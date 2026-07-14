Défilé du 14 juillet 2026 : un dernier défilé sans discours mais avec les muscles pour Emmanuel Macron, les images

Le défilé du 14 juillet 2026 est le dernier qu'Emmanuel Macron célèbre en tant que président de la République et pour l'occasion, il a voulu une démonstration de force inédite.

L'essentiel

Le défilé du 14 juillet 2026 restera comme un défilé particulier, et pas seulement à cause de la canicule qui étouffe le pays. Il est aussi le dernier d'Emmanuel Macron en tant que président de la République, dans un contexte international tendu.

Dans son dernier discours aux Armées ce lundi, Emmanuel Macron a fait valoir le bilan de ses deux mandats auprès des militaires et tenté de tracer une perspective. Le chef de l'Etat n'a prévu en revanche ni discours aux Français, ni interview ce 14 juillet.

Pour ce défilé du 14 juillet 2026. Emmanuel Macron a voulu une édition XXL mettant à l'honneur le "réarmement" et les différents régiments de l'armée française. Une démonstration de force inédite, ouverte par 500 soldats des États membres de la Coalition des volontaires pour l'Ukraine.

Le dernier défilé du 14 juillet sous l'ère Macron est aussi un moment d'émotion pour le président de la République qui a assuré hier qu'avoir été le chef des Armées depuis 2017 est sa "plus grande fierté".

En direct

10:31 - Les forces spéciales clôturent le défilé aérien Le défilé aérien s’est achevé avec un tableau consacré aux forces spéciales Air de l’armée de l’Air et de l’Espace. Un A400M, escorté par deux hélicoptères Caracal, a fermé le passage des aéronefs avant le début du défilé des troupes au sol. Plus tôt dans la matinée, les Rafale de la Marine nationale ont formé une "ancre volante" au-dessus des Champs-Élysées, aux côtés d’un avion de guet aérien E-2C Hawkeye. Au total, le défilé aérien a mobilisé 98 appareils. 10:29 - La Patrouille de France lance le défilé sur les Champs-Élysées La Patrouille de France a ouvert les célébrations du 14-Juillet avec son traditionnel passage au-dessus des Champs-Élysées. Les neuf Alphajet ont réalisé leur formation "Big Nine", accompagnés de deux Mirage 2000 avec des copilotes ukrainiens à bord. 09:58 - Emmanuel Macron arrive sur les Champs-Élysées et débute la revue des troupes Emmanuel Macron est arrivé sur les Champs-Élysées pour présider le défilé militaire du 14-Juillet. Le chef de l'État a commencé la traditionnelle revue des troupes, accompagné du chef d’état-major des armées, avant le début des différentes séquences de la cérémonie. Ce défilé marque son dixième et dernier 14-Juillet en tant que président de la République. 09:58 - Depuis l’espace, Sophie Adenot adresse un message aux Français pour le 14-Juillet Depuis la Station spatiale internationale, à 400 kilomètres au-dessus de la Terre, la spationaute française Sophie Adenot a livré un message aux Français à l’occasion de la Fête nationale. Sur France 2, elle a évoqué "un jour particulier" pour célébrer la République, ses valeurs et "ce qui nous relie" en tant que peuple, en rappelant la devise "Liberté, Égalité, Fraternité". 09:37 - Plusieurs ministres arrivent place de la Concorde avant le défilé du 14-Juillet À moins d'une heure de l'arrivée d'Emmanuel Macron, plusieurs membres du gouvernement commencent à rejoindre la tribune présidentielle installée place de la Concorde. Sébastien Lecornu, Jean-Noël Barrot, Vincent Jeanbrun ou encore Philippe Tabarot font partie des premiers ministres présents, tandis que les soldats se préparent à défiler sur les Champs-Élysées. 09:27 - L'armée française compte désormais 51.000 réservistes, annonce Catherine Vautrin La ministre des Armées Catherine Vautrin a annoncé sur BFMTV-RMC une hausse de 4.000 réservistes engagés dans les armées depuis 2025. La France compte désormais 51.000 soldats de réserve, contre 47.000 l'an dernier, et vise les 52.000 d'ici la fin de 2026. La ministre a également indiqué que 3.000 jeunes devraient bientôt rejoindre le nouveau service militaire. 09:10 - Le programme du défilé du 14-Juillet minute par minute Le défilé militaire du 14-Juillet 2026 suivra un déroulé particulièrement précis sur les Champs-Élysées. Emmanuel Macron arrivera à 9h50 avant la revue des troupes à 10h. Les avions ouvriront le défilé à 10h21, suivis des troupes à pied, des hélicoptères et des véhicules militaires. La cérémonie se terminera à midi avec le départ du président de la République. 08:45 - Les États-Unis saluent la France à l'occasion de la Fête nationale À l'occasion du 14-Juillet, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a adressé ses félicitations au peuple français. Dans un communiqué, il a rappelé les liens historiques entre les deux pays, soulignant le rôle de la France dans l'indépendance des États-Unis et réaffirmant la volonté de Washington de renforcer son partenariat avec Paris en matière de défense, de coopération économique et de sécurité. 08:35 - Un défilé "inédit" pour afficher le réarmement stratégique de la France Avec 6.600 militaires, 130 aéronefs et 315 véhicules, le défilé sera le plus important de ces dernières années. L'Élysée veut en faire une démonstration du "réarmement stratégique de la France" et du "réveil stratégique européen", dans un contexte marqué par les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient. Pour la première fois, 500 soldats de la "coalition des volontaires", dont 25 Ukrainiens, ouvriront le défilé, tandis que des aéronefs équipés d'armements fictifs et des hélicoptères évolueront au-dessus des chars afin de reproduire les conditions d'un champ de bataille. 08:17 - Le QR code finalement rétabli pour accéder au défilé du 14-Juillet Le Conseil d'État a rétabli, dans la nuit de lundi à mardi, l'obligation de présenter un QR code ainsi qu'une pièce d'identité pour accéder au défilé du 14-Juillet sur les Champs-Élysées. La haute juridiction a annulé la décision du tribunal administratif de Paris, qui avait suspendu cette mesure la veille, estimant que les impératifs de sécurité, notamment liés à la présence de plusieurs chefs d'État dont Volodymyr Zelensky, justifiaient son maintien.

Le défilé du 14 juillet 2026 est l'un des plus importants jamais organisé en France, dans un contexte international tendu. Au programme, 6 800 militaires à pied, 315 véhicules, 98 avions, 33 hélicoptères et 193 chevaux de la Garde républicaine. Un contingent jamais vu de 15% de militaires en plus par rapport aux précédentes éditions du 14 juillet, mais aussi 30% d'avions et de véhicules supplémentaires.

La coopération entre l'armée française et les autres armées européennes a aussi été mise à l'honneur lors de ce défilé du 14 juillet. Ce ne sont pas des militaires français qui ont été convoqués pour ouvrir le défilé, mais 500 soldats des États membres de la Coalition des volontaires, un regroupement des pays souhaitant venir en aide à l'Ukraine et protéger l'Europe contre les offensives russes initié par la France et le Royaume-Uni. Ce premier convoi du défile du 14 juillet comptera des militaires Suédois, Slovaques, Britanniques, Roumains, Autrichiens, Allemands, Polonais, Australiens et Canadiens a fait savoir l'Elysée. 25 soldats ukrainiens fermeront la marche de ce bataillon international.

Le discours de Brienne le 13 juillet est la seule prise de parole d'Emmanuel Macron prévue au sujet des Armées pour les célébrations du 14 juillet. Le chef de l'Etat, qui ne s'est prêté à l'exercice de l'interview de la Fête nationale qu'à deux reprises en 2020 et 2022, n'a pas souhaité renouveler l'expérience pour son dernier 14 juillet à l'Elysée.

Emmanuel Macron a préféré s'adresser directement aux militaires plutôt qu'à l'ensemble des Français, mais il a fait passer un message à tous. "L'engagement a été tenu, les faits sont là et l'histoire jugera", a-t-il déclaré au pied de l'hôtel de Brienne, ajoutant qu'il reste du chemin à parcourir pour renforcer la défense de la France et de l'Europe : "Nous avons lancé l'économie de guerre, mais est-ce suffisant ? Non. Nous devons continuer d'investir davantage, tant des fonds publics européens que des fonds publics nationaux, mais aussi des fonds privés. Nous devons innover", a -t-il déclaré, insistant sur deux points, présentés comme des réussites de son mandat : l'augmentation des moyens accordés aux Armées et les efforts faits en vue d'une défense européenne autonome face aux conflits et au contexte géopolitique international.

Il a d'ailleurs rappelé la récente actualisation de la loi de programmation nucléaire qui prévoit un "effort supplémentaire de 36 milliards d'euros prévu pour la période 2026-2030" avec trois grands chantiers : "l'augmentation de nos stocks de munitions et le renforcement de la préparation opérationnelle" ; "de moyens supplémentaires pour garantir notre souveraineté" et "le rehaussement de dissuasion nucléaire". Il a aussi appelé à renforcer la coopération européenne : "Nous aurions tort de nous arrêter là et nous aurions tort de penser que les réalités d'aujourd'hui seront vraies dans dix ans, quinze ans ou vingt ans, et qu'il n'y aurait pas des compétiteurs qui vont émerger".

Le développement de l'armée française doit toutefois s'inscrire, selon la vision du président de la République, dans une logique européenne. "Nous devons bâtir en Européens et garder nos spécificités propres, nos modes de décision, nos forces d'intervention, notre crédibilité. Mais ne faisons pas bégayer l'histoire", a-t-il déclaré lors de son discours de Brienne. Un moment dont il a profité pour mettre en garde contre l'idée d'un repli nationaliste : "Partout où on flatte les nationalismes, en France ou ailleurs, on se trompe sur l'histoire qui est la nôtre. Le patriotisme, oui, le nationalisme, jamais. Au moment où l'Europe se réarme, penser que cumuler chacun séparément des capacités est le sens de l'histoire, c'est une absurdité."