'heure où toute les formations de gauche ont tranché sur le nom du candidat ou la manière de le désigner, il n'est plus question d'une primaire unitaire de la gauche. Seuls les Ecologistes qui ont, pour le moment, désigner Marine Tondelier comme candidate doivent trancher le sujet d'un maintien ou d'une alliance en décembre.

Dernières mises à jour

09:22 - Jusqu'à quelle heure peut-on voter à la primaire du PS ? Le scrutin du premier tour de la primaire du PS est ouvert depuis plus d'une heure maintenant, mais les électeurs ont toute la journée de ce vendredi et même celle de samedi pour voter. Le premier tour de la primaire se clôturera samedi à 20 heures. 09:10 - Le premier tour de la primaire du PS est ouvert La primaire du PS a commencé ce vendredi matin avec l'ouverture du premier tour. Depuis 8 heures, la plateforme de vote en ligne est accessible pour tous les électeurs s'étant inscrits à la primaire. Il suffit de se connecter pour soutenir le candidat de son choix.

La primaire du PS se tiendra durant les week-ends du 9 et 10 octobre et du 17 et 18 octobre. Le scrutin, réservé à la gauche sociale-démocrate, permettra aux électeurs de gauche d'élire le candidat qu'ils souhaitent voir représenter leur camp à l'élection présidentielle 2027.