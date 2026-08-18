Manon Aubry mordue par une vipère : une photo et une blague sur ses réseaux sociaux

Manon Aubry a révélé sur Instagram avoir été victime d'une vipère. La rentrée de l'eurodéputée insoumise se fera sur un rythme bien différent cette année...

Coup dur pour Manon Aubry. L'eurodéputée insoumise a connu une mésaventure cet été qui aurait pu virer au drame. Dans un post publié sur Instagram lundi 17 août, Manon Aubry a révélé avoir été mordue par une vipère. Si "dans de rares cas, la morsure peut s'avérer mortelle", le ministère de la Santé indique sur son site que le venin de l'animal n'est pas sans conséquence pour l'homme : "douleurs et gonflement au niveau de la morsure, mais aussi des symptômes digestifs, cardiovasculaires et respiratoires" sont au programme.

Et Manon Aubry peut en témoigner. Sur la photo de sa publication, l'eurodéputée apparaît assise dans un lit d'hôpital, branchée à quelques machines, mais tout sourire. Elle tient entre ses mains un petit livre intitulé M. Malchance, tiré de la célèbre collection pour enfants. "Une vipère a cru bon de venir me mordre et m'envoyer passer un séjour à l'hôpital avec quelques complications liées à l'envenimation", explique-t-elle en description.

Passage aux urgences, puis en réanimation pour Manon Aubry

Manon Aubry révèle par ailleurs avoir non seulement fait un passage par les urgences, mais également en service de réanimation. "Vive l'hôpital public : promis on va continuer à se battre pour vous donner les moyens !" assure l'élue. Mais si Manon Aubry semble tirée d'affaire, la rentrée s'annonce tout de même un peu différente par rapport à ce qui était prévu.

Alors qu'on ignore exactement quand et où elle s'est fait mordre par une vipère, l'eurodéputée précise qu'elle va devoir encore garder sa jambe "immobilisée". Et cela aura des conséquences sur son emploi du temps. "Je dois [...] malheureusement annuler ma participation aux AMFIS jeunes et les AMFIS vont se faire sur un pied, mais j'ai hâte de vous retrouver pour une année décisive", lance-t-elle, avant d'ajouter, non sans humour : "Où c'est sûr, on va faire taire les langues de vipère !"