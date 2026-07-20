Ces insecticides finalement autorisés en France ? Comment Lecornu peut tout faire basculer

Sébastien Lecornu réunit les chefs des groupes du socle commun à l'Assemblée nationale ce lundi pour faire émerger un consensus sur la réintroduction controversée de certains pesticides dans le cadre de la loi d'urgence agricole.

Les responsables des groupes du socle commun à l'Assemblée nationale ont été convoqués ce lundi à 14 heures à Matignon par le Premier ministre, Sébastien Lecornu. L'objectif de cette entrevue est clair : trancher sur la présence ou non de mesures concernant les néonicotinoïdes - l'acétamipride et le flupyradifurone, interdits en France mais autorisés en Europe - dans le projet de loi d'urgence agricole qui doit être voté par les députés ce soir avant d'être examiné au Sénat mardi.

Comme le rappelle Franceinfo, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, le ministre délégué chargé de la Transition écologique, Mathieu Lefèvre ainsi que le ministre des Relations avec le Parlement, Laurent Panifous, participent à cette réunion.

Si des divergences attendues persistent, la gauche est contre le texte en l'état alors que la droite et l'extrême droite sont pour, la mesure sur la réintroduction de l'acétamipride fait également débat au sein du socle commun. Gabriel Attal et une partie de son groupe Ensemble pour la République (EPR) ne veulent pas en entendre parler, tout comme le MoDem. Le texte n'a donc, pour l'instant, pas la certitude d'être adopté à l'Assemblée nationale ce lundi soir. Un vote "contre" serait un échec pour le chef du gouvernement, Sébastien Lecornu.

Que prévoit le texte sur l'autorisation des pesticides ?

"Pourquoi le Premier ministre s'en tient au texte de la Commission mixte paritaire alors qu'il avait fait une lettre de cadrage pour dire de sortir les néonicotinoïdes ?", s'agace un cadre du groupe EPR dans les colonnes de Politico. En effet, la version du projet de loi d'urgence agricole voté ce lundi à l'Assemblée nationale est celle issue des échanges entre sénateurs et députés s'étant mis d'accord sur un compromis : le texte prévoit la réintroduction des deux pesticides interdits, mais laisse à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) décider des secteurs pour lesquels ils peuvent être utilisés. Un revirement pour Sébastien Lecornu qui avait proposé aux agriculteurs d'exclure le sujet des pesticides de la loi d'urgence afin de prendre le temps d'y consacrer un "texte spécifique".

Un changement de stratégie vu comme une mauvaise opération pour une partie du bloc central. Il va à l'encontre des convictions de Gabriel Attal et ses soutiens : la réintroduction de l'acétamipride n'a pas lieu d'être en raison des problèmes sanitaires que le pesticide entraîne. Quant aux élus du MoDem, qui ne sont pas fondamentalement opposés à la mesure, ils craignent qui l'autorisation des pesticides soit mal reçue dans l'opinion publique. Laquelle s'était majoritairement soulevée contre la loi Duplomb à l'hiver dernier.

L'avenir de certains pesticides entre les mains du Premier ministre ?

Dans ce contexte, le Premier ministre Sébastien Lecornu a les cartes en mains et dispose de "deux solutions" selon Politico s'il ne parvient pas à mettre au pas tous les membres du socle commun avant le vote à l'Assemblée ce lundi soir. La première : compter sur le Conseil constitutionnel pour censurer la mesure en cas d'adoption du texte. Mais cela risquerait de remettre en question le travail des parlementaires selon un cadre cité plus haut : "Ça fait comme si le Conseil nettoyait les conneries des parlementaires".

Autre possibilité : le gouvernement peut déposer un amendement de suppression de l'article concernant l'acétamipride et les pesticides avant le vote. Reste que d'après les informations de nos confrères, le locataire de Matignon ne compte pas aller trop vite en besogne. "Ils ne prennent pas trop l'initiative car ils veulent s'assurer que les parlementaires sont d'accord avec ça", glisse un conseiller ministériel. Une telle manœuvre risque de crisper la droite et un conseiller ministériel a assuré à Politico que si un tel amendement est déposé, "ça sera fait en adéquation avec les troupes au Parlement".

Outre les néonicotinoïdes, la gestion de l'eau est un autre point de cristallisation des tensions autour de la loi d'urgence agricole. Le texte prévoit d'alléger les procédures pour créer des retenues d'eau et des bassines. Ici, les opposants au texte craignent qu'une minorité s'accapare l'eau, au détriment des autres particuliers et des milieux aquatiques. Si la loi d'urgence agricole était adoptée dans sa forme actuelle, la gauche a déjà annoncé qu'elle saisirait le Conseil constitutionnel. Même si un accord a été trouvé en CMP le 16 juillet dernier, le texte est donc loin de faire l'unanimité. Preuve que la lutte fera rage jusqu'au bout.