Plusieurs candidats de la droite et du centre à l'élection présidentielle veulent s'affronter dans une primaire afin de désigner un seul représentant, mais l'idée ne fait pas l'unanimité. Les modalités et le calendrier sont en cours de discussions.

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La primaire de la droite et du centre va-t-elle avoir lieu ? Plusieurs candidats y travaillent. Les directeurs de campagne de Bruno Retailleau, de Gabriel Attal et de David Lisnard doivent se réunir le jeudi 26 novembre pour discuter des modalités du scrutin. Ce sera la deuxième rencontre du genre après la réunion du 17 novembre durant laquelle plusieurs consensus ont été trouvés et une ébauche de calendrier pensée.

Une primaire de la droite et du centre n'est cependant pas assurée, car le périmètre du scrutin n'est pas encore établi et suscite le débat. "Je suis incapable de vous dire si [la primaire] aura lieu ou pas", a déclaré David Lisnard le 18 novembre sur TF1, alors même que le candidat défend un tel scrutin depuis des mois. Mais d'autres candidats y tiennent comme Gabriel Attal qui juge une primaire "inéluctable" et Bruno Retailleau qui appelle à l'organiser "le plus tôt possible".

Qui pourrait participer à une primaire de la droite et du centre ?

La primaire de la droite et du centre doit être "la plus ouverte possible" d'après les conclusions de la réunion qui s'est tenue le 17 novembre entre les équipes de Gabriel Attal, Bruno Retailleau et David Lisnard. Cela ne répond pas précisément à la délimitation du périmètre que certains veulent ouvrir vers la droite radicale, voire extrême, et d'autres vers les sociaux-démocrates de Raphaël Glucksmann.

"Il faut que la compétition de la primaire, qui n'est pas un accord de gouvernement, soit la plus large possible", a soutenu David Lisnard sur TF1 défend le 18 novembre disant vouloir inclure Nicolas Dupont-Aignan et Éric Zemmour. "Aujourd'hui, j'en fais une condition. Je souhaite les éliminer avant le premier tour", a insisté l'édile. Une vision élargie de la primaire de la droite que David Lisnard a de nouveau évoqué le 23 novembre en la qualifiant de "quart de finale" de la présidentielle. David Lisnard n'est cependant pas ouvert à l'idée d'ouvrir la primaire vers la gauche.

Reste que l'inclusion des candidates d'extrême droite est difficile à faire accepter à la droite traditionnelle. "C'est totalement non", a tranché Valérie Pécresse concernant la participation d'Eric Zemmour à la primaire de la droite. Cette ouverture risque également d'être rejetée par Gabriel Attal qui plaide plutôt pour une "grande primaire des démocrates" qui irait de Raphaël Glucksmann à Bruno Retailleau.

L'ouverture de la primaire à droite et à gauche posant question, le scénario d'une primaire limitée aux quatre candidats déjà pressentis, mais pas tous partants, à savoir Gabriel Attal, Bruno Retailleau, David Lisnard et Edouard Philippe tient la corde. Pour trancher ce point, le président LR de la région Normandie, fervent défenseur d'une primaire, proposait il y a quelques semaines de délimiter le périmètre de la campagne en faisant adhérer les candidats potentiels à une charte de valeurs rappelant des "principes intangibles" et être parrainés par 300 maires issus de 30 départements.

Les candidats favorables à une primaire de la droite et du centre

Le maire de Cannes David Lisnard a été le premier candidat à la présidentielle a ouvertement appelé à l'organisation d'une primaire de la droite et du centre. L'ancien membre de LR qui se présente aujourd'hui comme un candidat à la pensée libérale et conservatrice défend l'idée d'un candidat unique élu par les électeurs. Il voit le scrutin comme une occasion de gagner en visibilité face à des personnalités plus connues comme les anciens Premiers ministres ou le patron de LR. L'homme a d'ailleurs gagné en popularité et déjà effectué une petite percée dans les sondages dans lesquels il rivalise avec Bruno Retailleau.

Gabriel Attal et Bruno Retailleau, eux, ne se sont jamais opposés à une primaire de la droit et du centre, mais ne la soutenaient pas ouvertement non plus. Jusqu'à la fin du mois d'octobre, période à laquelle l'ancien Premier ministre en perte de vitesse dans les sondages a défendu l'idée d'une "grande primaire démocrate". Une idée d'abord refusée par Bruno Retailleau qui, une semaine plus tard, a à son tour appelé à l''organisation d'une primaire. Un changement de stratégie que certains prêtent à sa perte de points dans les sondages, mais qu'il justifie par la progression fulgurante de Jean-Luc Mélenchon dans les mêmes études. "Aucun d'entre nous n'est aujourd'hui en mesure, seul, de créer une dynamique pour convaincre les Français au premier tour et d'empêcher un choc brutal entre le Rassemblement national et la France insoumise", a-t-il écrit dans un courrier adressé aux candidats de la droite et du centre. Et le sénateur d'ajouter : "Le temps joue contre nous. Car, plus la campagne avance, plus l'emprise de Jean-Luc Mélenchon se renforce et avec elle le chaos qui menacerait notre pays s'il accédait au second tour. Le déni n'est donc plus possible"

Les candidats opposés à une primaire de la droite et du centre

Edouard Philippe s'oppose fermement à l'idée d'une primaire de la droite et du centre depuis le début de la campagne, malgré les mises en garde sur une dispersion des voix qui favoriserait un duel RN-LFI au second tour. S'il a la même analyse que ses pairs, le maire du Havre utilise l'hypothèse d'un duel entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon pour défendre un rassemblement des candidats et donc des voix de la droite et du centre derrière lui, sans passer par une primaire. "Une primaire, ça sert à quoi ? A accentuer les différences. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accentuer ce qui nous rassemble", a estimé l'ancien Premier ministre depuis la foire de Châlons-en-Champagne le 31 août. L'ancien Premier ministre répète inlassablement son discours sur les primaires qui créent "la division", "la désunion et la confusion", plus que le rassemblement et a indiqué qu'il ne participera pas à la réunion prévu par ses rivaux le 17 novembre. "On ne peut pas organiser une primaire avec des personnes qui pensent différemment", a souligne son porte-parole le 12 novembre sur BFMTV.

La primaire de la droite et du centre, si elle a lieu, ne devrait pas être organisée avant le début de l'année 2027. Les participants à la réunion du 17 novembre se sont entendus sur un scrutin en deux tours et ont évoqué plusieurs dates : les dimanches 17 et 24 janvier ou les dimanches 24 et 31 janvier, rapporte LCI. Des dates qui arriveraient plus tôt que celles avancées par Bruno Retailleau quelques jours avant la réunion (les dimanches 31 janvier et 7 février). Ces dernières semblaient toutefois tardives, car elles ne laisseraient que six semaines de campagne au vainqueur de la primaire avant la présidentielle.

Que disent les sondages sur les résultats de la primaire de la droite et du centre ?

Faute de primaire officialisée, aucun sondage ne teste les différents candidats potentiels dans une configuration de primaire. Mais les résultats de sondages de la présidentielle permettent tout de même d'avoir une idée de qui obtiendrait le meilleur score en tant que candidat unique. De tous les prétendants potentiels c'est Edouard Philippe qui se démarque le plus dans les sondages : il a monopolisé la deuxième place derrière Marine Le Pen pendant plusieurs mois avant d'être dépassé par Jean-Luc Mélenchon, mais reste le candidat de droite avait les scores les plus hauts entre 12 et 16 % environ. Après lui, c'est David Lisnard qui obtient les meilleurs scores depuis peu, devançant Gabriel Attal et Bruno Retailleau.

A noter qu'aucun de ces candidats n'a été testé en tant que candidat unique de la droite et du centre, ces résultats ne permettent donc pas d'avoir une idée du potentiel de chacun après le report des votes. Reste que selon le sondage Elabe pour BFMTV et La Tribune dimanche publié le 14 novembre, Edouard Philippe semble bien être le candidat le plus plébiscité pour représenter ce camp politique. 54 % des sympathisants des partis que sont Renaissance, le MoDem, Horizons, UDI, Nouvelle Energie, LR citent Edouard Philippe comme l'un des trois meilleurs candidats possibles. David Lisnard arrive en suivant avec tout de même 11 points de retard et Bruno Retailleau complète le podium cité par 39 %. Reste que le maire du Havre est cité moins souvent en 1er que le maire de Cannes (24 % contre 27 %).

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