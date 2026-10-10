Primaire du PS : quel résultat pour Royal, Faure, Glucksmann ? Un vote perturbé et des résultats repoussés
Le premier tour de la primaire du PS se tiendra jusqu'au dimanche 11 octobre, 18 heures. Cette prolongation du scrutin, entièrement numérique, a été décidée après la cyberattaque survenue vendredi sur la plateforme de vote.
- Qui sera le candidat de la gauche sociale-démocrate à la présidentielle 2027 ? Le premier tour de la primaire du PS se tient tout au long du week-end, du vendredi 9 octobre (8 heures) au dimanche 11 octobre (18 heures). En cas de deuxième tour, les électeurs inscrits devront faire un choix dès le week-end prochain entre les deux candidats arrivés en tête de ce premier tour.
- Ils sont cinq à être sur la ligne de départ de cette primaire du PS : le leader du PS et député de Seine-et-Marne Olivier Faure, le député de l'Essonne Jérôme Guedj, le député du Val-d'Oise et président du parti Gauche républicaine et socialiste (GRS) Emmanuel Maurel, l'eurodéputé et fondateur de Place publique (PP) Raphaël Glucksmann et enfin l'ancienne ministre et ancienne députée Ségolène Royal.
- Mais le premier tour de cette primaire PS a été mouvementé. Alors que le scrutin se déroule intégralement en ligne, une cyberattaque a visé la plateforme de vote vendredi. Le premier tour devait initialement prendre fin samedi à 20 heures avant d'être finalement prolongé jusqu'à dimanche, 18 heures, à cause de ce piratage.
- Plus de 140 000 personnes se sont inscrites pour pouvoir voter à cette primaire du PS.
09:45 - "Un agent extérieur que pour l'instant on ne connaît pas" est à l'origine de la cyberattaque
Les incertitudes restent nombreuses après la cyberattaque survenue vendredi sur la plateforme de vote. L'origine du piratage n'est pas encore connue à ce stade. "Les candidats sont tous conscients que c'est le fait ni des uns ni des autres qui sont impliqués dans cette primaire mais d'un agent extérieur, français ou étranger, que pour l'instant on ne connaît pas", souligne à LCI Patrick Mennucci, le président de la commission d'organisation de cette primaire.
09:17 - Une plainte déposée après la cyberattaque
Patrick Mennucci, président de la commission d'organisation de cette primaire, a annoncé vendredi qu'une plainte avait été déposée à la suite de la cybertattaque qui a visé la plateforme de vote. "Une chose est certaine, cela ne vient d'une chambre d'un étudiant qui s'amuserait, c'est quelque chose de beaucoup plus organisé", a-t-il précise selon franceinfo. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) a par ailleurs été saisie.
08:50 - A-t-on une idée de la participation à ce stade ?
Le premier jour de vote a été chaotique avec le piratage de la plateforme. Mais tout est rentré dans l'ordre. Selon les organisateurs du scrutin, dont franceinfo se fait l'écho, 20 000 personnes avaient déjà voté vendredi à 19 heures. Ségolène Royal a annoncé dans la soirée qu'elle avait voté. Au total, plus de 140 000 personnes sont inscrites.
09/10/26 - 23:46 - Raphaël Glucksmann insiste sur "l'absence totale d'altération de la sincérité du scrutin"
Plusieurs heures après l'attaque de bots qui a empêché de nombreuses personnes de voter à la primaire PS, Raphaël Glucksmann a également confirmé vendredi soir le retour à la normale. Le candidat à la primaire PS a par ailleurs tenu à rassurer les votants : "Les experts ont confirmé l’absence totale d’altération de la sincérité du scrutin et le bon enregistrement des votes qui ont pu être effectués."
Le site de la primaire a subi une attaque de bots qui a empêché de voter nombre dentre vous. Heureusement, les experts ont confirmé labsence totale daltération de la sincérité du scrutin et le bon enregistrement des votes qui ont pu être effectués. Normalement, vous pouvez maintenant voter plus facilement grâce aux systèmes de défense mis en place. En accord avec toutes les parties prenantes de la primaire, la commission dorganisation a décidé de prolonger le scrutin jusquà dimanche 18h afin de vous permettre de voter sereinement. Merci de votre patience et de votre participation!— Raphael Glucksmann (@rglucks1) October 9, 2026
09/10/26 - 21:49 - Est-il possible de voter ce soir à la primaire PS ?
Alors que la commission d'organisation de la primaire PS a indiqué en fin de matinée ce vendredi que la plateforme de vote était "victime d’une cyberattaque depuis son ouverture", la candidate Ségolène Royal a constaté pour sa part sur X ce vendredi soir que tout semblait être revenu à la normale, après avoir pu elle-même voter sans encombre.
À voté à linstant ! Je vous confirme que tout fonctionne bien #primaires— Ségolène Royal (@RoyalSegolene) October 9, 2026
La primaire du PS se tient durant les week-ends du 9, 10 et 11 octobre et du 17 et 18 octobre. Le scrutin, réservé à la gauche sociale-démocrate, permettra aux électeurs de gauche d'élire le candidat qu'ils souhaitent voir représenter leur camp à l'élection présidentielle 2027.