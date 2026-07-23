Certains malades vont devoir payer plus : le gouvernement tranche la question des franchises médicales

Dans un souci de rétablissement des comptes publics, le gouvernement annonce doubler le plafond annuel des franchises médicales sur les consultations et les médicaments.

Dans un entretien accordé à Paris Match mercredi 22 juillet et face à un déficit jugé "préoccupant", Sébastien Lecornu a annoncé des pistes de réforme pour le budget 2027 qui concernent notamment la protection sociale, à l'approche des débats budgétaires. Dans le même temps, le Premier ministre n'exclut pas d'effectuer des coupes budgétaires dans les dépenses de santé de manière à rétablir les comptes publics.

Pour faire clair, le locataire de Matignon propose de diminuer le remboursement de certains médicaments et veut augmenter la contribution de certains patients. Dans les faits, le remboursement des médicaments qui n'apportent qu'un "bénéfice thérapeutique faible" pourrait fondre. Ici, les traitements remboursés à 15 %, voire certains pris en charge à 30 % semblent dans le viseur.

Un "effort" sera demandé à "ceux qui achètent plus de 50 boîtes de médicaments par an ou vont plus de 25 fois chez le médecin par an, tout en protégeant les plus fragiles socialement", dit-il. Autrement dit : le chantier ouvert par son prédécesseur François Bayrou reprend : le Premier ministre veut relever le plafond qui limite la facture sur les franchises médicales, soit le montant maximum restant à la charge des patients.

"Ce plafond n'a pas évolué depuis 20 ans"

Depuis ce jeudi 23 juillet, la bombe est officiellement lancée. La ministre de la Santé Stéphanie Rist annonce sur RMC le doublement des plafonds sur les franchises des boîtes de médicaments. "Le débat sur les franchises a eu lieu l'année dernière et a été tranché par le Premier ministre, il n'y aura pas d'augmentation des franchises, nous gelons le montant de ces franchises à 1 euro sur les boîtes de médicaments, ça ne bougera pas", explique la ministre.

En revanche, "ce que nous faisons évoluer, c'est le plafond annuel. Depuis 20 ans, les Français, s'ils dépassent un nombre de consultations ou de boîtes de médicaments, paient 100 euros par an", rappelle-t-elle. "C'est un maximum, un plafond, ils ne peuvent pas payer plus. Mais nous allons doubler ce plafond qui n'a pas évolué depuis 20 ans", confirme Stéphanie Rist.

"En moyenne, un patient avec des maladies chroniques, dépense 78 euros par an actuellement. Si on double, il sera plutôt à 150 qu'à 200 euros", précise-t-elle. Un décret est attendu "dès cet été", conclut-elle. Les patients en affection longue durée (ALD) - statut attribué à de nombreux patients souffrant de maladies chroniques - seront donc concernés. Les femmes enceintes et les mineurs ne seront en revanche pas concernés par ce relèvement du plafond des franchises médicales.



Dans un rapport publié en mai dernier, la Cour des comptes plaidait pour un élargissement du périmètre des franchises aux soins dentaires, aux dispositifs médicaux comme les pansements, les lunettes, mais également aux actes prodigués par le sages-femmes et pharmaciens d'officine. En remettant le sujet des franchises médicales sur la table dès l'été 2026, le gouvernement donne le ton du prochain budget qu'il souhaite voir adopté "dans l'hiver".