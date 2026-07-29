Le Pen aidée par Lecornu pour le financement de sa campagne présidentielle ? Une réunion au cœur de la polémique

Alors que Marine Le Pen a eu du mal à financer ses précédents campagnes présidentielles, Sébastien Lecornu a fait une proposition pour le scrutin de 2027.

L'élection présidentielle 2027 approche et avec elle la question des financements de campagne des candidats en lice. Un sujet sur lequel s'est penché le Premier ministre, Sébastien Lecornu, lors d'une réunion organisée à Matignon le lundi 20 juillet en présence des représentants des principales banques françaises. Une entrevue qui a été tenue secrète jusqu'à ce qu'elle soit terminée, car le sujet est sensible.

Officiellement, l'objectif du chef du gouvernement est d'assurer le financement des campagnes présidentielles de tous les candidats, et donc la contraction de prêts pour chacun d'entre eux, par des banques françaises afin de ne pas mêler "des réseaux financiers étrangers" à la séquence politique. Sébastien Lecornu espère ainsi éviter de potentielles ingérences étrangères. Mais d'autres, notamment à gauche, résument la manœuvre à un coup de pouce du gouvernement à Marine Le Pen.

L'élue écologiste Léa Balage El Mariky dénonce "un effort de contrition de Matignon" qui chercherait à "répondre aux sirènes" de la formation d'extrême droite, rapporte Politico. Chose que dément fermement l'entourage du Premier ministre. Reste qu'auprès du média, un cadre RN a évoqué un échange à ce sujet entre Sébastien Lecornu et Marine Le Pen... Là encore, l'existence de l'entretien a été démenti par Matignon.

La cheffe du file du Rassemblement national (RN) est l'une des seules candidates à avoir profité d'un financement étranger lors des deux dernières élections présidentielles. Elle s'était rapprochée d'une banque russe en 2017 et avait contracté un prêt dans une banque hongroise en 2022. Marine Le Pen avait alors expliqué avoir trouvé des solutions à l'étranger, après avoir essuyé des refus de financement de la part de toutes les banques françaises. Des fins de non recevoir que la candidate redoute à nouveau en 2027. Dès avril, le trésorier du parti, Kevin Pfeffer, déplorait des "retours négatifs" de banques "qui ne jouent plus le jeu de la démocratie".

La proposition de Lecornu pour le financement des campagnes présidentielles

Les équipes du Premier ministre nie toute volonté de venir en aide à la candidate du RN, mais elles jugent "essentiel que tous les candidats, quel que soit leur bord politique, puissent accéder à des financements français pour financer leur campagne" afin de "garantir le bon déroulement" de la séquence présidentielle.

Le gouvernement a donc proposé la création d'un consortium impliquant tout ou une partie des six grands établissements français (BNP Paribas, Société générale, BPCE, Crédit mutuel, Crédit agricole, La Banque postale) pour financer un candidat. Ainsi, "l'Etat pourrait couvrir une partie du risque de non-recouvrement" pour rassurer les banques qui partageraient les risques financiers et ne verraient pas leur réputation entachée par l'association à un parti politique, en l'occurrence au RN. L'idée s'inspire de la "banque de la démocratie" imaginée par François Bayrou quand il était à Matignon.

Des difficultés évoquées par les banques

L'absence de remboursement et les retombées d'images sont les principales raisons, annoncées ou supposées, des banques pour refuser de financer Marine Le Pen. Concernant les risques financiers, la candidate est certaine d'atteindre les 5 % de suffrages nécessaires pour se voir rembourser 47,5 % de sa campagne par l'Etat... Mais les banques redoutent que les comptes de campagne soient rejetés - comme en 2012 avec Nicolas Sarkozy - et donc non remboursés. Les risques réputationnels, eux, ne sont pas assumés même si, selon Le Monde, certains établissements craignent de perdre 2 % à 5 % de leur clientèle en cas de financement du RN. "On ne prête pas sur des critères "coup de cœur" des Français. On évalue les risques de crédit", a défendu Maya Atig qui dirige la Fédération bancaire française (FBF).

La proposition de Sébastien Lecornu a été entendue par les banques qui ont cependant réclamer plus de protections et notamment une garantie publique, qui imposerait à l'Etat de rembourser la banque en cas de non-recouvrement des frais par le candidat. Requête que Matignon semble prêt à accepter mais à quelques conditions : l'Etat ne rembourserait la banque que si le candidat n'atteint pas le seuil de 5 %, mais pas dans l'hypothèse de comptes violant la loi.