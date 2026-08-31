Édouard Balladur : de quoi est mort l'ancien Premier ministre ? Un drame personnel avant sa disparition

L'ancien Premier ministre Édouard Balladur est mort ce lundi 31 août, a annoncé sa famille. Il était âgé de 97 ans. Il est décédé huit mois, jour pour jour, après la disparition de son épouse.

Édouard Balladur est mort. L'annonce a été faite ce lundi 31 août 2026 par sa famille auprès de l'AFP. L'ancien Premier ministre s'est éteint à l'âge de 97 ans, seulement quelques mois après le décès de sa femme, Marie-Josèphe, rappelle Paris Match. Celle qui fut sa femme pendant soixante ans et avec qui il a eu quatre fils, Pierre, Jérôme, Henri et Romain, s'était éteinte des suites d'une longue maladie le 31 décembre 2025, huit mois jour pour jour avant le décès de son mari.

Presque centenaire, l'ex-locataire de Matignon, entre 1993 et 1995, avait souffert par le passé d'un cancer. Dans leur livre Le Dernier tabou, révélations sur la santé des présidents, les journalistes Denis Demonpion et Laurent Léger révèlait en 2012 qu'Édouard Balladur avait été victime d'un cancer des intestins juste après avoir quitter ses fonctions de Premier ministre. "Puisque j'étais simple député ça n'a intéressé personne", avait alors lâché Édouard Balladur aux journalistes.

Édouard Balladur, de la Turquie à Matignon

Né le 2 mai 1929 à Izmir, en Turquie, Édouard Léon Raoul Balladur, de son nom complet, est le fils cadet de Pierre Balladur, un banquier et directeur de la Banque ottomane à Smyrne, et d'Émilie Latour. Il naît Turque mais devient Français via la naturalisation de ses parents en 1932. Les parents d'Édouard Balladur se réfugient en France en 1935, à Marseille, avec leurs six enfants.

Édouard Balladur étudie par la suite le droit à l'université d'Aix-Marseille durant un an, puis il intègre l'Institut d'études politique de Paris, section service public. En 1955, il entre à l'École nationale d'administration (ENA). Par la suite, il intègre le Conseil d'État, sections Contentieux et Travaux publics. Entre 1968 et 1980, Édouard Balladur préside celle qui s'appelle alors la Société française pour la construction et l'exploitation du tunnel sous le Mont-Blanc. Puis, en 1977, il prend les rênes de de la Générale de service informatique, société au sein de la Compagnie générale électrique.

Parallèlement, il mène aussi sa carrière politique. Entre 1973 et 1974, il est Secrétaire général à la présidence de la République française, sous Georges Pompidou. À cette époque, il devient particulièrement influent en raison de la maladie du chef de l'État. Édouard Balladur aura également été député à Paris moins d'un jour en 1986 (puisque nommé ministre dans la foulée), puis entre 1988 et 1993 et à nouveau entre 1995 et 2008.

Ministre de l'Économie, des Finances et de la Privatisation sous François Mitterrand, entre 1986 et 1988, il connaît finalement sa consécration entre mars 1993 lorsqu'il devient Premier ministre, sous François Mitterrand. Un poste qu'il occupera jusqu'en mai 1995. entre 2002 et 2007, Édouard Balladur a également été président de la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Édouard Balladur s'était retiré de la vie publique en 2009. Il n'en restait pas moins le conseiller informel de nombreuses personnalités situées à droit de l'échiquier politique.

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21:46 - Nicolas Sarkozy témoigne de son "profond chagrin" après l'annonce de la mort d'Édouard Balladur L'ex-président de la République, Nicolas Sarkozy, a également témoigné de son émotion et de son "profond chagrin" après l'annonce du décès d'Édouard Balladur. "Je perds un homme qui fut pour moi un exemple, un mentor et un ami", explique Nicolas Sarkozy, qui assure : "Je n'aurais pas eu la carrière politique qui fut la mienne sans sa confiance et sans son amitié. Il s'est tenu auprès de moi dans les bons moments comme dans les épreuves, et son affection ne m'a jamais manqué." Et de conclure : "Je pleure ce soir la perte de l'un des hommes qui aura le plus compté dans ma vie." En apprenant la disparition d'Édouard Balladur, je ressens un profond chagrin. Je perds un homme qui fut pour moi un exemple, un mentor et un ami. J'ai travaillé à ses côtés pendant de longues années et je n'aurais pas eu la carrière politique qui fut la mienne sans sa confiance pic.twitter.com/VJgHd7V5Br — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) August 31, 2026 21:33 - L'hommage de Sébastien Lecornu à Édouard Balladur "Édouard Balladur est associé à cinquante années de l’histoire de la Vème Republique. De ses débuts auprès de Georges Pompidou, jusqu’à son accession à Matignon, il est une figure majeure de notre vie publique", a déclaré sur X l'actuel Premier ministre, Sébastien Lecornu pour qui "Édouard Balladur était un homme d’État, à l’esprit réformateur et restera une référence pour beaucoup d’hommes et de femmes de sa famille politique." 21:21 - Qui sont les quatre enfants d'Édouard Balladur ? Édouard Balladur avait épousé le 28 août 1957 Marie-Josèphe Delacour. Ensemble, ils ont eu quatre fils : Pierre, Jérôme, Henri et Romain. Aucun d'entre eux ne s'est jamais lancé en politique. L'Aîné, Pierre Balladur, 68 ans, est un chirurgien viscéral et digestif et professeur des universités. Jérôme Balladur, 66 ans, est devenu professeur de yoga en Autriche après avoir eu une carrière d'investisseur financier, relayait il y a quelques mois Gala. Henri Balladur, 62 ans, est co-directeur d'Euro RSCG Genève, une société de conseil en stratégie. Enfin, Romain Balladur, 57 ans cette année, a fait des études de gestion avant de travailler dans le communication et la publicité. LIRE PLUS

Ancien Premier ministre français, Édouard Balladur est mort ce lundi 31 août 2026. Il s'est éteint huit mois après son épouse, décédée des suites d'une longue maladie. Édouard Balladur était âgé de 97 ans.