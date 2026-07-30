Pourquoi le séjour de Monique Barbut dans le Var en pleine crise a agacé le gouvernement

La ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, est de nouveau au cœur d'une polémique après un séjour dans sa résidence secondaire dans le Var en pleine crise nationale.

La ministre de la Transition écologique aurait-elle mieux fait d'aller au bout de sa démission le 21 juillet denier ? Critiquée durant les premiers mois de son mandat pour sa trop grande discrétion et en juin pour une erreur de communication sur les épisodes de canicule - à noter que la météo lui a donné raison -, Monique Barbut est à nouveau au cœur d'une polémique.

Monique Barbut se voit reprocher son départ dans le Var en pleine crise liée aux violents incendies qui touchent la France. Au gouvernement et notamment au ministère de la Transition écologique, certains ne comprennent pas pourquoi la ministre n'était pas l'une des premières à se rendre sur le terrain. D'autant plus qu'Emmanuel Macron et Laurent Nuñez, ministre de l'Intérieur se sont rendus en Gironde, là où les incendies ont été les plus destructeurs. Monique Barbut, elle, était bien dans le Var, également touché par les feux de forêt, mais dans sa villa de Sainte-Maxime selon les informations du Canard enchainé.

Le court séjour de la ministre dans sa résidence varoise, du 22 au 27 juillet, lui vaut désormais d'être surnommée "Madame Transat" dans les couloirs de son ministère rapporte RTL. Pourtant, l'entourage de Monique Barbut assure que la ministre a été à la tâche et s'est plongée dans la gestion de crise, mais depuis chez elle. La membre du gouvernement a d'ailleurs participé à toutes les cellules de crise organisées durant son séjour, elle était simplement en visioconférence. "Il n'y a aucun problème pour travailler à distance, on prépare déjà un plan de reconstruction de nos forêts", assurent les équipes de Monique Barbut qui rappellent auprès de Franceinfo que leur rôle "est d'agir sur la prévention des incendies et la restauration des forêts, tandis que l'extinction des incendies est pilotée par le ministère de l'Intérieur".

Pas de vacances pour les ministres ?

Reste que l'absence de Monique Barbut à Paris lors du pic de la saison des incendies 2026 n'a pas plu au Premier ministre qui aurait été "hystérique" rapporte RTL. Une information démentie par l'équipe de Sébastien Lecornu. Il y aurait cependant de quoi pour celui qui a déplacé ses vacances pour suivre la situation de près et ne compte pas s'offrir un seul jour de déconnexion cet été, même en cas de retour furtif à Vernon en Normandie, son chez lui situé à 45 minutes de Paris, ou de passage rapide dans le Var à proximité de la villégiature d'été présidentielle. Des endroits "où il sait qu'il pourra travailler", a précisé un collaborateur de longue date au Parisien.

Après le séjour varois de Monique Barbut, ce sont les vacances de la ministre qui a prévu de passer une semaine au Maroc, où elle est née, pour fêter ses 70 ans en famille, qui pourrait agacer au gouvernement. Le voyage n'a pas été annulé indique Franceinfo, contredisant Le Canard enchaîné. Il est même prévu de longue date et d'avant la nomination de la ministre selon son entourage. "Tout est fait dans les règles" pour ce voyage assurent les proches de Monique Barbut : la date, la durée et lieu qui permet de rejoindre "assez rapidement Paris". Les critiques sur Monique Barbut ne sont, pour ses proches, qu'une tentative de "nuire" à la ministre de la Transition écologique.