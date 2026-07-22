Monique Barbut : la ministre démissionnaire de la Transition écologique reste en poste, ses explications

La ministre de la Transition écologique Monique Barbut a officiellement présenté sa démission ce mercredi 22 juillet, aussitôt refusée par Emmanuel Macron. Elle reste finalement en poste.

Après l'adoption définitive par le Parlement d'une mesure controversée sur les pesticides à laquelle elle s'opposait dans le cadre de la loi d'urgence agricole, la ministre de la Transition écologique Monique Barbut a annoncé ce mercredi 22 juillet remettre sa démission au président de la République, dans un message posté sur LinkedIn.

"Je l'ai souvent dit : la politique n'est pas mon monde". "Contrairement aux engagements qui m'avaient été donnés, le gouvernement a empêché le débat autour de la suppression de cette mesure, pourtant souhaitée également par les députés", écrit-elle, estimant que "ce revirement constitue (…) le recul environnemental de trop".

"En 2016, la France a fait le choix d'interdire l'acétamipride au nom du principe de précaution, sur la base des expertises scientifiques disponibles. (...) Dix ans plus tard, loin d'avoir dissipé les inquiétudes, les études scientifiques continuent d'alimenter les doutes sur ses effets pour la santé humaine et l'environnement", fustige-t-elle. "Dans ces conditions, le principe de précaution n'a rien perdu de sa pertinence : il s'impose plus que jamais", précise la ministre.

Monique Barbut poursuit sa mission "face à l'urgence"

Issue de la société civile, ex-présidente de l'association WWF , Monique Barbut était notamment opposée à certaines des mesures de la loi d'urgence agricole sur l'eau, et surtout à la réintroduction, à titre dérogatoire, de certains pesticides autorisés dans l'Union européenne mais interdits en France comme l'acétamipride et le flupyradifurone pour une poignée de filières en difficulté.

Mais un retournement de situation est venu contrecarrer les plans de Monique Barbut : Emmanuel Macron "n'a pas accepté" sa démission. La ministre a donc accepté de poursuivre sa mission "à la demande" d'Emmanuel Macron, "face à l'urgence d'agir contre les conséquences du changement climatique", précise son cabinet.

Comme le révélait Politico hier, Monique Barbut n'a appris l'intention de Sébastien Lecornu de "ne pas corriger la mesure sur l'acétamipride que lundi après-midi" lors d'une réunion à Matignon. "Je ne pensais pas qu'on pouvait traiter une ministre comme ça", concède un participant à cette entrevue. "Je me casse", avait alors lancé la ministre au chef du gouvernement. Elle a finalement accepté de rester en poste, comme confirmé par son cabinet, ce mercredi 22 juillet.

Si elle confirme "son désaccord sur la version définitive du projet de loi d'urgence agricole", son cabinet fait savoir qu'elle est "en confiance autour de priorités fortes : accélérer l'adaptation au changement climatique, avec notamment la préservation des forêts françaises et de la ressource en eau ; améliorer la santé environnementale, avec notamment la poursuite d'objectifs ambitieux de réduction de la pollution au cadmium et de protection renforcée des captages d'eau potable".

Monique Barbut esseulée à la tête d'un ministère instable

La démission de Monique Barbut aurait été perçu comme un nouvel échec pour Emmanuel Macron, après la démission d'un ancien homme ayant occupé le poste : Nicolas Hulot qui avait claqué la porte en 2018. Pour Monique Barbut, les divergences avec le gouvernement ne datent pas d'aujourd'hui. L'hiver dernier, elle avait déjà menacé de démissionner en dénonçant l'exploration d'hydrocarbures en Guyane et plus récemment, pour obtenir davantage d'argent pour le Fonds vert.

La démarche de Monique Barbut met en lumière les difficultés immenses qui incombent à un tel portefeuille : elle est déjà la huitième pensionnaire de l'Hôtel de Roquelaure sous l'ère Macron. Plusieurs débats houleux l'ont également opposée à la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard et "malheureusement, c'est très souvent l'écologie qui perd ce genre d'arbitrages au sein d'un gouvernement. Au Conseil des ministres, chaque portefeuille a un poids politique très inégal. En face, les agriculteurs constituent un groupe de pression, on ne peut pas lui en vouloir d'avoir déposé les armes", explique Daniel Boy, politologue et directeur de recherche émérite à Sciences Po dans La Dépêche du Midi.

Le nom d'un remplaçant était déjà évoqué

Si peu de noms circulent, un homme semblait partir avec une longueur d'avance en cas de démission de Monique Barbut : Mathieu Lefèvre. Le ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique faisait "déjà activement en campagne pour la remplacer", selon les informations de Politico. "À mon avis, il a passé trois jours à lui dire : 'Mais oui Monique, tu as raison de menacer de démissionner'", glisse un député EPR auprès de nos confrères, pas franchement emballé à l'idée de le voir prendre la suite.

Régulièrement sur le devant de la scène, parfois davantage que Monique Barbut, Mathieu Lefèvre était perçu par certains comme le véritable maître à bord de ce portefeuille. "On a failli lancer une alerte enlèvement", ironisait récemment un sénateur à propos de Monique Barbut, rappelle Franceinfo.

"Le Premier ministre sait ce que (Lefèvre) est capable de faire, il est là à chaque fois, aux réunions de fond, à l'Assemblée, au Sénat". "La politique, c'est un métier. Barbut n'est pas du tout faite pour ça", tance le député cité un peu plus haut. Preuve que Monique Barbut n'a jamais semblé en mesure de convaincre, ni d'incarner son ministère. Très discrète médiatiquement, il a fallu attendre plusieurs mois après sa nomination avant qu'elle ne prenne la parole lors d'une séance de questions au gouvernement.