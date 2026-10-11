Primaire du PS : Raphaël Glucksmann vainqueur dès le premier tour, le résultat de chaque candidat

Le premier tour de la primaire du PS a livré son verdict, ce dimanche 11 octobre. Raphaël Glucksmann l'emporte avec plus de 66% des voix.

L'ESSENTIEL

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19:20 - FIN DE CE LIVE - "Nous avons désormais un candidat", les premiers mots d'Olivier Faure Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, s'est exprimé après les résultats de cette primaire. Il est arrivé loin derrière Raphaël Glucksmann, le grand gagnant de ce scrutin. "Nous avons désormais un candidat", confie-t-il appelant à la mobilisation pour "forger cet esprit de victoire" en vue de 2027.



19:15 - Moins de votants inscrits, pourquoi ce décalage ? Il était estimé qu'un peu plus de 140 000 personnes allaient pouvoir voter à cette primaire. Mais le Parti socialiste revoit à la baisse ce chiffre. 134 456 personnes étaient finalement en capacité de voter. "Alors que 140 282 personnes s'étaient inscrites, des vérifications rigoureuses opérées dans un temps restreint, ont retranché des électeurs qui n'étaient pas identifiés sur les listes électorales ou qui étaient présents dans plusieurs partis à la fois", indique le PS. Communiqué de la primaire de la gauche CHOISIR 2027 | Résultats du premier tour d'une primaire de la gauche marquée par l'engouement des électeurs Le dimanche 11 octobre 2026, à 18H00, s'est conclu le premier tour de la primaire de la gauche socialiste et démocratique. Les résultats de ce premier tour sont les suivants : - Olivier Faure : 14,46 % (17 398 voix) - Jérôme Guedj : 5,83 % (7 012 voix) - Emmanuel Maurel: 5,92 % (7 119 voix) - Raphaël Glucksmann : 66,17% (79 613 voix) - Ségolène Royal : 7,62 % (9 165 voix) Le scrutin s'est tenu du vendredi 9 octobre 8h00 au dimanche 11 octobre 18h00 après avoir été rallongé d'une journée à la suite d'attaques informatiques importantes dans la journée du 9 octobre. Celles-ci n'ont ni compromis la loyauté du scrutin, ni interrompu le processus de vote, mais elles ont considérablement ralenti la capacité des électeurs à se prononcer. Or, au dimanche 11 octobre, à 17h00, avec une participation de 88,88% soit 120 787 électeurs sur les 134 456 en capacité de voter, l'engouement des électeurs de gauche est avéré pour cet exercice démocratique inédit dans le cadre de la campagne pour l'élection présidentielle de 2027. Les organisateurrices du scrutin ont mobilisé une très grande énergie et des moyens humains et techniques conséquents pour assurer le déroulement et l'intégrité de ce scrutin. À cet égard, alors que 140 282 personnes s'étaient inscrites, des vérifications rigoureuses opérées dans un temps restreint, ont retranché des électeurs qui n'étaient pas identifiés sur les listes électorales ou qui étaient présents dans plusieurs partis à la fois. Les frustrations que ces contrôles rigoureux ont induites sont à la hauteur de la rigueur des opérations de vote. — Parti socialiste (@partisocialiste) October 11, 2026

19:09 - “La bataille de France commence” : les mots de Raphaël Glucksmann Après sa victoire, Raphaël Glucksmann, grand vainqueur de cette primaire, a pris la parole et affiche déjà ses ambitions pour 2027. Le leader de Place publique dit vouloir être le candidat de la “rupture avec le macronisme”, de la “rupture avec l’hégémonie de Jean-Luc Mélenchon sur la gauche française” et celui qui “pourra battre l’extrême droite”. Selon lui, “la bataille de France commence”.

18:58 - "Je suis très déçue" : les premiers mots de Ségolène Royal Ségolène Royal a pris la parole après l'annonce des résultats de cette primaire et la victoire dès le premier tour de Raphaël Glucksmann. "Je félicite le gagnant", a souligné l'ancienne ministre. Elle est arrivée à la troisième place avec 7,62% des voix. "Je suis très déçue mais en même temps je suis contente d'avoir participé à cette campagne", a-t-elle également confié. Raphaël Glucksmann remporte la primaire de la gauche sociale-démocrate : "Je suis déçue mais je n'ai aucun regret. (...) Je suis pour celui qui a gagné ce soir la primaire, à condition qu'il y ait un rassemblement à gauche", déclare Ségolène Royal https://t.co/OpH5x2thAq — LCI (@LCI) October 11, 2026

18:43 - "Ce résultat dit quelque chose de puissant" : la première réaction de Raphaël Glucksmann Raphaël Glucksmann a pris la parole après l'annonce de sa victoire à cette primaire. "Ce résultat dit quelque chose de puissant", souligne le leader de Place publique vainqueur dès le premier tour après avoir obtenu 66% des voix. Il devient donc le candidat du camp social-démocrate pour la prochaine élection présidentielle. "Nous ne sommes pas là pour gagner une querelle à gauche. Nous sommes là pour gagner l’élection présidentielle : tourner la page du macronisme, empêcher l’extrême droite et changer la vie", assure Raphaël Glucksmann. Ce soir nous avons gagné ensemble cette primaire. Merci à celles et ceux qui nous ont fait confiance, à toutes celles et tous ceux qui ont fait campagne avec cur et détermination. Ce résultat dit quelque chose de puissant : une gauche fidèle à ses valeurs peut rassembler, gouverner et gagner. Elle peut parler de justice, décologie et de République sans renoncer à rien. Nous ne sommes pas là pour gagner une querelle à gauche. Nous sommes là pour gagner lélection présidentielle : tourner la page du macronisme, empêcher lextrême droite et changer la vie. Cette première place ne me donne aucun droit. Rien nest gagné. Elle moblige à écouter, convaincre et rassembler davantage. Pour chercher chaque voix, ensemble. Jusquà la victoire en 2027. — Raphael Glucksmann (@rglucks1) October 11, 2026

18:35 - Le résultat de chaque candidat Ils étaient cinq sur la ligne de départ. Et c'est Raphaël Glucksmann qui s'impose, dimanche 11 octobre, dès le premier tour. Il a obtenu 66,13% des voix. Olivier Faure arrive loin derrière avec 14,46%. Ségolène Royal est troisième avec 7,62%. Emmanuel Maurel a récolté 5,92% des voix, Jérôme Guedj est dernier avec 5,80%.

18:18 - Raphaël Glucksmann remporte cette primaire Raphaël Glucksmann remporte la primaire de gauche dès le premier tour. Le leader de Place publique est arrivé largement en tête avec 66% des voix.

18:00 - Fin du vote ! Il n'est plus possible de voter pour le premier tour de cette primaire du PS. Les personnes inscrites avaient jusqu'à 18 heures pour faire leur choix. Les résultats doivent être révélés dans quelques instants.

17:00 - Encore une heure pour voter ! C'est la dernière ligne droite ! Les personnes inscrites pour voter à cette primaire du PS ont encore une heure pour le faire. Elles ne pourront plus le faire à partir de 18 heures.

16:20 - Une heure précise pour les résultats ? L'issue du premier tour de cette primaire du PS sera connue peu de temps après la fin du vote qui interviendra à 18 heures. Pour connaître les scores, il faudra patienter un petit peu. Selon LCP, les résultats devraient être dévoilés vers 18h25. TF1 Info indique que les résultats devraient être connus un peu plus tôt, vers 18h15.

15:25 - Pourquoi le vainqueur de la primaire pourrait-il être connu dès ce soir ? Un deuxième tour sera-t-il nécessaire pour connaître le vainqueur de cette primaire du PS ? Le rendez-vous est fixé au week-end prochain mais le grand gagnant pourrait être connu dès ce dimanche soir. Un des cinq candidats doit obtenir plus de la moitié des suffrages. Les résultats seront connus peu après 18 heures, moment de la clôture du vote.

14:30 - Plus de 116 000 votants à 14 heures Le chrono tourne... Il reste désormais moins de 3 heures et 30 minutes aux votants inscrits à la primaire pour faire leur choix. À 14 heures, 116 177 personnes avaient voté sur les 140 000 inscrites à ce scrutin.

13:30 - Quand va-t-on connaître les résultats du premier tour ? À partir de 18 heures, il ne sera plus possible de voter pour ce premier tour de la primaire du PS. Cinq candidats, Ségolène Royal, Olivier Faure, Jérôme Guedj, Raphaël Glucksmann et Emmanuel Maurel, participent à ce scrutin 100% électronique. Les résultats doivent être connus peu de temps après la fin du vote.

12:15 - À quelle heure se termine le vote ? La premier tour du PS devait initialement se finir samedi 10 octobre, à 20 heures. Mais une prolongation du scrutin a été décidée après la cyberattaque survenue vendredi sur la plateforme de vote. Les personnes inscrites peuvent faire le choix jusqu'à 18 heures ce dimanche soir. Selon un dernier bilan, plus de 110 000 votants sur les 140 000 ont déjà fait leur choix.

11:35 - "Aucun bot n'a pu voter", assure l'organisation La cyberattaque survenue vendredi sur la plateforme de vote a fait l'objet de nombreuses interrogations autour de ce premier tour de la primaire du PS. Mais l'organisation se montre rassurante. "Nous avons eu la garantie qu'aucun bot n'a pu voter", souligne Patrick Mennucci à La Tribune Dimanche. Le patron de l'organisation assure que le résultat ne va pas être affecté. "Le système a bien été saturé, mais cela ne modifiera donc pas le résultat", assure-t-il.