Débat de la présidentielle : suivez en direct l'événement au Medef, des échanges musclés redoutés

Sept candidats à l'élection présidentielle participent au premier débat de la campagne organisé par le Medef ce jeudi 27 août 2026 au stade Roland-Garros à Paris. Ils vont devoir répondre aux questions et convaincre avec leur projet économique face à un public parfois hostile.

Il arrive tôt, mais voici le premier grand oral des candidats (ou d'une partie des candidats) à l'élection présidentielle 2027. Ce jeudi 27 août, le Mouvement des entreprises de France (Medef) a invité sept prétendants à l'Elysée pour les interroger sur leur projet économique. Une confrontation qui doit débuter à 16h45, pour la clôture des universités d'été du Medef au stade Roland-Garros, à Paris.

Marine Le Pen (Rassemblement national), Bruno Retailleau (Les Républicains), Edouard Philippe (Horizons), Gabriel Attal (Renaissance), Raphaël Glucksmann (Place publique), Marine Tondelier (Les Ecologistes) et Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) ont répondu favorablement à l'invitation du Medef. Tous devront répondre aux questions de cinq patrons de petites et moyennes entreprises, élaborées à partir d'une consultation menée auprès de 66 000 chefs d'entreprise.

Ce premier débat entre candidats à l'élection présidentielle intervient très tôt, à huit mois du premier tour du scrutin et alors que la liste définitive des candidats est loin d'être connue. Si les sept invités ont fait part de leurs ambitions présidentielles, tous ne sont pas assurés d'être sur la ligne du départ du premier tour : Edouard Philippe et Gabriel Attal se disputent le rôle de candidat de la droite et du centre et assurent s'unir derrière celui qui sera le mieux placé dans la sondage à l'approche du scrutin ; Raphaël Glucksmann doit d'abord passer par la primaire socialiste avant d'espérer porter les couleurs du parti à la rose ; tandis que Marine Tondelier n'a pas été officiellement adoubée par son parti qui appelle à une primaire de la gauche.

C'est un choix du Medef d'organiser un débat si tôt, mais c'est surtout un moyen d'imposer ses thèmes dans la campagne à venir, notamment les questions sur l'emploi et les retraites. "Chaque candidat devra notamment préciser ce qu'il entend proposer pour redresser l'économie du pays et quelle place il entend donner aux entreprises", prévient l'organisation patronale.

Les attentes du Medef pour l'élection présidentielle

Les sept candidats présents vont devoir convaincre les chefs d'entreprise et la tache ne s'annonce pas aisée. Selon une consultation menée par Opinion Way à la demande du Medef, 82 % des chefs d'entreprise se disent pessimistes concernant les effets de la politique économique du prochain chef de l'Etat. Les propositions formulées par les candidats ce jeudi 27 août pourraient peut-être en rassurer certains. Elles devraient en tout cas répondre aux questions du patronat qui a exprimé des attentes précises auprès de l'institut Opinion Way, cinq sont particulièrement revenues :

83 % des chefs d'entreprise espèrent que le futur président de la République réduira la fiscalité et les charges des entreprises ;

81 % espèrent qu'il réindustrialisera la France ;

75 % espèrent qu'il simplifiera les normes et les procédures administratives ;

75 % espèrent qu'il réduira la dette et les dépenses publiques ;

Et 74 % qu'il stabilisera les règles fiscales et sociales.

Des enjeux différents pour chaque candidat face au Medef

Si tous les candidats ont du travail devant eux pour convaincre les membres du Medef, tous ne partent pas du même point. Bruno Retailleau, Edouard Philippe et Gabriel Attal portent des idées plutôt alignées avec celles du patronat par rapport aux autres candidats, même si les deux anciens Premier ministre doivent composer avec une partie du bilan d'Emmanuel Macron qui a perdu de sa superbe auprès du Medef au fil de son séjour à l'Elysée.

Les candidats de gauche ne seront pas aussi bien accueillis par les membres du Medef, en particulier Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI pourrait surtout tendre la main aux petits patrons et défendre ses idées sur la justice sociale et la redistribution des richesses. Le débat pourrait être houleux entre l'insoumis et les représentants du patronat, d'autant plus que le tribun a donné le ton à La Tribune Dimanche : "Je n’y vais pas pour caresser les têtes. S’ils me cherchent, ils vont me trouver. Je ne sors pas de l’œuf. Mes adversaires n’ont aucune chance de m’intimider".

L'assistance pourrait être moins farouche face à Raphaël Glucksmann, dont le principal enjeu est de montrer qu'il est préparé à l'exercice du débat après sa prestation loupée de l'automne dernier face à Eric Zemmour. Le fondateur de Place publique doit prouver qu'il maîtrise les sujets économiques et qu'il sait porter ses idées en répondant aux attaques des adversaires.

Quant à Marine Le Pen, rodée à l'exercice des débats, doit surtout rassurer le patronat qui s'est montré plus sensible au discours plus libéral de Jordan Bardella, lorsqu'il était pressenti pour représenter l'extrême droite à la présidentielle en cas d'inéligibilité de la cheffe de file du RN.

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