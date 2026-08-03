Harcèlement moral, tentatives de suicide et suicides : que se passe-t-il au sein des services du Premier ministre ?

Plusieurs signalements et enquêtes ont été lancés après une série de drames survenus au sein des services du Premier ministre, comme du harcèlement moral et plusieurs tentatives de suicide et suicides.

D'après une enquête menée par France Inter, plusieurs événements se sont déroulés au cours des derniers mois au sein des services du Premier ministre, conduisant à l'ouverture d'enquêtes administratives et judiciaires. Depuis l'automne 2025, deux agents ont mis fin à leurs jours, tandis que deux autres ont tenté de se suicider. En parallèle, une enquête préliminaire pour harcèlement moral a été ouverte après le dépôt de plainte d'une fonctionnaire.

D'après nos confrères, à l'origine de l'affaire se trouve une fonctionnaire du service correspondance du Premier ministre. Cette dernière affirme avoir constaté une dégradation progressive de ses conditions de travail après des changements hiérarchiques intervenus fin 2023. Son avocate évoque un retrait de responsabilités, un isolement ainsi que des humiliations répétées envers sa cliente. La fonctionnaire explique notamment avoir été installée dans un bureau au sous-sol et avoir été volontairement écartée de certaines réunions.

Après avoir alerté à plusieurs reprises sa hiérarchie, la médecine du travail, mais aussi son syndicat, un audit interne aurait permis de confirmer cette situation. La fonctionnaire explique avoir tenté, face à la dégradation de son état psychologique, de mettre fin à ses jours en avril dernier. Hospitalisée pour risque suicidaire, elle décide finalement de déposer plainte pour harcèlement moral le 25 juin. Le parquet de Paris a confirmé l'ouverture d'une enquête préliminaire.

Une série noire qui inquiète les agents

Le signalement transmis à la justice concerne cette agente, mais pas seulement. D'après des éléments révélés par France Inter, une agente de la Direction de l'information légale et administrative a également tenté de se suicider sur son lieu de travail en octobre 2025. Quelques mois plus tard, en mars 2026, un chargé de projet du Secrétariat général pour l'investissement s'est suicidé à son domicile. Dans les jours qui ont suivi, un autre agent du Secrétariat général du gouvernement a également mis fin à ses jours en se jetant sous un train.

Dans le signalement transmis à la justice, un représentant du personnel évoque une situation de "harcèlement moral institutionnel présumé", rapporte Le Parisien. L'avocate de la fonctionnaire estime, de son côté, que les services du Premier ministre ont été fragilisés par les différents changements politiques intervenus depuis la dissolution de juin 2024 et la succession de plusieurs gouvernements.

Face aux inquiétudes, plusieurs investigations ont été lancées. Une enquête interne sur l'un des suicides a été validée, tandis qu'une autre portant sur les risques psychosociaux doit être menée par un cabinet extérieur. De leur côté, les services du Premier ministre assurent que la prévention des risques psychosociaux est une priorité et indiquent que le dispositif Vigisouffrance a enregistré 66 saisines en 2025, contre 44 l'année précédente.