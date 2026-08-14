Emmanuel Macron au fort de Brégançon : "quand la France brûle..." Après les photos en jet-ski, la polémique sur les vacances du Président

Les vacances d'Emmanuel Macron au fort de Brégançon ont fait l'objet d'un reportage dans Paris-Match très commenté ce vendredi par une partie de la sphère politique qui déplore notamment un timing jugé inopportun.

La Une de Paris-Match du 13 août 2026 aura réussi à créer le débat et causé de multiples réactions des adversaires politiques d'Emmanuel Macron. Pour rappel, l'hebdomadaire consacre sa Une aux vacances du Président de la République au fort de Brégançon, un grand classique de l'été, qui voit cette fois Emmanuel Macron au guidon d'un jet-ski. La Une de Paris-Match est barré du titre "Dernier été aux commandes", clin d'oeil à la fin de mandat d'Emmanuel Macron en 2027.

Le reportage lui vaut ce vendredi un procès en déconnexion de ses adversaires politiques, dans un contexte estival rendu tendu par la gestion d'une 5e vague de canicule et par des incendies qui ont ravagé une partie de la France, de la Gironde au Var en passant par le Nord-Pas-de-Calais ou les Landes cette semaine.

À la une de cette semaine.



Emmanuel Macron : dernier été à aux commandes.

Exclusif : avec Brigitte, les photos de leurs vacances à Brégançon.

Comment il prépare la fin de son mandat.



Léa Salamé et Raphaël Glucksmann : lheure des grandes pic.twitter.com/zKvUxkuDGt — Paris Match (@ParisMatch) August 12, 2026

C'est d'ailleurs l'angle d'attaque choisie par la cheffe de file des Ecologistes Marine Tondelier sur le réseau social X où elle raille le publi-reportage" réalisé au coeur d'un "été apocalyptique", juge-t-elle ce vendredi. A gauche toujours, le Secrétaire général du PS Olivier Faure critique aussi le timing du reportage dans un post publié sur X. "Pendant la canicule, quand la France brûle, quand une partie des Français n'a pas pu partir en vacances, le président s'amuse en jet ski à Brégançon. C'est ça le message ? C'est très réussi."

De son côté, l'Elysée assure que le photographe n'avait pas d'accès autorisé. "Il y a des photos volées du président tous les ans depuis 9 ans", estime-t-on dans l'entourage d'Emmanuel Macron, selon Le Figaro. Le reportage comprend toutefois des confessions de proches du président qui détaillent des vacances aussi marquées par la boxe ou des footing au coeur d'un été présenté comme "studieux". "Ces vacances, le président les passe au téléphone", insiste un proche, comme pour éteindre l'incendie naissant.