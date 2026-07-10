Jean Lassalle candidat à la présidentielle : son étonnante déclaration pour annoncer son intention

Jean Lassalle sera-t-il candidat à l'élection présidentielle 2027 ? L'ex-député n'a en tout cas pas caché son envie d'y aller vendredi 10 juillet, annonçant toutefois une condition.

Candidat à l'élection présidentielle en 2017 et en 2022, Jean Lassalle pourrait bien se relancer dans la course à l'Élysée. Dans un entretien accordé à Ici Béarn Bigorre, celui qui a été député durant vingt ans n'a pas caché son envie d'y retourner. "Si je ne le fais pas, je ne suis pas en paix avec moi-même, j'ai le sentiment d'un délit de fuite", a-t-il lâché, avec le sens de la formule qu'on lui connaît bien. Mais avant toute chose, pas de grande annonce, il faut de l'argent.

Dans un appel aux dons publié sur Facebook mercredi 8 juillet, Jean Lassalle pointe que "sans finances, il est impossible de démarrer une campagne". L'ex-député des Pyrénées-Atlantiques vise au minimum 100 000 euros pour se lancer dans la bataille. À ce stade, Jean Lassalle n'est donc pas officiellement candidat. Il se laisse en effet jusqu'"à l'automne" pour voir "ce que donne la cagnotte", confie-t-il à la radio. "Si elle me permet d'y aller, je ne pense pas que j'aurai de difficulté" à récolter les 500 signatures pour pouvoir être candidat, assure celui qui affirme avoir été "sollicité" par de nombreuses personnes "pour [qu'il se] présente à nouveau à l'élection présidentielle". "J'en ai 250 [signatures] alors que je n'ai rien demandé à personne", confie-t-il.

Vers une candidature "anti-système" pour Jean Lassalle ?

Déplorant les difficultés qu'il peut rencontrer à trouver des financements, Jean Lassalle estime qu'il faudrait "une banque pour les [petits] partis, parce que les élites finalement ont préparé un champ de campagne électorale uniquement pour les gros partis ou ceux qui ont beaucoup de députés, de sénateurs ou des maires de grandes villes [et] les autres ne peuvent pas se présenter. Ce n'est pas la démocratie !"

Quant à sa candidature, Jean Lassalle défendra une voix "contre le système, mais pour la France, pour dire ce que personne d'autre ne dit", a-t-il déclaré auprès d'Ici Béarn Bigorre. Parmi ses combats : la natalité. "On ne fait plus d'enfants en France. [...] Regardez, combien vous voyez de femmes enceintes autour de vous aujourd'hui", a-t-il pointé, regrettant que "le monde que nous avons construit aujourd'hui n'inspire plus aucune confiance" aux jeunes générations. Dans le viseur de Jean Lassalle, il y a également notre bureaucratie "qui ferait pâlir d'envie l'Union soviétique", mais aussi le "monde archi-financiarisé, mondialisé, dans lequel la France n'est plus la France". Bref, tout un programme, mais qui ne pourra être défendu que moyennant finances.