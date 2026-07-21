Ces insecticides finalement autorisés en France, ce que prévoit la loi d'urgence agricole

La loi d'urgence agricole, prévoyant la réintroduction conditionnée de deux insecticides jusqu'à présent interdits en France, a été adoptée à l'Assemblée nationale lundi 20 juillet.

L'Assemblée nationale s'est exprimée et a largement adopté le projet de loi d'urgence agricole dans la soirée du lundi 20 juillet avec 296 voix contre 224. Le texte de 77 articles a été soutenu, malgré la présence d'une mesure prévoyant la réintroduction de certains insecticides interdits en France, mais autorisés en Europe : l'acétamipride et le flupyradifurone.

Cette mesure est de loin celle qui divise le plus les parlementaires avec un bloc de gauche opposé à l'article sur la réintroduction des néonicotinoïdes et un bloc de droite et d'extrême droite favorable à son adoption, mais les divisions gagnent aussi le bloc central et le camp présidentiel. Gabriel Attal et ses soutiens de Renaissance, ainsi qu'une partie du MoDem et que les élus Liot ont plaidé pour une suppression dudit article au sein du projet de loi. En vain. Leurs amendements de suppression ayant été rejetés par le gouvernement avant même d'être examinés.

Un véto gouvernemental vivement décrié par une partie du camp présidentiel. "Ce filtrage est arbitraire et contraire à l'esprit démocratique", a notamment critiqué l'élu MoDem Richard Ramos. La députée et ancienne ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a dénoncé un "passage en force" au micro de Franceinfo. L'élue s'est abstenue de voter le texte soulignant la nécessité des 77 articles du projet de loi d'urgence agricole portant sur les revenus des agriculteurs ou encore le stockage, la gestion et la pollution de l'eau, mais s'opposant à la réintroduction des insecticides sans débats dédiés. D'autant plus que le Premier ministre avait proposé, dans une lettre adressée aux agriculteurs il y a quelques mois, d'exclure le sujet des pesticides de la loi d'urgence agricole afin de prendre le temps d'y consacrer un "texte spécifique".

Que prévoit le texte sur l'autorisation des pesticides ?

La loi d'urgence agricole prévoit effectivement une réintroduction de l'acétamipride et du flupyradifurone, mais partiellement uniquement. Le texte octroie à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) le pouvoir de réintroduire à titre dérogatoire les deux insecticides pour qu'ils soient utilisés sur certaines cultures en difficultés comme la noisette pour l'acétamipride ou la betterave sucrière pour le flupyradifurone.

Avec cette autorisation restreinte et conditionnée des deux insecticides, le gouvernement tente de satisfaire les deux camps : celui des agriculteurs qui réclament de pouvoir utiliser ces produits pour assurer certaines productions, et celui des défenseurs de l'environnement qui s'opposent à l'utilisation des insecticides aux effets sanitaires néfastes prouvés. "L'interdiction demeure le principe" souligne ainsi l'entourage du Premier ministre auprès de BFMTV. Le gouvernement et les parlementaires favorables ont texte précisent par ailleurs que ce sont les scientifiques et l'Anses qui trancheront sur l'utilisation des insecticides au cas par cas. Une analyse contestée par de nombreuses associations environnementales, comme l'ONG Générations Futures qui estime que l'Anses, sous tutelle du ministère de l'Agriculture, est "sous la pression du pouvoir politique" rapporte Franceinfo.

La réintroduction des insecticides peut-elle encore être empêchée ?

Après son adoption à l'Assemblée nationale, la loi d'urgence agricole doit encore être votée au Sénat ce mardi 21 juillet avant d'être définitivement adoptée. Le vote n'est toutefois qu'une formalité puisque les sénateurs à majorité de droite sont favorables au texte, notamment à la réintroduction des deux insecticides.

Mais en cas d'adoption définitive, les élus insoumis, socialistes et écologistes ont annoncé saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il examine le texte et précisément la mesure sur les néonicotinoïdes. Une manœuvre pleine d'espoir puisque lors de l'examen de la loi Duplomb, prévoyant déjà la réintroduction de l'acétamipride et ayant suscité une vive opposition citoyenne avec une pétition signée plus de 2 millions de fois, avait déjà été censurée par le Conseil constitutionnel.