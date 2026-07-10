Primaire du PS : qui sont les candidats socialistes à la présidentielle et qui peut être retenu ?

Le PS organisera une primaire interne en octobre afin de choisir le candidat socialiste qui se présentera à l'élection présidentielle de 2027. Plusieurs candidats sont en lice ou devraient l'être.

Il y aura bien une primaire au Parti socialiste (PS). Et on sait comment elle se déroulera. Les adhérents du parti à la rose ont voté le jeudi 9 juillet pour trancher les modalités de la primaire qui permettra, en octobre, de choisir un candidat unique pour ce parti de la gauche. Ils avaient le choix entre deux options : organiser une primaire fermée et réservée aux "militants" du PS et aux "organisations politiques se reconnaissant comme faisant partie du pôle socialiste" à l'instar de Place Publique de Raphaël Glucksmann, ou organiser une primaire ouverte à tous les "sympathisants" du PS moyennant une participation de deux euros.

Le PS a fait son choix et c'est la primaire fermée qui l'a emporté, à 55,5%. Cette option était celle défendue par les opposants d'Olivier Faure, dirigeant du parti et partisan d'une ouverture du scrutin. Un résultat qui sonne comme un désaveu pour le Premier secrétaire, mais qui reflète en réalité le rapport de force existant au sein du parti depuis que Boris Vallaud a rejoint le groupe des opposants d'Olivier Faure.

La primaire du PS se jouera donc uniquement entre des socialistes identifiés ou des personnalités considérées comme des proches de la mouvance. Au grand dam du socialiste en chef qui, craignant de voir le scénario de 2022 se répétait - quand Anne Hidalgo n'avait obtenu que 1,75% des suffrages -, défendait l'idée d'un scrutin entre des personnalités sociales-démocrates.

Qui est candidat à la primaire du PS ?

Quelques socialistes ont déjà annoncé prendre part à la primaire du PS : le député de l'Eure Philippe Brun et celui de l'Essonne Jérôme Guedj. Ségolène Royal, candidate à la présidentielle en 2007, a également dit vouloir participer au scrutin le 10 juillet. Mais les noms les plus forts du PS ne se sont pas encore prononcés : Boris Vallaud, François Hollande ou encore Olivier Faure. Tous ont des ambitions présidentielles assumées ou présumées. La grande question concerne aussi la participation de Raphaël Glucksmann à cette primaire. A contrario, des socialistes ont refusé de participer au scrutin comme Karim Bouamrane, maire de Saint-Ouen.

Parmi ces personnalités de gauche, François Hollande et Raphaël Glucksmann s'imposent comme celles bénéficiant de la meilleure image et la plus forte popularité auprès des électeurs de gauche. L'ancien chef de l'Etat renvoie une bonne image à 46% de l'électorat selon le baromètre politique mensuel Elabe pour Le Echos, c'est 8 points de plus par rapport à l'enquête de juin. Le dirigeant de Place Publique a, lui, l'adhésion de 42% des électeurs de gauche sondés. Olivier Faure renvoie une image positive à 33% des électeurs. Quant aux autres candidats, ils ne sont pas testés.

Le PS participera-t-il à une grande primaire de la gauche ?

L'organisation d'une primaire interne au PS n'est pas incompatible avec la participation du candidat vainqueur à une primaire de la gauche. Olivier Faure est d'ailleurs partant pour envoyer le représentant du parti à la rose à un tel scrutin face aux candidats des autres forces de gauche, à l'exception de LFI. Mais ses opposants, soit plus de la moitié du parti, ne sont pas aussi enclins à l'idée. La question ne semble pas encore tranchée.

"Le candidat désigné proposera le rassemblement à tous les partis de la gauche démocratique, écologique et républicaine afin de construire ensemble un programme commun, un accord législatif et un contrat de gouvernement", se contente de dire le PS dans un communiqué ce 10 juillet. Il ajoute qu'un "comité inter-partis règlera les modalités de vote et de candidature".

Reste que l'annonce d'une primaire interne et réservée au PS apparaît aux yeux des autres partis, notamment celui des Ecologistes, comme un refus de participer à une grande primaire de la gauche. "Sans surprise, les adhérent.e.s du Parti socialiste ont hier soir décidé d'enterrer la primaire, comme la France insoumise l'a fait il y a bien longtemps maintenant", a écrit Marine Tondelier dans une lettre adressée aux membres de son parti rapporte LCP. L'écologiste appelle donc son parti à se réunir pour décider de la stratégie à adopter concernant une primaire écologiste ou de la gauche.