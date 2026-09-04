Elections législatives 2027 : avant ou après la présidentielle ? Plusieurs dates possibles

Des élections législatives sont systématiquement organisées après une élection présidentielle, mais le calendrier électoral a été bouleversé et pourrait réserver des surprises en 2027.

L'élection présidentielle 2027 est le prochain grand rendez-vous donné aux électeurs français, mais beaucoup oublie que des élections législatives sont aussi au programme. Depuis 2002, les mandats des députés sont synchronisés avec ceux du chef de l'Etat pour permettre à chaque président de la République nouvellement élu d'avoir une nouvelle Assemblée nationale avec laquelle composée, qu'il y détienne une majorité ou non. La dissolution de l'Assemblée décrétée par Emmanuel Macron en 2024 a toutefois bouleversé le calendrier électoral et les députés élus lors des dernières législatives sont censés terminer leur mandat en 2029.

Il y a cependant peu de chances que le futur président de la République passent deux années à gouverner avec l'actuelle Assemblée nationale privée de majorité et divisée en trois blocs solides. Le prochain chef de l'Etat pourrait, à son tour, recourir à l'article 12 de la Constitution et décider de dissoudre la chambre basse du Parlement pour organiser de nouvelles élections législatives dans la foulée de la présidentielle. La précédente dissolution remontant au 9 juin 2024, le délai d'un an obligatoire avant un nouveau recours à l'article 12 sera largement dépassé en mai 2027.

Des élections législatives en juin 2027 ?

Reste à savoir à quelles dates les élections législatives pourraient avoir lieu après la présidentielle. Le prochain chef de l'Etat, qui sera élu au soir du 2 mai, ne sera intronisé à l'Elysée que le 15 mai. Le mandat d'Emmanuel Macron courant jusqu'au 14 mai 2027 exactement. Le successeur de ce dernier pourra donc décréter une dissolution à partir de la mi-mai et le fera sans doute dans les premiers jours de son mandat. Il faudra cependant respecter un délai précis de 20 à 40 jours entre la dissolution et l'organisation des législatives.

Si une dissolution était prononcée à la mi-mai, le premier tour des prochaines élections législatives aurait lieu en juin 2027. Trois dates apparaissent possibles en cas de dissolution dès le 15 mai : celle du dimanche 6 juin, du dimanche 13 juin ou du dimanche 20 juin. Et si la dissolution était décrétée quelques jours plus tard, les dates possibles pour le premier tour des législatives seraient décalée d'une semaine et couvriraient les dimanche 13, 20 et 27 juin.

Et si les élections législatives avaient lieu avant la présidentielle ?

Il existe un scénario dans lequel les élections législatives n'auraient pas lieu après, mais avant ou pendant la présidentielle : si Emmanuel Macron prononce une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale en début d'année. L'hypothèse a été avancée dans le camp du chef de l'Etat. Selon les indiscrétions du Figaro, certains pensent qu'Emmanuel Macron réfléchirait à faire coïncider des élections législatives avec le scrutin présidentiel. Il faudrait pour cela qu'une dissolution soit décrétée entre le 10 et le 30 avril. Dans ce cas, le futur président de la République serait, théoriquement, dans l'impossibilité de procéder à une nouvelle dissolution avant le mois d'avril 2028.

La dissolution de l'Assemblée nationale a toujours répondu à deux cas de figures : tenter de débloquer une crise politique ou profiter d'une occasion pour essayer d'obtenir une majorité dans l'hémicycle. En l'espèce, le seul but d'Emmanuel Macron serait de priver son successeur de cet outil parlementaire. Si rien n'empêche une telle manœuvre, une question de légitimité et de respect de l'esprit de la Constitution risque d'être posée par la classe politique.

Une partie du camp d'Emmanuel Macron justifie le recours à une dissolution avant la présidentielle par la privation d'une rampe de lancement au RN. Le parti d'extrême droite, donné favori pour la présidentielle, rencontre plus de difficultés lors des scrutins législatifs, mais pourrait obtenir une majorité à l'Assemblée lors de législatives grâce à un effet d'entraînement après une potentielle victoire à la présidentielle. Une hypothèse que souhaite contrecarrer le camp d'Emmanuel Macron.

L'hypothèse d'une dissolution avant l'élection présidentielle ne fait toutefois pas l'unanimité dans l'entourage de l'actuel chef de l'Etat. "Certains pensent sérieusement que ça peut tous nous sauver car les gens feront un vote responsable. Moi, je pense au contraire qu'elle peut tous les précipiter dans l'abîme", confiait un parlementaire au Figaro en juin.