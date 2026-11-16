Primaire de la droite et du centre : des réunions et des dates avancées... Qui peut y participer ?

Plusieurs personnalités de la droite et du centre sont candidats à l'élection présidentielle, mais certains appellent à organiser une primaire pour désigner un candidat unique. Le calendrier et les modalités doivent encore être arrêtés.

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La primaire de la droite et du centre verra-t-elle le jour ? Plusieurs candidats issus de ces horizons politiques ont remis cette idée sur la table et s'organisent pour mettre en place un scrutin qui permettraient de désigner un candidat unique. Gabriel Attal juge une primaire "inéluctable" et Bruno Retailleau appelle à l'organiser "le plus tôt possible", eux qui il y a encore semaines ne soutenaient pas ouvertement un tel processus.

Les actes se joignent aux paroles puisque les directeurs de campagne de Gabriel Attal, Bruno Retailleau et David Lisnard ont prévu de se réunir le mardi 17 novembre pour discuter des modalités et du calendrier du potentiel scrutin. Un quatrième siège sera également prévu pour le représentant d'Edouard Philippe qui continue de s'opposer à une primaire.

Plusieurs questions doivent effectivement encore être tranchées concernant la primaire de la droite, à commencer par celle de son périmètre : doit-elle se cantonner aux quatre candidats précités ou doit-elle inclure d'autres personnalités venant la droite radicale, voire extrême ou s'étendre vers le centre-gauche ? Se pose aussi la question de qui pourrait voter à cette primaire. Pour y répondre, Hervé Morin, président LR de la région Normandie et soutien de David Lisnard, avait appelé à la tenue d'une réunion d'ici fin novembre pour bâtir une "charte" avec les conditions d'organisation d'une primaire de la droite et du centre.

Qui pourrait participer à une primaire de la droite et du centre ?

Plusieurs personnalités ont appelé à une primaire de la droite et du centre, mais toutes n'envisagent pas le même périmètre pour le scrutin : certaines souhaitent réunir les forces du centre jusqu'à LR, d'autres comme David Lisnard veulent l'ouvrir à "ceux qui se réclament de la droite" et respectent "les principes de la République française" - une terminologie qui, à son sens, pourrait intégrer le parti Reconquête d'Eric Zemmour, mais pas le Rassemblement national de Marine Le Pen. D'autres encore, à l'instar de Gabriel Attal, plaide pour une "grande primaire des démocrates" qui irait de Raphaël Glucksmann à Bruno Retailleau. Les deux dernières hypothèses se voient systématiquement opposer des refus en raison des différences idéologiques trop importantes. De quoi rendre le premier scénario plus plausible ou au moins réalisable.

La question n'est pas tranchée donc, mais Hervé Morin a émis une idée pour délimiter le périmètre de la primaire. Les candidats devraient adhérer "à une charte de valeurs rappelant des "principes intangibles" et être parrainés par 300 maires issus de 30 départements.

Les candidats favorables à une primaire de la droite et du centre

Le maire de Cannes David Lisnard a été le premier candidat à la présidentielle a ouvertement appelé à l'organisation d'une primaire de la droite et du centre. L'ancien membre de LR qui se présente aujourd'hui comme un candidat à la pensée libérale et conservatrice défend l'idée d'un candidat unique élu par les électeurs. Il voit le scrutin comme une occasion de gagner en visibilité face à des personnalités plus connues comme les anciens Premiers ministres ou le patron de LR. L'homme a d'ailleurs gagné en popularité et déjà effectué une petite percée dans les sondages dans lesquels il rivalise avec Bruno Retailleau.

Gabriel Attal et Bruno Retailleau, eux, ne se sont jamais opposés à une primaire de la droit et du centre, mais ne la soutenaient pas ouvertement non plus. Jusqu'à la fin du mois d'octobre, période à laquelle l'ancien Premier ministre en perte de vitesse dans les sondages a défendu l'idée d'une "grande primaire démocrate". Une idée d'abord refusée par Bruno Retailleau qui, une semaine plus tard, a à son tour appelé à l''organisation d'une primaire. Un changement de stratégie que certains prêtent à sa perte de points dans les sondages, mais qu'il justifie par la progression fulgurante de Jean-Luc Mélenchon dans les mêmes études. "Aucun d'entre nous n'est aujourd'hui en mesure, seul, de créer une dynamique pour convaincre les Français au premier tour et d'empêcher un choc brutal entre le Rassemblement national et la France insoumise", a-t-il écrit dans un courrier adressé aux candidats de la droite et du centre. Et le sénateur d'ajouter : "Le temps joue contre nous. Car, plus la campagne avance, plus l'emprise de Jean-Luc Mélenchon se renforce et avec elle le chaos qui menacerait notre pays s'il accédait au second tour. Le déni n'est donc plus possible"

Les candidats opposés à une primaire de la droite et du centre

Edouard Philippe s'oppose fermement à l'idée d'une primaire de la droite et du centre depuis le début de la campagne, malgré les mises en garde sur une dispersion des voix qui favoriserait un duel RN-LFI au second tour. S'il a la même analyse que ses pairs, le maire du Havre utilise l'hypothèse d'un duel entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon pour défendre un rassemblement des candidats et donc des voix de la droite et du centre derrière lui, sans passer par une primaire. "Une primaire, ça sert à quoi ? A accentuer les différences. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accentuer ce qui nous rassemble", a estimé l'ancien Premier ministre depuis la foire de Châlons-en-Champagne le 31 août. L'ancien Premier ministre répète inlassablement son discours sur les primaires qui créent "la division", "la désunion et la confusion", plus que le rassemblement et a indiqué qu'il ne participera pas à la réunion prévu par ses rivaux le 17 novembre. "On ne peut pas organiser une primaire avec des personnes qui pensent différemment", a souligne son porte-parole le 12 novembre sur BFMTV.

La campagne présidentielle s'est lancée à la rentrée de septembre et dure déjà commencé plusieurs semaines. Plus le temps passe, plus l'organisation d'une primaire sera compliquée, car la campagne du vainqueur écourtée. Plusieurs personnalités de droite fixaient une échéance limite au début du mois de novembre pour obtenir un accord sur une primaire et organiser le scrutin dans la foulée. Hervé Morin, un des principaux défenseur de la primaire continue de penser qu'il est encore temps si le cadre du scrutin est arrêté avant la fin du mois.

Si des délais sont annoncés pour un accord sur une primaire, rares sont ceux qui s'avancent sur des dates précises pour le scrutin. Seul Bruno Retailleau a fait une proposition aux autres candidats concernés en évoquant les dimanches 31 janvier et 7 février pour la deux tours de la primaire de la droite et du centre. Des dates qui semblent tardives et qui laisseraient tout juste dix semaines de campagne au candidat vainqueur avant le premier tour de la présidentielle.

L'agenda se resserre pour l'organisation d'une primaire, mais le scrutin semble encore réalisable contrairement aux déclarations faites par certains candidats en septembre. "Je n'y crois pas" lançait Bruno Retailleau sur France 2 à l'époque, tandis qu'un proche d'Edouard Philippe jugeait le scrutin "impossible à organiser au regard du temps qui reste".

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