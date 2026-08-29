"Je ne sais pas dans quelle langue il faut que je le dise !" : Sébastien Lecornu réaffirme qu'il n'est "pas candidat" à la présidentielle 2027

Sébastien Lecornu réaffirme ce 29 août dans le Parisien qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle de 2027 et demande aux prétendants à l'Élysée de ne pas bloquer l'action publique.

"Je ne sais pas dans quelle langue il faut que je le dise !" martèle Sébastien Lecornu dans un entretien accordé au Parisien ce samedi 29 août. Le Premier ministre a affirmé sans équivoque son intention de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2027, ni de s'immiscer dans la campagne à venir. Qualifiant son équipe de "gouvernement de mission", le chef de l'exécutif a appelé l'ensemble des prétendants à l'Élysée à ne pas entraver l'action publique alors que s'approchent les échéances électorales du printemps prochain.

Tout en se disant préparé à l'éventualité d'une motion de censure au sein d'une Assemblée nationale sans majorité absolue, Sébastien Lecornu a averti qu'un rejet du budget plongerait la France dans une situation financière gravissime. Afin de garantir la continuité de l'État dans un contexte politique national et mondial instable, le chef du gouvernement préconise l'adoption d'un projet de loi de finances qui serait restreint au premier semestre. Cette feuille de route temporaire contiendrait des mesures "réversibles" qui pourront être modifiées par la future majorité issue des urnes.

Des arbitrages budgétaires sous tension

Pour contenir le déficit, le locataire de Matignon entend faire porter l'essentiel de la rigueur sur l'État, dont les dépenses progresseront moins vite que l'inflation. Les collectivités locales verront de leur côté la hausse de leurs frais de fonctionnement strictement alignée sur la hausse des prix. Si les prestations sociales et les minima sociaux comme le RSA ou les petites retraites seront préservés, Sébastien Lecornu a confirmé que la désindexation des plus hautes pensions restait une option envisageable.

Dans les colonnes du quotidien, le Premier ministre a également annoncé vouloir s'attaquer aux abus d'arrêts maladie en concertation avec les partenaires sociaux et poser la question du déremboursement des médicaments à faible bénéfice thérapeutique. Soucieux de préserver l'attractivité économique du pays auprès des investisseurs internationaux, il a enfin exprimé ses réserves quant à la reconduction de la surtaxe exceptionnelle sur les très grandes entreprises, tout en se disant ouvert au dialogue.