"J'ai pris la décision de me présenter à cette primaire" : Olivier Faure se lance dans la course à l'Élysée

Olivier Faure a officialisé sa candidature à la primaire de la gauche pour la présidentielle de 2027. Le patron du PS se lance pour la première fois vers l'Élysée, mais devra s'imposer au sein d'un parti fracturé face au favori Raphaël Glucksmann.

"J'ai pris la décision de me présenter à cette primaire". C'est par ces mots que le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a annoncé sa décision de se présenter à la primaire de la gauche en vue de l'élection présidentielle de 2027 dans un message adressé aux députés de son groupe à l'issue de l'université d'été de Blois. Le député de Seine-et-Marne a indiqué qu'il réserverait la primeur de son annonce publique au journal de 20 heures de TF1, indique 20 Minutes. À 58 ans, celui qui dirige le parti depuis huit ans se lance pour la première fois dans la course à l'Élysée, après avoir laissé la place à Anne Hidalgo lors du scrutin de 2022.

Olivier Faure devra néanmoins faire face à une concurrence déjà installée, comprenant plusieurs figures du parti comme les députés Jérôme Guedj et Philippe Brun, ou encore l'ancienne candidate à la présidentielle Ségolène Royal. Il vise à s'imposer comme le garant de l'unité des forces sociales-démocrates tout en tentant de convaincre un électorat de gauche encore très partagé.

Un rôle de challenger face à Raphaël Glucksmann

Le patron des socialistes aborde toutefois ce scrutin interne dans une position délicate face au député européen de Place publique, Raphaël Glucksmann, qui fait figure de grand favori. Alors que les sondages créditent ce dernier de 10 à 15 % des intentions de vote au premier tour de la présidentielle, Olivier Faure plafonne pour l'instant entre 3,5 et 5 %. Ironie de la situation, il se retrouve en challenger face à un homme dont il avait lui-même porté la candidature lors des élections européennes de 2019 et 2024.

La tâche s'annonce d'autant plus complexe que Raphaël Glucksmann, fort de sa ligne pro-européenne et de son opposition marquée à La France insoumise, s'est progressivement rapproché des opposants à la direction actuelle du PS. Ayant été mis en minorité par les militants de son propre parti en juillet dernier sur la question des modalités de cette primaire, Olivier Faure aborde cette campagne interne dans un contexte d'équilibre des forces très délicat.