Trop de rendez-vous médicaux et de médicaments consommés ? Sébastien Lecornu veut demander un "effort" aux malades

Dans une optique de rétablissement des comptes publics, le Premier ministre Sébastien Lecornu envisage des coupes dans les dépense de santé. Il prévoit de demander un effort à certains malades.

Dans un entretien accordé à Paris Match ce mercredi 22 juillet et face à un déficit jugé "préoccupant", Sébastien Lecornu annonce des pistes de réforme pour le budget 2027 qui concernent notamment la protection sociale, à l'approche des débats budgétaires. Dans le même temps, le Premier ministre n'exclut pas d'effectuer des coupes budgétaires dans les dépenses de santé de manière à rétablir les comptes publics.

Pour faire clair, le locataire de Matignon propose de diminuer le remboursement de certains médicaments et veut augmenter la contribution de certains patients. Dans les faits, le remboursement des médicaments qui n'apportent qu'un "bénéfice thérapeutique faible" pourrait fondre. Ici, les traitements remboursés à 15 %, voire certains pris en charge à 30 % semblent dans le viseur.

Le plafond des franchises médicales relevé ?

Ensuite, un "effort" serait demandé à "ceux qui achètent plus de 50 boîtes de médicaments par an ou vont plus de 25 fois chez le médecin par an, tout en protégeant les plus fragiles socialement", dit-il. Autrement dit : le chantier ouvert par son prédécesseur François Bayrou semble reprendre : le Premier ministre propose de relever le plafond qui limite la facture sur les franchises médicales.

Le Béarnais, lui, avait annoncé l'été dernier son intention de doubler de 50 à 100 euros le plafond annuel des franchises médicales, ainsi que les franchises elles-mêmes, en les faisant passer à 2 euros par boîte pour les médicaments.

Rappelons que la franchise médicale s'applique aux boîtes de médicaments (1 euro), aux actes paramédicaux (1 euro) et aux transports médicaux (4 euros). Elle est plafonnée à 50 euros par an au total. Sébastien Lecornu assure que les tarifs des hôpitaux "seront préservés" et qu'il ne touchera pas au remboursement des consultations médicales.

Dans un rapport publié en mai dernier, la Cour des comptes plaidait pour un élargissement du périmètre des franchises aux soins dentaires, aux dispositifs médicaux comme les pansements, les lunettes, mais également aux actes prodigués par le sages-femmes et pharmaciens d'officine. En remettant le sujet des franchises médicales sur la table dès l'été 2026, Sébastien Lecornu donne le ton du prochain budget qu'il souhaite voir adopté "dans l'hiver".